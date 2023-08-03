Модель из Калифорнии лишилась обеих ног из-за использования тампонов

Модель Лорен Вассер потеряла обе ноги из-за… гигиенического тампона. Всему виной синдром токсического шока. Девушка рассказала о своей пугающей истории в интервью подкасту «Дневник генерального директора».
Сначала она столкнулась с симптомами, похожими на обычный грипп. Однако со временем самочувствие девушки постепенно ухудшалось. В итоге ее нашли без сознания на полу собственной спальни.
Температура Лорен подскочила до критической отметки — 41,6 градуса по Цельсию. Ее в срочном порядке госпитализировали. Там у нее случился сердечный приступ, и врачи поместили ее в медикаментозную кому. В этот момент врач-инфекционист заподозрил синдром токсического шока. Обследование подтвердило этот диагноз.
Очнувшись после комы, Лорен услышала страшную новость: ее ноги оказались повреждены гангреной, их придется ампутировать. Девушка признается, что в момент, когда ей сказали об этом, она испытывала очень странные ощущения: ее ноги горели, будто их подожгли. Тогда Лорен было всего 24 года.
Правая нога выглядела хуже левой: на ней пальцы стали багровыми. Потом девушка испугалась: к ней пришло осознание, что ампутировать ногу будут ради спасения ее жизни, иначе она просто умрет.
Позже Лорен случайно услышала, как медсестра говорит по телефону и рассказывает о молодой девушке, которой понадобится ампутация колена. Это привело Вассер в истерику: она в ужасе начала кричать на мать и крестного отца, умоляя не дать врачам к ней прикоснуться.
Изначально Лорен решилась на ампутацию только левой ноги. Однако после операции она 6 лет мучилась от сильных болей в правой, поэтому ее пришлось также ампутировать.
Теперь Лорен активно рассказывает другим людям о синдроме токсического шока и просвещает о существующих методах профилактики, пишет издание
Кстати
Синдром токсического шока — это симптомокомплекс, который развивается в ответ на попадание в кровоток токсина СТШ. Чаще всего развивается из-за использования тампонов. СТШ связан со специфическим токсином, который вырабатывается золотистым стафилококком.
О том, какие меры предосторожности помогут избежать СТШ, можно узнать ЗДЕСЬ.