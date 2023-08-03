Модель из Калифорнии лишилась обеих ног из-за использования тампонов

Очнувшись после комы, Лорен услышала страшную новость: ее ноги оказались повреждены гангреной, их придется ампутировать. Девушка признается, что в момент, когда ей сказали об этом, она испытывала очень странные ощущения: ее ноги горели, будто их подожгли. Тогда Лорен было всего 24 года.