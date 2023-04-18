Профессор Щукина: «Эндометриоз чаще поражает худых интеллектуальных блондинок»

— В Московской области проводилось исследование: в 13-14 лет уже практически каждая пятая-шестая девочка живет половой жизнью и нисколько не переживает об этом. Но хочется сказать: «Дорогие девочки! Да, вы в 14 лет можете иметь одного, двух, трех половых партнеров. Но это не круто, если вы не пользуетесь регулярно презервативами, уже через пять-семь лет вы можете получить смертельные, неизлечимые букеты болезней — инфекций, передающихся половым путем (СПИД, гепатиты В и С, половой герпес, цитомегаловирус, гонорею и хламидиоз), и еще рак шейки матки, получив вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска».