Профессор Щукина: «Эндометриоз чаще поражает худых интеллектуальных блондинок»

Почему не получается забеременеть? С этим вопросом к гинекологам приходит немало женщин, мечтающих о ребенке.
Причин бесплодия может быть несколько. О некоторых из них мы поговорили с профессором Московского областного научно-исследовательского клинического института акушерства и гинекологии, заслуженным врачом РФ Натальей Алексеевной Щукиной.
Акушер-гинеколог, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, заслуженный врач РФ
Что чаще всего вызывает бесплодие у женщин?
— Самые частые причины бесплодия — воспалительные и инфекционные заболевания, а также эндометриоз, который влияет на репродуктивную функцию женщины. Причины его возникновения до сих пор точно неизвестны. Но именно у пациенток с эндометриозом чаще всего бывает первичное бесплодие, то есть у них нет абортов или выкидыша, беременность просто не наступает.
У гинекологов существует такое наблюдение, что эндометриоз чаще поражает худых интеллектуальных блондинок.
Как проявляется эндометриоз и может ли он протекать бессимптомно?
— Это пять классических признаков: четыре «дис-» и одно «бес-». Первое «дис-» — это дисменорея, нарушение менструальной функции (как правило, сопровождается болезненными менструациями). Второе «дис-» — это диспареуния — резкая болезненность во время сексуальных контактов (женщины даже могут отказываться от половой жизни). Третье «дис-» — дизурия, когда эндометриоз распространяется на мочевой пузырь. Чаще всего это бывает после кесарева сечения — тогда у пациенток могут появляться симптомы, которые похожи на симптомы цистита, может появляться кровь в моче. Четвертое «дис-» — это дисхезия, которая бывает при поражении эндометриозом кишечника. Проявляется проблемами со стулом — вздутием живота перед менструацией, запорами или диареей.
Эндометриоз — тяжелейший процесс, некоторые доктора относят его даже к пограничным и онкологическим заболеваниям, потому что он может развиваться в любом органе, даже в глазах, легких, печени, головном мозге.
Визитная карточка эндометриоза — четкая связь с менструальным циклом: плохое самочувствие перед и особенно во время менструации и улучшение — после.
Пятый симптом эндометриоза — «бес-» — это тяжелое, как правило, первичное бесплодие. Им страдают до 45% пациенток с эндометриозом. Причем поражение может быть минимальным — например, единичные очаги эндометриоза на фаллопиевой трубе, на яичнике, брюшине, заметно не нарушающие структуру органа, но поражение — системное, в том числе бесплодие.
Очень редко эндометриоз бывает бессимптомным, когда, возможно, женщины с высоким болевым порогом не замечают симптомов.
Печально, что эндометриоз «помолодел», и сейчас у половины юных девушек и даже подростков, которых экстренно оперируют по поводу тазовых болей, диагностируют эндометриоз.
Как диагностируют эндометриоз? Может ли о нем сказать врач уже на первом приеме?
— Если врач грамотный, если он осведомлен в проблеме эндометриоза и умеет задавать вопросы, осматривать квалифицированно в зеркалах — и вагинально, и ректовагинально, то он может уже после осмотра не только заподозрить наличие эндометриоза, но и даже понять, какой орган им поражен. Диагноз ставят по данным УЗИ, КТ или МРТ.
Эндометриоз — хирургическое заболевание. Если имеются показания к операции, лапароскопия — золотой стандарт лечения.
Можно ли вылечить эндометриоз и как врачи облегчают состояние женщин с этим диагнозом?
— К сожалению, эндометриоз — неизлечимое хроническое заболевание, он начинается с первой менструацией и заканчивается («затихает») с последней. Волшебных методов лечения нет. Врач решит, кому можно помочь медикаментозно, хотя и временно, а кому показана операция. Основная цель — улучшение качества жизни и достижение желанной беременности.
Предупредить бесплодие при эндометриозе проблематично. Иногда первый и единственный симптом — жалоба, с которой обращается пациентка. Но можно выбрать терапию или сразу начать с операции, а потом добавить медикаменты, специально предназначенные для лечения эндометриоза, плюс противоспаечные препараты (эндометриоз всегда сопровождается выраженным спаечным процессом) — и так вести пациентку на протяжении долгого временного отрезка жизни.
Бывают наблюдения, когда у нерожавших женщин или девушек с эндометриозом уже диагностируется поражение кишечника и мочевого пузыря, и даже после великолепных операций, выполненных в том числе с использованием робототехники, беременность не наступает. Тогда нужно вовремя направить женщину на ЭКО, пока сохранились фолликулы в яичниках (овариальный резерв), не затягивать лечение бесплодия.
Отчего появляются спайки?
— Спайки могут образоваться в малом тазе, блокировать проходимость маточных труб и тем самым вызывать бесплодие. Чаще всего причина их возникновения — эндометриоз или воспалительные заболевания. Опасны все инфекции, передаваемые половым путем, в том числе хламидиоз, который протекает почти бессимптомно, но с образованием множественных спаек.
Если у женщины были эпизоды воспалительных заболеваний органов малого таза, осложнения после родов, после аборта, воспаление придатков матки, стоит обязательно обратиться к врачу.
Лечение бесплодия, вызванного спайками (так называемое трубно-перитонеальное бесплодие), может быть эффективным: есть лапароскопия, есть противоспаечные ферментные препараты (например, с действующим веществом бовгиалуронидаза азоксимер), которые хорошо применяются для профилактики (предотвращения) новых сращений.
Какие признаки говорят, что у женщины спайки?
— Если спайки хронические, то пациентка часто приходит с жалобами на нарушение менструальной функции, невозможность забеременеть.
Врач может заподозрить спайки даже во время обычного осмотра: они «блокируют» органы, снижается подвижность матки и придатков.
Связано ли бесплодие с откладыванием материнства?
— Я помню времена, когда в 28 лет женщине писали «старая первородящая», но сейчас это немыслимо, даже если женщине 35 лет и у нее первенец. Это часто молодая, цветущая женщина, и мы пишем: «Первые роды в 35 (40, 45) лет».
Тем не менее в 40 лет репродуктивная функция у женщины начинает снижаться, какой бы «золотой» образ жизни она ни вела. Так заложено природой.
То, что сейчас первые роды в России только в 33-35 лет, — это, конечно, не радует. К этому возрасту женщина может приобрести и эндометриоз, и миому матки, перенести воспалительные заболевания.
Важен ли возраст начала половой жизни?
— В Московской области проводилось исследование: в 13-14 лет уже практически каждая пятая-шестая девочка живет половой жизнью и нисколько не переживает об этом. Но хочется сказать: «Дорогие девочки! Да, вы в 14 лет можете иметь одного, двух, трех половых партнеров. Но это не круто, если вы не пользуетесь регулярно презервативами, уже через пять-семь лет вы можете получить смертельные, неизлечимые букеты болезней — инфекций, передающихся половым путем (СПИД, гепатиты В и С, половой герпес, цитомегаловирус, гонорею и хламидиоз), и еще рак шейки матки, получив вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска».
Мы сейчас видим женщин в 30 лет и даже беременных с раком шейки матки. Это вот и есть последствия перенесенной инфекции, воспаления.
Поэтому так важно пользоваться барьерными методами контрацепции. Перед наступлением беременности обязательно следует обследоваться на наличие инфекций, которые могут оказать во время беременности катастрофическое действие на плод. К сожалению, многие инфекции до тяжелого поражения протекают бессимптомно.
И еще: обязательно посещайте гинеколога! Хотя бы раз в год! Медицина сейчас и медикаментозно (созданы новые поколения гормональных препаратов, антибиотиков) и технически (лапароскопия, робототехника) значительно усовершенствовалась. Если женщины, девушки вовремя обращаются к врачу, мы можем предпринять все меры, чтобы помочь и в лечении, и в восстановлении фертильности.