Эндокринолог Лебедева объяснила, как оральные контрацептивы отнимают здоровье у женщин

Комбинированные оральные контрацептивы, или КОК, — один из самых популярных способов защиты от нежелательной беременности. Некоторые женщины пьют такие таблетки годами. Их могут назначать не только для того, чтобы защититься от нежелательной беременности. При приеме КОК цикл становится регулярным, сами месячные — не такими болезненными, у многих улучшается состояние кожи.