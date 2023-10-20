Эндокринолог Лебедева объяснила, как оральные контрацептивы отнимают здоровье у женщин

Комбинированные оральные контрацептивы, или КОК, — один из самых популярных способов защиты от нежелательной беременности. Некоторые женщины пьют такие таблетки годами. Их могут назначать не только для того, чтобы защититься от нежелательной беременности. При приеме КОК цикл становится регулярным, сами месячные — не такими болезненными, у многих улучшается состояние кожи.
Однако не все врачи поддерживают такую инициативу.
«Большинство гинекологов назначают КОК, чтобы вылечить нерегулярный цикл, эндометриоз и кисты. На самом деле это всего лишь иллюзия лечения. Такие препараты не оказывают никакого влияния на состояние здоровья», — говорит эндокринолог Диляра Лебедева.
Почему надо отказаться от КОК
Ухудшается работа желчного пузыря. Желчь становится густой, что увеличивает риск образования камней. Это автоматически тормозит детоксикацию в печени.
Падает либидо. Гормональные контрацептивы подавляют синтез тестостерона, поэтому желание постепенно угасает. Есть риск, что влечение больше не вернется никогда. Однако если у вас сильная половая конституция, то эта проблема вас коснуться не должна.
Повышается риск развития синдрома гиперторможения яичников, следовательно, бесплодия. Если вы не рожали, лучше выбрать другой способ контрацепции.
Появляется отечность. Крайне неприятный побочный эффект, который значительно ухудшает внешний вид и самочувствие в целом.
Увеличивается вес. Еще одно последствие приема КОК.
Появляются выделения из груди. Это следствие выработки гормона пролактина. Он воздействует на ткани грудных желез и стимулирует производство молока.
«КОК — это не самый безопасный вариант для вашего здоровья. Нужно заботиться о себе, учитывать все возможные риски и по возможности выбирать другие методы контрацепции», — заключила Диляра Лебедева.
Другое мнение
Вопрос о том, пить или не пить КОК, очень спорный. Так, некоторые специалисты уверены, что правильно подобранный врачом препарат не нанесет вреда здоровью.
Гинеколог-эндокринолог Клиники Пирогова на Васильевском острове, кандидат медицинских наук
«Самым надежный и современный способ предохранения от нежелательной беременности — гормональная контрацепция. Правильно подобранный врачом препарат с учетом состояния вашего здоровья, образа жизни, планов на будущее будет абсолютно безопасен. Однако помним про защиту от инфекций, осознанный подход к выбору полового партнера никто не отменял», — рассказывала гинеколог.
Назначать КОК, как и любые гормоны, должен врач. Важно помнить, что помимо КОК есть еще и другие варианты гормональной контрацепции: кольцо, пластырь, инъекции и имланты. На каком методе стоит остановиться? И как вообще определяют их эффективность? О всех нюансах подробно рассказывает гинеколог — прочитать материал можно ЗДЕСЬ.