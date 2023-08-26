С эффектом щетки: 10 продуктов, которые помогут очистить организм

Один из самых доступных фруктов поможет организму избавиться от всего лишнего. Дело в том, что в яблоках есть пектин, который ускоряет вывод соединений тяжелых металлов из тела человека. Кроме того, яблоки помогают избавляться от кишечных паразитов, полезны при лечении воспаления мочевого пузыря и некоторых болезней кожи. А яблочный сок помогает восстановиться после ОРВИ и гриппа.