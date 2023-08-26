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С эффектом щетки: 10 продуктов, которые помогут очистить организм

Правильное меню поможет вашему телу своевременно избавляться от всего лишнего. Узнайте, к каким продуктам стоит присмотреться в первую очередь.

26 августа 20231
Какие полезные продукты могут нанести вред при диабете
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iStockphoto

Популярные детокс-соки и БАДы для очистки организма на самом деле бесполезны: природой в человека заложена собственная система очищения, которая позволяет успешно избавиться от накопленных токсинов. Чтобы ей помочь, нужно пить достаточно воды и разнообразить свое меню. Врач-терапевт Юлия Лагутенкова рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион для естественной детоксикации.

Юлия Лагутенкова
Медицина

Терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Яблоки

Один из самых доступных фруктов поможет организму избавиться от всего лишнего. Дело в том, что в яблоках есть пектин, который ускоряет вывод соединений тяжелых металлов из тела человека. Кроме того, яблоки помогают избавляться от кишечных паразитов, полезны при лечении воспаления мочевого пузыря и некоторых болезней кожи. А яблочный сок помогает восстановиться после ОРВИ и гриппа.

Свекла

Главный орган в нашем теле, отвечающий за детоксикацию, — печень. А свекла помогает ей естественным образом очищаться. В свекле, как и в яблоках, есть большая доза пектина. Врачи советуют готовить свеклу в разных видах: тушить, варить, запекать.

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Сельдерей

Этот продукт незаменим при детоксикации. Он очищает кровь, препятствует отложению мочевой кислоты в суставах. А еще сельдерей работает как диуретик.

Репчатый лук

Помогает очистить кишечник и выводит токсины через кожу.

Капуста

В этом продукте есть молочная кислота, которая идет на пользу здоровью толстого кишечника. Кроме того, в капусте есть сульфорафан — соединение, которое помогает бороться с действием токсинов.

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Чеснок

В нем много аллицина, который помогает выводить токсины и идет на пользу белым кровяным клеткам. Кроме того, чеснок очищает дыхательную систему и кровь.

Артишок

Есть много причин попробовать этот продукт: он богат антиоксидантами и полезными пищевыми волокнами, помогает оздоровить печень и стимулирует отделение желчи.

Лимон

Легендарная «водичка с лимоном», конечно, от всех болезней не спасет. Зато поможет предотвратить образование камней в почках и очистить сосуды благодаря аскорбиновой кислоте.

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Имбирь

Имбирь заставляет нас потеть, а значит, он способствует выводу токсинов через кожу. А еще имбирь отлично помогает при простуде.

Морковь

Натертая морковь и морковный сок помогают выводить из организма вредные вещества и нормализуют обмен веществ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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