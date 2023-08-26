С эффектом щетки: 10 продуктов, которые помогут очистить организм

Популярные детокс-соки и БАДы для очистки организма на самом деле бесполезны: природой в человека заложена собственная система очищения, которая позволяет успешно избавиться от накопленных токсинов. Чтобы ей помочь, нужно пить достаточно воды и разнообразить свое меню. Врач-терапевт Юлия Лагутенкова
Терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Яблоки
Один из самых доступных фруктов поможет организму избавиться от всего лишнего. Дело в том, что в яблоках есть пектин, который ускоряет вывод соединений тяжелых металлов из тела человека. Кроме того, яблоки помогают избавляться от кишечных паразитов, полезны при лечении воспаления мочевого пузыря и некоторых болезней кожи. А яблочный сок помогает восстановиться после ОРВИ и гриппа.
Свекла
Главный орган в нашем теле, отвечающий за детоксикацию, — печень. А свекла помогает ей естественным образом очищаться. В свекле, как и в яблоках, есть большая доза пектина. Врачи советуют готовить свеклу в разных видах: тушить, варить, запекать.
Сельдерей
Этот продукт незаменим при детоксикации. Он очищает кровь, препятствует отложению мочевой кислоты в суставах. А еще сельдерей работает как диуретик.
Репчатый лук
Помогает очистить кишечник и выводит токсины через кожу.
Капуста
В этом продукте есть молочная кислота, которая идет на пользу здоровью толстого кишечника. Кроме того, в капусте есть сульфорафан — соединение, которое помогает бороться с действием токсинов.
Чеснок
В нем много аллицина, который помогает выводить токсины и идет на пользу белым кровяным клеткам. Кроме того, чеснок очищает дыхательную систему и кровь.
Артишок
Есть много причин попробовать этот продукт: он богат антиоксидантами и полезными пищевыми волокнами, помогает оздоровить печень и стимулирует отделение желчи.
Лимон
Легендарная «водичка с лимоном», конечно, от всех болезней не спасет. Зато поможет предотвратить образование камней в почках и очистить сосуды благодаря аскорбиновой кислоте.
Имбирь
Имбирь заставляет нас потеть, а значит, он способствует выводу токсинов через кожу. А еще имбирь отлично помогает при простуде.
Морковь
Натертая морковь и морковный сок помогают выводить из организма вредные вещества и нормализуют обмен веществ.