Проверьте его на ощупь: 7 признаков мяса, которым можно отравиться

Сырым мясом и полуфабрикатами довольно просто отравиться. Эти продукты имеют строгий срок годности, хранить их нужно по всем правилам, иначе такая еда принесет вам много неприятных минут.
Есть несколько главных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе мяса.
Цвет — вне зависимости от вида, мясо не должно быть коричнево-серого или зеленого оттенка.
Налета на продукте быть не должно, это признак, что он уже начал портиться.
Еще один признак подпорченного продукта — неприятный запах.
Попробуйте надавить на продукт — свежее мясо довольно быстро вернет форму.
Вкрапления жира не должны крошиться, их цвет — от беловатого до кремового.
Если мясо лежит в упаковке, проверьте дату изготовления, срок годности и рекомендации по хранению.
Продавать мясо и полуфабрикаты должны в специальных отделах.
Если выбираете между замороженным и охлажденным продуктом, лучше сделать выбор в пользу второго — при условии, что вы уверены в качестве мяса. В некоторых случаях продавцы хитрят и выдают размороженное за охлажденное. Такой продукт имеет меньший срок хранения, да и стоить он должен меньше.
Какие есть признаки, что мясо размораживали? На нем может появиться тонкая корочка, подкожный жир становится красноватым и мягким на ощупь. Сухожилия у «разморозки» тоже приобретают красный цвет и становятся рыхлыми. У охлажденного мяса они гладкие и блестящие.
У мяса на кости имеет смысл проверить цвет костного мозга: у охлажденного продукта он должен быть бледно-желтым.
А какие есть признаки, что мясо покупать не стоит? Тревожный сигнал — отказ продавца показать сопроводительные документы, которые могут подтвердить происхождение и качество продукта. Кроме того, не стоит приобретать мясо, если его упаковка повреждена или испачкана, на ней нет этикетки. Продукт, который хранили в неправильных условиях, тоже может быть уже испорчен. При подозрении, что мясо замораживали повторно, от покупки также стоит отказаться.