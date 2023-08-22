Проверьте его на ощупь: 7 признаков мяса, которым можно отравиться

Если выбираете между замороженным и охлажденным продуктом, лучше сделать выбор в пользу второго — при условии, что вы уверены в качестве мяса. В некоторых случаях продавцы хитрят и выдают размороженное за охлажденное. Такой продукт имеет меньший срок хранения, да и стоить он должен меньше.

Какие есть признаки, что мясо размораживали? На нем может появиться тонкая корочка, подкожный жир становится красноватым и мягким на ощупь. Сухожилия у «разморозки» тоже приобретают красный цвет и становятся рыхлыми. У охлажденного мяса они гладкие и блестящие.

У мяса на кости имеет смысл проверить цвет костного мозга: у охлажденного продукта он должен быть бледно-желтым.