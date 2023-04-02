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Курица, утка или индейка? Гастроэнтеролог назвала самое полезное мясо птицы

«Федя, дичь!» — кричал небезызвестный персонаж любимого советского фильма. Еще наши предки знали: мясо птицы вкусное, полезное и питательное. Но какая пернатая принесет нашему здоровью самую большую пользу?

2 апреля 20231
Рыба или курица
Источник:
unsplash.com

Мясо птицы не менее полезно, чем мясо животных. Оно содержит полноценные белки, множество витаминов и микроэлементов. Известно, что белок птицы усваивается даже более полноценно, к тому же в нем есть полезные животные жиры, которые помогают получать отдельные витамины и минералы.

Многие люди, переходя на здоровое питание, отдают предпочтение именно мясу птицы, мотивируя это тем, что оно менее калорийное, дает больше белка и не менее вкусное. Но какая именно птица будет самой полезной? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Лебедева.

Татьяна Лебедева
Гастроэнтерология

Врач-гастроэнтеролог Московской клиники

Индейка

Эта птица считается наиболее полезной в рационе человека. Ее мясо относится к категории диетического. Все это потому, что индейка содержит совсем немного жира, причем очень полезного, полиненасыщенного, который снижает уровень вредного холестерина. В мясе индейки много жирорастворимых витаминов Е и А, антиоксидантов, защищающих от старения и дающих силы.

Индейка содержит много натрия, поэтому при приготовлении ее можно не солить. В ней больше железа, чем в говядине и курице, достаточно кальция, предупреждающего остеопороз.

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Курица

Помимо того, что она очень полезна, куриное мясо еще и наиболее доступное из всех видов птицы с точки зрения цены. Белок из куриного мяса наиболее легко усваиваемый, в нем много витамина А, около 92% всех аминокислот, которые нужны организму. Кроме того, курица содержит витамины группы В, фосфор, железо, медь, магний и кальций.

Куриное мясо полезно при коррекции ожирения, для людей с болезнями сердца и сосудов, поскольку калорий в нем немного. Правда, в том случае, если вы будете употреблять птицу без кожи.

Утка

Среди ключевых достоинств мяса утки — большое количество полиненасыщенных кислот омега-3, которые нужны в работе мозга и сердца и для поддержания красоты. Кроме того, эта птица содержит много витамина D.

За счет него отлично усваивается кальций, укрепляется иммунная система, мышцы и костная ткань. Утка богата витамином Е, витаминами группы В, фосфором, селеном, калием. Но важно помнить: это жирное и довольно калорийное мясо, часто употреблять его не стоит.

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Гусь

Хотя это очень жирное мясо, оно ценится за состав. Помимо оригинального вкуса, гусиное мясо содержит много микроэлементов: железо, цинк, кальций, витамины группы В, аскорбиновую кислоту и витамин А. Также жиры в гусином мясе достаточно полезные, они полиненасыщенные. Можно употреблять мясо гуся не чаще раза в неделю, чтобы помочь пищеварению и пополнить запасы полезных аминокислот.

Перепела

Если яйца перепелов мы сегодня встречаем на прилавках и употребляем достаточно часто, то вот с мясом все сложнее. Да, яйца богаты полезными веществами, они питательные и низкокалорийные. Мясо перепелов тоже ценное, хотя в тушке его мало, поскольку птички имеют скромные размеры. Кроме того, тушки перепелов довольно дорогие, встречаются в магазинах редко, проще купить их в фермерских хозяйствах.

Среди основных преимуществ для здоровья, которые есть у мяса перепелов, можно выделить наличие витаминов. Это почти вся В-группа, витамин РР, аскорбиновая кислота и витамин А. Также в нем много полезных минеральных компонентов — калия, селена, железа, магния, кальция. В белке перепелиного мяса содержится рекордный объем аминокислот, покрывающий все потребности тела. Добавим сюда еще и полезные жиры. Это наиболее любимое диетологами мясо.

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Страус

Если для Австралии это вполне привычный продукт, то для рядового россиянина это мясо из разряда экзотики, хотя страусиные фермы есть и в нашей стране. В последние годы этот вид продукта набирает популярность, поскольку мясо обладает довольно низким уровнем калорийности — всего 115 ккал на 100 г продукта. В нем очень мало жира и много ценного пищевого белка — до 22%. Кроме того, мясо страуса содержит еще марганец, медь, железо и фосфор.

Страусиное мясо имеет насыщенный красный цвет, внешне и по вкусу оно напоминает телятину, но при этом достаточно нежное. В ресторанах это мясо любят за то, что оно отлично впитывает в себя ароматы овощей, специй и пряных трав.

Стоит ли употреблять мясо диких птиц?

Врачи рекомендуют настороженно относиться к употреблению дикой птицы. Помимо того, что у этих птиц мясо сухое и жесткое, они еще могут представлять инфекционную и паразитарную опасность.

Нередко мясо содержит личинки различных глистов, на перьях могут быть опасные бактерии или вирусы, которые способны нанести вред здоровью. Поэтому при приготовлении нужно подвергать тушки длительной термической обработке.

Автор текста:Алена Парецкая
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