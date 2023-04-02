Курица, утка или индейка? Гастроэнтеролог назвала самое полезное мясо птицы

Мясо птицы не менее полезно, чем мясо животных. Оно содержит полноценные белки, множество витаминов и микроэлементов. Известно, что белок птицы усваивается даже более полноценно, к тому же в нем есть полезные животные жиры, которые помогают получать отдельные витамины и минералы.

Многие люди, переходя на здоровое питание, отдают предпочтение именно мясу птицы, мотивируя это тем, что оно менее калорийное, дает больше белка и не менее вкусное. Но какая именно птица будет самой полезной? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Лебедева.