Курица, утка или индейка? Гастроэнтеролог назвала самое полезное мясо птицы

Мясо птицы не менее полезно, чем мясо животных. Оно содержит полноценные белки, множество витаминов и микроэлементов. Известно, что белок птицы усваивается даже более полноценно, к тому же в нем есть полезные животные жиры, которые помогают получать отдельные витамины и минералы.
Многие люди, переходя на здоровое питание, отдают предпочтение именно мясу птицы, мотивируя это тем, что оно менее калорийное, дает больше белка и не менее вкусное. Но какая именно птица будет самой полезной? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Лебедева.
Индейка
Эта птица считается наиболее полезной в рационе человека. Ее мясо относится к категории диетического. Все это потому, что индейка содержит совсем немного жира, причем очень полезного, полиненасыщенного, который снижает уровень вредного холестерина. В мясе индейки много жирорастворимых витаминов Е и А, антиоксидантов, защищающих от старения и дающих силы.
Индейка содержит много натрия, поэтому при приготовлении ее можно не солить. В ней больше железа, чем в говядине и курице, достаточно кальция, предупреждающего остеопороз.
Курица
Помимо того, что она очень полезна, куриное мясо еще и наиболее доступное из всех видов птицы с точки зрения цены. Белок из куриного мяса наиболее легко усваиваемый, в нем много витамина А, около 92% всех аминокислот, которые нужны организму. Кроме того, курица содержит витамины группы В, фосфор, железо, медь, магний и кальций.
Куриное мясо полезно при коррекции ожирения, для людей с болезнями сердца и сосудов, поскольку калорий в нем немного. Правда, в том случае, если вы будете употреблять птицу без кожи.
Утка
Среди ключевых достоинств мяса утки — большое количество полиненасыщенных кислот омега-3, которые нужны в работе мозга и сердца и для поддержания красоты. Кроме того, эта птица содержит много витамина D.
За счет него отлично усваивается кальций, укрепляется иммунная система, мышцы и костная ткань. Утка богата витамином Е, витаминами группы В, фосфором, селеном, калием. Но важно помнить: это жирное и довольно калорийное мясо, часто употреблять его не стоит.
Гусь
Хотя это очень жирное мясо, оно ценится за состав. Помимо оригинального вкуса, гусиное мясо содержит много микроэлементов: железо, цинк, кальций, витамины группы В, аскорбиновую кислоту и витамин А. Также жиры в гусином мясе достаточно полезные, они полиненасыщенные. Можно употреблять мясо гуся не чаще раза в неделю, чтобы помочь пищеварению и пополнить запасы полезных аминокислот.
Перепела
Если яйца перепелов мы сегодня встречаем на прилавках и употребляем достаточно часто, то вот с мясом все сложнее. Да, яйца богаты полезными веществами, они питательные и низкокалорийные. Мясо перепелов тоже ценное, хотя в тушке его мало, поскольку птички имеют скромные размеры. Кроме того, тушки перепелов довольно дорогие, встречаются в магазинах редко, проще купить их в фермерских хозяйствах.
Среди основных преимуществ для здоровья, которые есть у мяса перепелов, можно выделить наличие витаминов. Это почти вся В-группа, витамин РР, аскорбиновая кислота и витамин А. Также в нем много полезных минеральных компонентов — калия, селена, железа, магния, кальция. В белке перепелиного мяса содержится рекордный объем аминокислот, покрывающий все потребности тела. Добавим сюда еще и полезные жиры. Это наиболее любимое диетологами мясо.
Страус
Если для Австралии это вполне привычный продукт, то для рядового россиянина это мясо из разряда экзотики, хотя страусиные фермы есть и в нашей стране. В последние годы этот вид продукта набирает популярность, поскольку мясо обладает довольно низким уровнем калорийности — всего 115 ккал на 100 г продукта. В нем очень мало жира и много ценного пищевого белка — до 22%. Кроме того, мясо страуса содержит еще марганец, медь, железо и фосфор.
Страусиное мясо имеет насыщенный красный цвет, внешне и по вкусу оно напоминает телятину, но при этом достаточно нежное. В ресторанах это мясо любят за то, что оно отлично впитывает в себя ароматы овощей, специй и пряных трав.
Стоит ли употреблять мясо диких птиц?
Врачи рекомендуют настороженно относиться к употреблению дикой птицы. Помимо того, что у этих птиц мясо сухое и жесткое, они еще могут представлять инфекционную и паразитарную опасность.
Нередко мясо содержит личинки различных глистов, на перьях могут быть опасные бактерии или вирусы, которые способны нанести вред здоровью. Поэтому при приготовлении нужно подвергать тушки длительной термической обработке.