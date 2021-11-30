Новый год все ближе, сезон мандаринов объявляется открытым! Один из главных символов праздника может принести немало пользы для здоровья, так что определенно стоит есть этот фрукт не только под бой курантов.
О полезных свойствах цитруса «Доктору Питеру» рассказали специалисты — диетолог-консультант Асбйорн Расен и основатель «Школы диетологов» Ксения Пустовая.
Асбйорн Расен
Диетология
Диетолог-консультант, советник Российской Академии Естествознания по биологическим наукам, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии РоСНДП
1. Богат антиоксидантами
- Мандарины богаты антиоксидантами. В первую очередь, это витамин С, который играет важную роль в организме человека: защищает клетки и тело от повреждений свободными радикалами, влияя на коллагены, ДНК и клетки, — отмечает Расен.
Кроме того, благодаря своему составу плоды мандаринов помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.
2. Богат фолиевой кислотой
По словам специалиста, мандарины — ценнейший источник фолиевой кислоты.
- Фолиевая кислота помогает производить важные генетические материалы в организме человека, такие как РНК и ДНК. Кроме того, она участвует в правильном функционировании эритроцитов и железа в организме.
Умеренное потребление фолиевой кислоты защищает от изменений в ДНК, которые могут привести к раку. Фолаты также помогают в производстве красных кровяных телец.
3. Благотворно влияет на состояние костей
В мандаринах много таких важных минералов, как калий, кальций, магний, фосфор, цинк, медь, марганец. Благодаря этому адекватное употребление цитруса помогает предотвратить ослабление костей, поддержать их в хорошей форме и снизить риск получить переломы, поясняет диетолог.
Калий, кроме того, играет ключевую роль в сокращении скелетных и гладких мышц и снижает риск остеопороза
4. В мандаринах много флавонидов
- Мандарины содержат здоровое количество флавоноидов — веществ, которые помогают снизить вероятность развития раковых клеток в организме, — поясняет Расен.
Флавоноиды, кроме того, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний при помощи антиоксидантных, антикоагулянтных и противовоспалительных свойств.
Еще флавоноиды есть в таких продуктах, как
Грейпфруты
Чай
Лук
Горький шоколад
Вишня
Гранат
5. Помогает пищеварению
В мандаринах много пищевых волокон: это улучшает процесс опорожнения кишечника и служит отличной профилактикой запоров. В мандаринах также много воды и витамина А, что тоже полезно для пищеварения.
- Съев один мандарин после обеда, вы поможете своему организму быстрее переварить пищу, — резюмирует диетолог.
Ксения Пустовая
диетология
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
6. Подходит тем, кто хочет похудеть
По словам диетолога Ксении Пустовой, мандарин может стать отличным десертом для тех, кто следит за своей фигурой.
- Низкая калорийность и богатый витаминно-минеральный состав делают мандарины отличным диетическим продуктом. Они разнообразят и сделают вкуснее любой рацион, — отмечает специалист.
В одном фрукте среднего размера содержится около 50 калорий.
7. Помогает при простудах
- 100 граммов мандарина наполовину покрывает суточную потребность в витамине С, главном помощнике иммунитета. Поэтому солнечный фрукт особенно понравится тем, кто часто болеет и страдает от постоянных простуд, — поясняет диетолог.
Кстати, порой избавиться от простуды быстро не получается из-за ошибок в лечении. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
8. Поднимают настроение и имеют обеззараживающий эффект
Яркий цвет кожуры, приятный бодрящий запах — мандарины поднимают настроение одним только видом и ароматом, даже если просто лежат рядом. Как отмечает диетолог Пустовая, этот цитрус может подарить заряд оптимизма и повысить стрессоустойчивость.
Кстати, запах мандарина не только поднимает настроение, но и защищает от болезней.
- Помимо неповторимого аромата, мандарины, как и другие цитрусовые, выделяют в среду фитонциды. Эти летучие вещества способны убивать болезнетворные микроорганизмы, — поясняет Пустовая.
Кому мандарины есть нельзя
При этом, отмечает Пустовая, отдельным категориям лиц лучше вообще не есть эти фрукты.
Мандарины не стоит есть при заболеваниях желудка и кишечника, гастрите, язвах. Органические кислоты из фрукта раздражают поврежденную слизистую.
Аллергическая реакция на цитрусовые может быть опасна для жизни, по этой причине эти фрукты нельзя аллергикам и детям до года.
Люди с сахарным диабетом должны быть осторожны, яркие фрукты содержат много сахара и могут вызвать скачок инсулина. ⠀
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