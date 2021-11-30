2. Богат фолиевой кислотой

По словам специалиста, мандарины — ценнейший источник фолиевой кислоты.

- Фолиевая кислота помогает производить важные генетические материалы в организме человека, такие как РНК и ДНК. Кроме того, она участвует в правильном функционировании эритроцитов и железа в организме.

Умеренное потребление фолиевой кислоты защищает от изменений в ДНК, которые могут привести к раку. Фолаты также помогают в производстве красных кровяных телец.

3. Благотворно влияет на состояние костей

В мандаринах много таких важных минералов, как калий, кальций, магний, фосфор, цинк, медь, марганец. Благодаря этому адекватное употребление цитруса помогает предотвратить ослабление костей, поддержать их в хорошей форме и снизить риск получить переломы, поясняет диетолог.

Калий, кроме того, играет ключевую роль в сокращении скелетных и гладких мышц и снижает риск остеопороза