Как уверяет нутрицолог из «Школы диетологов» Светлана Александрова, совет не есть после 18 часов подходит далеко не всем.

- Это «правило» подходит только тем, кто ложится спать в 20:00-21:00. В действительности же достаточно ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Голодными спать ложиться нельзя, пользы от этого не будет! Отдавайте предпочтение легко усваивающемуся организмом ужину, например, рыбе с салатом -, говорит Александрова.

Лучшие продукты для ужина: