Фото №1 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
iStock/Getty Images

Те, кто решил избавиться от лишнего веса, так или иначе сталкиваются с огромным количеством избитых, странных и порой противоречивых рекомендаций. «Доктор Питер» поговорил со специалистами и собрал самые распространенные мифы о здоровом похудении, в которые давно уже пора прекратить верить.

Светлана Александрова

Светлана Александрова

Правильное питание, диетология

Нутрицолог

Миф № 1: Не есть после 18:00 — отличный способ похудения

Фото №2 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
pexels.com

Как уверяет нутрицолог из «Школы диетологов» Светлана Александрова, совет не есть после 18 часов подходит далеко не всем.

- Это «правило» подходит только тем, кто ложится спать в 20:00-21:00. В действительности же достаточно ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Голодными спать ложиться нельзя, пользы от этого не будет! Отдавайте предпочтение легко усваивающемуся организмом ужину, например, рыбе с салатом -, говорит Александрова.

Лучшие продукты для ужина:

  • Рыба

  • Творог

  • Омлет

  • Овощи

  • Бананы

  • Детское питание

Читайте также

Миф №2: Чтобы похудеть, нужно исключить из рациона жиры

Фото №3 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
pexels.com

По словам Александровой, «правильные» жиры нужны нашему организму для нормальной работы.

- Вредны только трансжиры и насыщенные жиры. А растительные и животные жиры в умеренном количестве обязательно должны поступать в организм, — рассказывает специалист.

Правильные жиры содержаться в следующих продуктах:

  • Красная рыба

  • Сыр

  • Орехи

  • Растительные масла

Кстати, жиры также необходимы для нормальной работы яичников. Кроме того, в нашем организме есть так называемый «бурый жир», который отвечает за «метаболизм ведьмы».

Читайте также

Миф №3: Продукты с отрицательной калорийностью помогут сбросить вес

Фото №4 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
pexels.com

В интернете можно увидеть заманчивые статьи о продуктах, при поедании которых организм якобы тратит больше энергии, чем получает. Однако, отмечает эксперт, продуктов с отрицательной калорийностью вообще не существует — своя пищевая ценность есть и у пресловутых грейпфрута, огурца и брокколи.

- Сколько бы калорий не было в том или ином продукте, на термический эффект пойдет лишь 5-30% от общей калорийности. Плюс перечисленных продуктов лишь в том, что они могут похвастаться высоким содержанием воды и клетчатки. При большом потреблении они дают чувство насыщения, что может положительно отразиться на процессе похудения. Однако людям, имеющим проблемы с ЖКТ, следует быть с ними очень осторожными и употреблять в пищу только после термической обработки и с разрешения лечащего врача, — отмечает Александрова.

Читайте также

Миф №4: Похудеть может помочь «чудо-чай»

Фото №5 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
pexels.com

На полках магазинов можно найти множество чаев для похудения, производители которых обещают ошеломительный результат быстро. Однако диетологи считают такие чаи бесполезными. При их употреблении человек попросту начинает чаще ходить в туалет и вес падает за счет избавления от воды, а не от жира. Кроме того, такие эксперименты над собой могут закончиться серьезными проблемами со здоровьем.

Миф№5: Чтобы похудеть, нужно заменить сахар медом

Фото №6 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
pexels.com

Мед, безусловно, полезный продукт, но с точки зрения похудения менять сахар на него — бессмысленно.

— Бесспорно, мед обладает высокой биологической ценностью. Полезные свойства определяются его составом, а это более 300 различных веществ: витамины группы В, С, органические кислоты, ферменты, железо, калий, магний, фосфор, цинк и многие другие. Однако калорийность меда близка калорийности сахара, а это значит, что если заменить сахар на мед, то общая энергетическая ценность рациона останется почти такой же, — рассказывает специалист.

Читайте также

Миф№ 6: Будешь пить яблочный уксус по утрам — похудеешь

Фото №7 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
unsplash.com

Существует мнение, будто яблочный уксус может помочь в борьбе с лишними килограммами. Мол, в нем есть кислота, которая «разгоняет метаболизм» и помогает сбросить вес. Однако, как рассказывала кандидат медицинских наук Зухра Павлова, уксус может скорее навредить пищеварению. При нарушенной функции ЖКТ, поражении печени и почек следует избегать блюд с уксусом.

Миф № 7: Йогурт — лучший десерт для худеющих

Фото №8 - 7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить
Фото
unsplash.com

Не всякий йогурт вообще можно отнести к здоровой пище, отмечает Александрова.

- Полезными считаются лишь те йогурты, которые имеют маленький срок годности (3-5 дней) и хранятся при низких температурах, в таком случае полезные бактерии действительно остаются живыми. В йогуртах, стоящих на полках неделями, пользы нет, — говорит специалист.
Кроме того, в покупных йогуртах с вкусовыми добавками нередко кладут ударные дозы сахара, который увеличивает их калорийность.

Дарья Балясникова