Те, кто решил избавиться от лишнего веса, так или иначе сталкиваются с огромным количеством избитых, странных и порой противоречивых рекомендаций. «Доктор Питер» поговорил со специалистами и собрал самые распространенные мифы о здоровом похудении, в которые давно уже пора прекратить верить.
Светлана Александрова
Правильное питание, диетология
Нутрицолог
Миф № 1: Не есть после 18:00 — отличный способ похудения
Как уверяет нутрицолог из «Школы диетологов» Светлана Александрова, совет не есть после 18 часов подходит далеко не всем.
- Это «правило» подходит только тем, кто ложится спать в 20:00-21:00. В действительности же достаточно ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Голодными спать ложиться нельзя, пользы от этого не будет! Отдавайте предпочтение легко усваивающемуся организмом ужину, например, рыбе с салатом -, говорит Александрова.
Лучшие продукты для ужина:
Рыба
Творог
Омлет
Овощи
Бананы
Детское питание
Миф №2: Чтобы похудеть, нужно исключить из рациона жиры
По словам Александровой, «правильные» жиры нужны нашему организму для нормальной работы.
- Вредны только трансжиры и насыщенные жиры. А растительные и животные жиры в умеренном количестве обязательно должны поступать в организм, — рассказывает специалист.
Правильные жиры содержаться в следующих продуктах:
Красная рыба
Сыр
Орехи
Растительные масла
Кстати, жиры также необходимы для нормальной работы яичников. Кроме того, в нашем организме есть так называемый «бурый жир», который отвечает за «метаболизм ведьмы».
Миф №3: Продукты с отрицательной калорийностью помогут сбросить вес
В интернете можно увидеть заманчивые статьи о продуктах, при поедании которых организм якобы тратит больше энергии, чем получает. Однако, отмечает эксперт, продуктов с отрицательной калорийностью вообще не существует — своя пищевая ценность есть и у пресловутых грейпфрута, огурца и брокколи.
- Сколько бы калорий не было в том или ином продукте, на термический эффект пойдет лишь 5-30% от общей калорийности. Плюс перечисленных продуктов лишь в том, что они могут похвастаться высоким содержанием воды и клетчатки. При большом потреблении они дают чувство насыщения, что может положительно отразиться на процессе похудения. Однако людям, имеющим проблемы с ЖКТ, следует быть с ними очень осторожными и употреблять в пищу только после термической обработки и с разрешения лечащего врача, — отмечает Александрова.
Миф №4: Похудеть может помочь «чудо-чай»
На полках магазинов можно найти множество чаев для похудения, производители которых обещают ошеломительный результат быстро. Однако диетологи считают такие чаи бесполезными. При их употреблении человек попросту начинает чаще ходить в туалет и вес падает за счет избавления от воды, а не от жира. Кроме того, такие эксперименты над собой могут закончиться серьезными проблемами со здоровьем.
Миф№5: Чтобы похудеть, нужно заменить сахар медом
Мед, безусловно, полезный продукт, но с точки зрения похудения менять сахар на него — бессмысленно.
— Бесспорно, мед обладает высокой биологической ценностью. Полезные свойства определяются его составом, а это более 300 различных веществ: витамины группы В, С, органические кислоты, ферменты, железо, калий, магний, фосфор, цинк и многие другие. Однако калорийность меда близка калорийности сахара, а это значит, что если заменить сахар на мед, то общая энергетическая ценность рациона останется почти такой же, — рассказывает специалист.
Миф№ 6: Будешь пить яблочный уксус по утрам — похудеешь
Существует мнение, будто яблочный уксус может помочь в борьбе с лишними килограммами. Мол, в нем есть кислота, которая «разгоняет метаболизм» и помогает сбросить вес. Однако, как рассказывала кандидат медицинских наук Зухра Павлова, уксус может скорее навредить пищеварению. При нарушенной функции ЖКТ, поражении печени и почек следует избегать блюд с уксусом.
Миф № 7: Йогурт — лучший десерт для худеющих
Не всякий йогурт вообще можно отнести к здоровой пище, отмечает Александрова.
- Полезными считаются лишь те йогурты, которые имеют маленький срок годности (3-5 дней) и хранятся при низких температурах, в таком случае полезные бактерии действительно остаются живыми. В йогуртах, стоящих на полках неделями, пользы нет, — говорит специалист.
Кроме того, в покупных йогуртах с вкусовыми добавками нередко кладут ударные дозы сахара, который увеличивает их калорийность.
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