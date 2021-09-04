Бананы на нашем столе уже давно не экзотика, а вполне привычный продукт — вроде картошки и яблок. Многим нравится их нежная крахмалистая мякоть, которая надолго дает ощущение сытости.

Считается, что бананы полезны для желудка и кишечника, но могут и навредить — вызывать вздутие и метеоризм, особенно, если поедать их без меры.

Какие же еще «побочные» эффекты есть у бананов, если есть их каждый день.