Бананы на нашем столе уже давно не экзотика, а вполне привычный продукт — вроде картошки и яблок. Многим нравится их нежная крахмалистая мякоть, которая надолго дает ощущение сытости.
Считается, что бананы полезны для желудка и кишечника, но могут и навредить — вызывать вздутие и метеоризм, особенно, если поедать их без меры.
Какие же еще «побочные» эффекты есть у бананов, если есть их каждый день.
1. Бананы улучшают качество кожи
Один средний банан содержит 13% суточной нормы марганца. Это весьма солидная цифра для такого небольшого фрукта. Марганец необходим нашему организму (он должен поступать в том числе извне — для пополнения запасов), чтобы обеспечивать нормальную работу мозга, нервной системы. Он также нужен для выработки того самого коллагена, который улучшает внешний вид кожи и защищает от морщин.
2. Банан нужен для здоровья кишечника
3. Банан против судорог
Как известно, мышечные судороги случаются, когда в организме нарушается баланс минералов. Бананы же содержат необходимые электролиты, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс организма.
4. Банан поможет вывести лишнюю соль
В бананах есть много калия. Как известно, этот микроэлемент помогает быстрее вывести излишки соли из организма. «Пересол» может привести к отекам, стать причиной повышения давления, головной боли.
Кроме этого, калий участвует в поддержании водного баланса и распределения жидкости, работы сердца и функции почек, нормализует давление, снижает риск инсульта и инфаркта.
5. Бананы — для похудения
Хоть банан и вполне «весомый» по калориям, он может помочь контролировать вес, поскольку в нем содержатся антиоксиданты и клетчатка, замедляющая пищеварение и заставляющая нас дольше чувствовать сытость. Банан можно назвать идеальным перекусом, который можно брать с собой и с пользой для здоровья съедать в перерывах между основными приемами пищи.
Банан — калорийность
Гликемический индекс банана считается средним — около 60. Но чем спелее фрукт, тем выше ГИ. Помимо сахара и крахмала бананы содержат клетчатку. Это означает, что тем, кто следит за весом или страдает от диабета, есть их можно, но в умеренных количествах.
Один банан среднего размера (около 126 граммов) содержит 29 граммов углеводов и 112 калорий.
Интересные факты о бананах
Люди с аллергией на латекс могут испытывать реакцию на бананы.
Банановая кожура — вовсе не бесполезная шкурка. Ее можно использовать как удобрение для домашних растений, она обладает свойством фильтровать воду от тяжелых металлов, также из банановой кожуры можно приготовить вкусный квас.
Кожура банана применяется в том числе и в быту — например, для эффективной чистки столового серебра.
Внутренней частью кожуры банана можно потереть место укуса комара или ссадину, заживать будет лучше.
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