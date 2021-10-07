В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть хурму

В мире существует около 300 видов хурмы. Родиной этой ягоды считается Китай, также она хорошо растет в тропиках и субтропиках — Израиле, Италии, Турции, а в нашей стране — в Дагестане и на черноморском побережье Краснодарского края.
Про сорта хурмы
В сезон хурмы, который начинается осенью, в магазинах чаще всего можно встретить 4 сорта: королек, мандаринная хурма, бычье сердце, шарон. Подробнее про каждый из них:
Королек — круглая оранжевая ягода с сочной мякотью шоколадного цвета внутри. Один из самых популярных сортов хурмы в нашей стране;
Мандаринная хурма. По форме похожа на мандарин, только крупнее. Сорт без косточек, мякоть — очень нежная и сладкая;
Бычье сердце. Плоды большого размера — гораздо больше королька и мандаринной хурмы, а также чуть тверже предыдущих сортов даже в зрелом состоянии;
Шарон. Это один из самых дорогих сортов — он выведен израильскими селекционерами, которые скрестили хурму с яблоком. Мякоть твердая, вкус и аромат — потрясающей сладости.
Чем она полезна
Хурма богата бета-каротином, который сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению, рассказывают эксперты
Помимо этого, в состав плодов входят железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин. Такой богатый набор способствует:
повышению уровня гемоглобина;
поддержанию водно-солевого баланса;
улучшению работы печени и почек;
развитию памяти;
укреплению нервной системы;
нормализации показателей кровяного давления и пищеварения.
Кому стоит отказаться от хурмы
Несмотря на все свои полезные свойства, хурму надо есть с осторожностью — помните, во всем важна мера. Эта ягода содержит довольно много природных сахаров, поэтому ее не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом.
Также стоит ограничить хурму в рационе, если у вас есть проблемы с поджелудочной железой. При обострении панкреатита от нее лучше отказаться совсем. Не рекомендуется есть хурму и в первые месяцы при грудном вскармливании — это может спровоцировать у ребенка запоры и колики.
Кожура хурмы содержит много танинов — веществ, придающих ей вяжущий вкус. Они образуют липкую массу, склеивая между собой кусочки пищи, вследствие чего они могут вызывать сильные запоры. Тем, кто периодически страдает от этой проблемы, стоит есть хурму с осторожностью. По той же причине не стоит давать эту ягоду маленьким детям.
Как ранее писал «Доктор Питер», любители хурмы и других вяжущих ягод-фруктов рискуют «вырастить волокнистый камень» в желудке — так называемый фитобезоар. Они бывают такими, что заполняют всю полость. И тогда поможет только операция. Как не допустить их образования и как врачи спасают пациентов с помощью пепси-колы, рассказала заведующая отделением эндоскопии Мариинской больницы Мария Антипова.
Как выбирать хурму
Конечно, среди обилия плодов хочется купить самые вкусные. Чтобы не ошибиться, при выборе обратите внимание на чашелистик хурмы. У вкусного плода листочки должны быть подсохшими, цвет — ярким и насыщенным. Сам плод должен быть ярким. Бледная хурма, как правило, недоспелая — такую не стоит класть в корзину.
Хранить хурму лучше при температуре около 0° и при высокой влажности воздуха — так она сохранит свои свойства до 2–3 месяцев. Очень важно бережное обращение — спелые плоды очень мягкие, их легко повредить. Ягоды с трещинами или пятнами лучше не хранить, а съедать сразу.
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