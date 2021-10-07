В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть хурму

В мире существует около 300 видов хурмы. Родиной этой ягоды считается Китай, также она хорошо растет в тропиках и субтропиках — Израиле, Италии, Турции, а в нашей стране — в Дагестане и на черноморском побережье Краснодарского края.

Про сорта хурмы

В сезон хурмы, который начинается осенью, в магазинах чаще всего можно встретить 4 сорта: королек, мандаринная хурма, бычье сердце, шарон . Подробнее про каждый из них:

Королек — круглая оранжевая ягода с сочной мякотью шоколадного цвета внутри. Один из самых популярных сортов хурмы в нашей стране;

Мандаринная хурма. По форме похожа на мандарин, только крупнее. Сорт без косточек, мякоть — очень нежная и сладкая;

Бычье сердце. Плоды большого размера — гораздо больше королька и мандаринной хурмы, а также чуть тверже предыдущих сортов даже в зрелом состоянии;

Шарон. Это один из самых дорогих сортов — он выведен израильскими селекционерами, которые скрестили хурму с яблоком. Мякоть твердая, вкус и аромат — потрясающей сладости.

Чем она полезна

Хурма богата бета-каротином , который сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению, рассказывают эксперты Роспотребнадзора . Также в ней много йода — он нормализует работу щитовидной железы.

Помимо этого, в состав плодов входят железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин . Такой богатый набор способствует: