Не только поражение легких и тромбозы — симптомы длительного ковида могут быть не таким яркими и тяжелыми. Некоторые вы можете даже пропустить, не придав им значения. И зря, так как они предупреждают, что вам необходима помощь специалиста.

Снижение выносливости

До коронавируса вы бодро вставали, завтракали, отправлялись на работу, успевали погулять с друзьями вечером, приготовить ужин и убрать квартиру. Сейчас вас хватает на то, чтобы доползти до дома и рухнуть в кровать без сил. Ни о каких фитнесах по вечерам, веселых посиделках и речи не идет.