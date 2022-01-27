Не только поражение легких и тромбозы — симптомы длительного ковида могут быть не таким яркими и тяжелыми. Некоторые вы можете даже пропустить, не придав им значения. И зря, так как они предупреждают, что вам необходима помощь специалиста.
Снижение выносливости
До коронавируса вы бодро вставали, завтракали, отправлялись на работу, успевали погулять с друзьями вечером, приготовить ужин и убрать квартиру. Сейчас вас хватает на то, чтобы доползти до дома и рухнуть в кровать без сил. Ни о каких фитнесах по вечерам, веселых посиделках и речи не идет.
Вы можете почувствовать усталость, просто поднимаясь по лестнице или уже через несколько минут занятий на тренажере. Это означает, что уровень вашей выносливости снизился. Необходима консультация врача, рекомендуют эксперты
Головные боли
Даже после того, как с момента выздоровления от коронавируса прошло достаточно много времени, вас могут продолжать преследовать головные боли или мигрени. Их способны провоцировать в том числе перепады настроения, невозможность концентрироваться и «мозговой туман» — также признаки постковида.
Если вы уже страдали от мигрени до заболевания, может появиться новый тип головной боли. Вообще, головная боль — довольно яркий признак, который сложно не заметить. Но не всегда мы понимаем, что это последствия COVID-19.
Онемение конечностей
Такое состояние, которое врачи именуют парестезией, может возникать и до COVID-19. Связано оно было с неудобной позой, в которой вы находились долгое время. После перенесенного вируса онемение в руках и ногах, чувство жжения способно появляться без причины.
- Онемение может быть основным признаком постковида, — поделились данными в Центре по контролю и профилактике заболеваний — CDC (США). — Но не у всех может развиться это состояние. Все люди разные, и симптомы у них разные.
Бессонница
Проблемы со сном в нашей жизни настолько распространены, что вряд ли именно невозможность быстро и крепко уснуть, будут связывать с постковидом. И зря. Это нормальное явление после перенесенной новой коронавирусной инфекции, но из-за отсутствия лечения и контроля проблема может только нарастать.
Тревожность
Для кого-то тревоги и стрессы — это часть обычной жизни. Однако в случае постковида тревожность, нервозность могут довести до серьезных последствий, вплоть до глубокой депрессии. Поэтому, если вы заметили у себя напряженность, слишком бурные психологические реакции, лучше проконсультируйтесь с врачом, о том, как справляться с состоянием. И обязательно сообщите ему о том, что перенесли ковид.
Комментарии2