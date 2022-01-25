Ученые отметили, что «мозговой туман», как окрестили проблемы с памятью и вниманием после ковида, появлялся почти в половине случаев не сразу. Обычно отложенный эффект был характерен для более молодых людей.

- Участники с отсроченным началом когнитивных расстройств были моложе участников с острым началом , средний возраст 39 и 50 лет соответственно, — уточнили в публикации исследования в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology . — 29 процентов сообщили, что расстройства появились через два или более месяцев после первых симптомов COVID-19, 43 процента обнаружили когнитивные снижения через один и более месяцев.

Всех «подопытных» опрашивали о том, как они перенесли вирус, были ли до заболевания какие-либо когнитивные нарушения, какие лекарства принимали. Каждого индивидуально протестировали, для этого использовали критерии для ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства, поскольку нет таких критериев для коронавируса.

- У участников с когнитивным постковидом было больше факторов риска — артериальная гипертензия, диабет, сосудистая деменция, черепно-мозговая травма в анамнезе, тревожность, депрессия, употребление стимуляторов и СДВГ (синдром дефицита внимания/гиперактивности, — уточнили ученые.