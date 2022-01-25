Не субъективные ощущения, а вполне реальная неврологическая патология. Мозговой туман у тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, можно считать реально существующим заболеванием. Исследование провели в Калифорнийском университете Сан-Франциско.
- Мы оценивали показатели 22 взрослых, у которых есть когнитивные расстройства после перенесенного COVID-19 в легкой форме, без госпитализации, и 10 людях, которые снижение не отметили, — объяснила одна из авторов исследования, сотрудница отделения неврологии, Центра памяти и старения Калифорнийского университета Джоанна Хельмут. — Проводились опросы, нейропсихологическое тестирование и оценка спинномозговой жидкости.
Ученые отметили, что «мозговой туман», как окрестили проблемы с памятью и вниманием после ковида, появлялся почти в половине случаев не сразу. Обычно отложенный эффект был характерен для более молодых людей.
- Участники с отсроченным началом когнитивных расстройств были моложе участников с острым началом, средний возраст 39 и 50 лет соответственно, — уточнили в публикации исследования в журнале
Всех «подопытных» опрашивали о том, как они перенесли вирус, были ли до заболевания какие-либо когнитивные нарушения, какие лекарства принимали. Каждого индивидуально протестировали, для этого использовали критерии для ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства, поскольку нет таких критериев для коронавируса.
- У участников с когнитивным постковидом было больше факторов риска — артериальная гипертензия, диабет, сосудистая деменция, черепно-мозговая травма в анамнезе, тревожность, депрессия, употребление стимуляторов и СДВГ (синдром дефицита внимания/гиперактивности, — уточнили ученые.
Люмбальную пункцию сделали 13 участникам группы когнитивного постковида и 4 — из контрольной группы.
- В первой группе аномалии в составе спинномозговой жидкости обнаружили у 77 процентов, во второй — ни у кого, — подводят итоги осмотра ученые из США. — В основном находили повышение уровня белка, чаще — из-за уровня антител.
Однако пока ученым не удалось выяснить, почему у кого-то появляется мозговой туман, а кого-то он обходит стороной.
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