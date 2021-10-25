Коронавирус способен напрямую разрушать клетки сосудов головного мозга, создающих так называемый гематоэнцефалический барьер, и вызывать краткосрочные и долгосрочные неврологические последствия. К такому выводу пришла международная группа ученых из Университета Любека в Германии, Института Пастера во Франции и других центров. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience,
Предыдущее исследование нейробиологов Йельского университета продемонстрировало, что вирус может напрямую инфицировать клетки мозга, однако до сих ученые спорят, как это происходит при реальном инфицировании. Авторы нового исследования сосредоточились на изучении эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов головного мозга — они являются частью так называемого гематолоэнцефалического барьера (это барьер между кровеносной системой и ЦНС, который защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов и токсинов — Прим. ред.).
Сначала исследователи изучили ткань мозга людей, умерших от ковида. По словам одного из авторов исследования, нейробиолога Яна Венцеля, у погибших от COVID-19 было обнаружено повышенное по сравнению с контрольной группой без коронавируса количество нитевидных структур, образовавшихся на месте отмерших капилляров мозга. Эксперименты на животных показали, как SARS-CoV-2 может убивать эндотелиальные клетки. Предполагается, что к гибели клеток приводит снижение притока крови к участкам мозга, что, в свою очередь, становится причиной развития когнитивных проблем или повышенного риска нейродегенеративных заболеваний.
»…Мы думаем, что прямое инфицирование эндотелиальных клеток мозга SARS-CoV-2 приводит к экспрессии его основной протеазы (фермента, расщепляющего пептидную связь между аминокислотами в белках), которая расщепляет важный белок NEMO (белок-модулятор, который есть практически во всех типах клеток животных — Прим. ред.) — он необходим для выживания эндотелиальных клеток мозга», — говорит Венцель».
В то же время исследователи обнаружили, что повреждения сосудов мозга могут быть обратимыми. В частности, в экспериментах на мышах им удалось применить способы для подавления разрушающего воздействия вируса на эндотелиальные клетки. По предположению Яна Венцеля, вакцинация от коронавируса тоже способна уменьшать воздействие вируса на гематоэнцефалический барьер.
Ранее авторы других исследований предупреждали, что из-за пандемии в будущем может вырасти частота неврологических заболеваний, в частности, болезни Паркинсона. По словам австралийского исследователя Зои Хайд, которая не участвовала в новом исследовании, полученные результаты подтверждают способность COVID-19 вызывать повреждение мозга, поэтому в ближайшие годы действительно может вырасти количество новых случаев сосудистой деменции у взрослых. Но не все исследователи готовы по результатам нового исследования делать выводы о долгосрочных неврологических последствиях. Так, по мнению гериатра Кейт Грегоревич, новые результаты не дают достаточного представления о том, влияет ли легкое течение COVID-19 на риск в будущем деменции у человека, и исследования нужно продолжать.
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