Коронавирус способен напрямую разрушать клетки сосудов головного мозга, создающих так называемый гематоэнцефалический барьер, и вызывать краткосрочные и долгосрочные неврологические последствия. К такому выводу пришла международная группа ученых из Университета Любека в Германии, Института Пастера во Франции и других центров. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience, пишет New Atlas.

Предыдущее исследование нейробиологов Йельского университета продемонстрировало, что вирус может напрямую инфицировать клетки мозга, однако до сих ученые спорят, как это происходит при реальном инфицировании. Авторы нового исследования сосредоточились на изучении эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов головного мозга — они являются частью так называемого гематолоэнцефалического барьера (это барьер между кровеносной системой и ЦНС, который защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов и токсинов — Прим. ред.).

Сначала исследователи изучили ткань мозга людей, умерших от ковида. По словам одного из авторов исследования, нейробиолога Яна Венцеля, у погибших от COVID-19 было обнаружено повышенное по сравнению с контрольной группой без коронавируса количество нитевидных структур, образовавшихся на месте отмерших капилляров мозга. Эксперименты на животных показали, как SARS-CoV-2 может убивать эндотелиальные клетки. Предполагается, что к гибели клеток приводит снижение притока крови к участкам мозга, что, в свою очередь, становится причиной развития когнитивных проблем или повышенного риска нейродегенеративных заболеваний.