Ученые сравнивают пандемию COVID-19 с «испанкой»: в будущем нас может ждать всплеск паркинсонизма

Перенесенный COVID-19 может повысить в будущем риск развития болезни Паркинсона. Эту теорию обсуждают ученые, сравнивая нынешнюю пандемию с «испанкой» и всплеском паркинсонизма после нее. Петербургские исследователи рассказали, по каким симптомам можно на раннем этапе распознать развитие нейродегенерации.

Ученые не исключают, что пандемия ковида может спровоцировать рост заболеваемости болезнью Паркинсона. Такое предположение связано с последствиями эпидемии «испанки» в прошлом столетии. Об этом рассказали петербургские исследователи.

- Дети, рожденные в период эпидемии «испанки», через 20-30 и более лет были больше подвержены риску развития болезни Паркинсона и нейродегенерации. После этого стали рассматривать теорию, что инфекционное заболевание может впоследствии вызывать нейродегенерацию. В период пандемии новой коронавирусной инфекции эта теория изучается вдвойне. Мы боимся, что в будущем нас опять ждет подъем заболеваемости, - рассказала сегодня, 8 апреля, научный сотрудник Института экспериментальной медицины Замира Муружева.

По мнению директора Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научного руководителя Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ Рауля Гайнетдинова, вероятность влияния коронавируса на развитие паркинсонизма существует, но пока никаких доказательств нет.

- Все знают, что «испанка» вызывала летаргический энцефалит, через 10 лет заболевали бывшие дети... Многие, наверное, видели фильм «Пробуждение» с Робертом де Ниро. Он как раз об этом, когда после «испанки» во всем мире был всплеск паркинсонизма. Я очень внимательно посмотрел литературу, пока никаких доказательств нет. Надо подождать, посмотреть через 7-10 лет, но на данный момент никто не паникует, - сказал журналистам Рауль Гайнетдинов.

Заболевают «по наследству» редко

По словам специалистов, генетических форм болезни Паркинсона совсем немного — до 5% от всех случаев заболевания. Остальные возникают спорадически, причем до сих пор неизвестно, что же именно вызывает болезнь.

- Одна из глобальных теорий, выдвинутая еще 30-40 лет назад, связывала болезнь с условиями внешней среды, экологией и пестицидами. Мы все получаем порцию пестицидов вместе с продуктами питания — никуда от этого не денешься, - говорит Рауль Гайнетдинов. - Обсуждается миллион теорий, но найти какую-то общую, объясняющую что же вызывает паркинсонизм, очень трудно. Для меня как исследователя одна из ведущих, наверное, связана все-таки с пестицидами. Понятно, что с возрастом частота болезни Паркинсона возрастает многократно. Но что же вдруг вызывает гибель дофаминовых нейронов, большой вопрос.

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Болезнь Паркинсона можно заподозрить «по запаху»

Если причина развития болезни Паркинсона остается пока загадкой, то предвестники нейродегенеративных заболеваний известны. По словам Замиры Муружевой, в списке ранних симптомов болезни Паркинсона снижение обоняния, а также запоры, эректильная дисфункция у мужчин, нарушение мочеиспускания. На болезнь могут указывать и небольшие поначалу изменения в двигательной активности.

- Часто пациенты обращаются за помощью в поликлиники с жалобами на то, что не очень хорошо слушается, допустим, рука. (...) Почему-то таких пациентов длительно лечат от дегенеративно дистрофических заболеваний позвоночника, а в итоге доводят до 2-3-й степени болезни Паркинсона — когда уже развернутая стадия болезни, - привела пример Замира Муружева.

Как отмечает Владимир Михайлов, руководитель отдела неврологии НМИЦ им. Бехтерева, примерно у 10% пациентов с болезнью Паркинсона развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия. Сочетание же сразу нескольких симптомов — повод обратиться к специалисту, например, к неврологу.

- Особенно надо учитывать возраст. После 60 лет вероятность заболевания резко возрастает. Болезнью Паркинсона или синдромом Паркинсона (сосудистый или постравматический паркинсонизм) после 60 лет страдает 1%, а после 80 — 4% населения, - добавил Владимир Михайлов.

Справка

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля. Это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга.

© Доктор Питер