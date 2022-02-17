почему выпадают волосы
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Густая коса до пояса превратилась в скромное каре и вовсе не потому, что обладательница шевелюры задумала сменить имидж. Новой прически потребовали выпавшие волосы. Сыграл в этой истории свою роль и COVID-19, у кого-то потеря произошла после болезни, выпадают волосы у молодых мам. Но есть еще множество причин, почему так происходит.

Диляра Лебедева

Медицина

Врач-эндокринолог

www.instagram.com/diadoctor_lebedeva/

- В списке будет много дефицитов, — предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. — И вы же понимаете, что часто причиной дефицитов бывают проблемы в желудочно-кишечном тракте?

Стресс

Виновником выпадения волос может быть стресс. В процессе переживаний в кровь выбрасываются в большом количестве кортизол и адреналин. Они сужают сосуды, приводят к спазму мышц и блокируют кровообращение. Из-за этого может происходить потеря волос. Также из-за стресса в организме снижается уровень половых гормонов.

Дефицит тестостерона

Часто лысых мужчин считают образцом мужественности, не только из-за их образа, считается, что выпадение волос связано с избытком тестостерона.

- Отчасти это правда, но только в том случае, если тестостерон активно превращается в дигидротестестерон (ДГТ), — объяснила Диляра Лебедева. — А вот свободный тестостерон наоборот способствует росту и развитию белковых структур, к которым относятся и волосы. А вот выпадение на дефиците тестостерона — не такое уж редкое явление.

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Дефицит прогестерона

Именно прогестерон блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза, который способен превращать свободный тестостерон в дигидротестестерон. А он, как мы уже знаем, вызывает выпадение волос.

- При дефиците прогестерона защитный механизм утрачивается, — объяснила Диляра Лебедева.

Дефицит эстрогенов

Благодаря эстрогенам в нашем организме происходит синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Все эти процессы идут в коже.

- Когда коллагена, эластина и гликозаминогликанов недостаточно, появляется дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшается микроциркуляция, и, конечно же, происходит поредение волос, — констатировала эндокринолог.

С чем еще связано выпадение волос

  1. Дефицит витамина Д;

  2. дефицит йода и гипотиреоз;

  3. дефицит Fe и витамина В12;

  4. инсулинорезистентность;

  5. дефицит или избыток кортизола;

  6. избыток пролактина;

  7. дефицит Омега-3 жирных кислот;

  8. дефицит белка, низкий калораж;

  9. гипоацидность — повышенное образование соляной кислоты в желудке;

  10. синдром дырявого кишечника — этим термином обозначают нарушение в работе стенок органа, когда в кровоток попадают крупные молекулы из кишечника, так как отверстия между клетками вместо того, чтобы защищать — раскрываются;

  11. синдром избыточного бактериального роста и кандидоз;

  12. интоксикации, лекарственные препараты, бактериальные и вирусные инфекции;

  13. синдром мальабсорбции, когда организм недополучает одно или несколько питательных веществ, которые поступают в пищеварительный тракт, из-за недостаточности их всасывания в тонкой кишке;

  14. нарушение кровоснабжения кожи головы — тому виной могут быть мышечные зажимы, тугие пучки, хвосты и косички;

  15. неподходящая косметика.

В любом случае, угадывать самому, что пошло не так с вашим здоровьем, не стоит. Если волосы выпадают, это явный сигнал — пора обратиться к врачу и выяснить настоящую причину.

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Какие анализы потребуется сдать

  • Кровь на общий анализ с лейкоцитарной формулой и уровнем гемоглобина, лимфоцитов, моноцитов;

  • кровь на биохимию и оценить цифры по общему белку, холестерину — общему, ЛПНП и ЛПВП;

  • кровь на маркеры воспаления —  С-реактивный белок ультрачувствительный и гомоцистеин;

  • дефицит витаминов и микроэлементов: кальция, цинка, меди, витамина А и В6, В12, фолиевой кислоты, витамина С, ферритина, сывороточного железа, ОЖСС, ЛЖСС;

  • анализы на гормоны — Т3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Алена Безменова