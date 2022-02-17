Густая коса до пояса превратилась в скромное каре и вовсе не потому, что обладательница шевелюры задумала сменить имидж. Новой прически потребовали выпавшие волосы. Сыграл в этой истории свою роль и COVID-19, у кого-то потеря произошла после болезни, выпадают волосы у молодых мам. Но есть еще множество причин, почему так происходит.
- В списке будет много дефицитов, — предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. — И вы же понимаете, что часто причиной дефицитов бывают проблемы в желудочно-кишечном тракте?
Стресс
Виновником выпадения волос может быть стресс. В процессе переживаний в кровь выбрасываются в большом количестве кортизол и адреналин. Они сужают сосуды, приводят к спазму мышц и блокируют кровообращение. Из-за этого может происходить потеря волос. Также из-за стресса в организме снижается уровень половых гормонов.
Дефицит тестостерона
Часто лысых мужчин считают образцом мужественности, не только из-за их образа, считается, что выпадение волос связано с избытком тестостерона.
- Отчасти это правда, но только в том случае, если тестостерон активно превращается в дигидротестестерон (ДГТ), — объяснила Диляра Лебедева. — А вот свободный тестостерон наоборот способствует росту и развитию белковых структур, к которым относятся и волосы. А вот выпадение на дефиците тестостерона — не такое уж редкое явление.
Дефицит прогестерона
Именно прогестерон блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза, который способен превращать свободный тестостерон в дигидротестестерон. А он, как мы уже знаем, вызывает выпадение волос.
- При дефиците прогестерона защитный механизм утрачивается, — объяснила Диляра Лебедева.
Дефицит эстрогенов
Благодаря эстрогенам в нашем организме происходит синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Все эти процессы идут в коже.
- Когда коллагена, эластина и гликозаминогликанов недостаточно, появляется дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшается микроциркуляция, и, конечно же, происходит поредение волос, — констатировала эндокринолог.
С чем еще связано выпадение волос
Дефицит витамина Д;
дефицит йода и гипотиреоз;
дефицит Fe и витамина В12;
инсулинорезистентность;
дефицит или избыток кортизола;
избыток пролактина;
дефицит Омега-3 жирных кислот;
дефицит белка, низкий калораж;
гипоацидность — повышенное образование соляной кислоты в желудке;
синдром дырявого кишечника — этим термином обозначают нарушение в работе стенок органа, когда в кровоток попадают крупные молекулы из кишечника, так как отверстия между клетками вместо того, чтобы защищать — раскрываются;
синдром избыточного бактериального роста и кандидоз;
интоксикации, лекарственные препараты, бактериальные и вирусные инфекции;
синдром мальабсорбции, когда организм недополучает одно или несколько питательных веществ, которые поступают в пищеварительный тракт, из-за недостаточности их всасывания в тонкой кишке;
нарушение кровоснабжения кожи головы — тому виной могут быть мышечные зажимы, тугие пучки, хвосты и косички;
неподходящая косметика.
В любом случае, угадывать самому, что пошло не так с вашим здоровьем, не стоит. Если волосы выпадают, это явный сигнал — пора обратиться к врачу и выяснить настоящую причину.
Какие анализы потребуется сдать
Кровь на общий анализ с лейкоцитарной формулой и уровнем гемоглобина, лимфоцитов, моноцитов;
кровь на биохимию и оценить цифры по общему белку, холестерину — общему, ЛПНП и ЛПВП;
кровь на маркеры воспаления — С-реактивный белок ультрачувствительный и гомоцистеин;
дефицит витаминов и микроэлементов: кальция, цинка, меди, витамина А и В6, В12, фолиевой кислоты, витамина С, ферритина, сывороточного железа, ОЖСС, ЛЖСС;
анализы на гормоны — Т3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.
Комментарии0