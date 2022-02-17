- В списке будет много дефицитов, — предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. — И вы же понимаете, что часто причиной дефицитов бывают проблемы в желудочно-кишечном тракте?

Стресс

Виновником выпадения волос может быть стресс. В процессе переживаний в кровь выбрасываются в большом количестве кортизол и адреналин. Они сужают сосуды, приводят к спазму мышц и блокируют кровообращение . Из-за этого может происходить потеря волос. Также из-за стресса в организме снижается уровень половых гормонов.

Дефицит тестостерона

Часто лысых мужчин считают образцом мужественности, не только из-за их образа, считается, что выпадение волос связано с избытком тестостерона.