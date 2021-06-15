Выпадение волос у человека — это нормальное явление. Плохо, если этот процесс по каким-то причинам активизировался и волосы редеют буквально на глазах. На самые важные вопросы о проблемах с волосами отвечает врач-трихолог.
1. Почему могут выпадать волосы?
- В числе самых распространенных причин выпадения волос — стресс, неправильное питание, дефицитное состояние организма и гормональные изменения. Но чаще всего причины кроются в дефицитном состоянии и гормональных изменениях.
2. Помогают ли маски в домашних условиях, какие самые эффективные?
Самые эффективные домашние маски для волос — те, которые подходят именно вам. Неправильный подбор масок может привести к ухудшению состояния волос, отсутствию объема, повышению жирности кожи головы, волосы могут становиться более ломкими и сухими, — считает Ирина Кошелева, косметолог-дерматолог, трихолог, лазеротерапевт, главный врач клиники косметологии и эстетической гинекологии Dr. Эстетик.
Чтобы домашние маски для волос принесли пользу, а не вред, важно знать свой тип кожи головы (жирный, сухой или комбинированный), а также нет ли воспалительных изменений сосудов кожи головы. На эти вопросы поможет правильно ответить только врач-трихолог.
С масками, в составе которых есть активные ингредиенты, например, никотиновая кислота (витамин В3 или PP), нужно быть предельно осторожными.
Также не все маски для волос можно наносить непосредственно на кожу головы, потому что они могут закупоривать устье волосяного фолликула.
3. Какие анализы нужно сдать, чтобы выявить причины выпадения волос?
Есть минимальный перечень лабораторных анализов, чтобы обследовать все триггерные точки в организме, которые могли привести к причине выпадения волос. Если в результате анализов будут выявлены отклонения от каких-либо показателей, трихолог направляет пациента к эндокринологу для совместного решения проблемы.
- Важно понимать, что причину гормональных изменений решить местной терапией не получится, нужен комплексный подход, — отмечает врач.
Чтобы узнать причину выпадения волос, рекомендуется сдать кровь на общий анализ с лейкоцитарной формулой и посмотреть уровни гемоглобина, лимфоцитов, моноцитов и так далее, затем — кровь на биохимию и оценить цифры по общему белку, холестерину — общему, ЛПНП и ЛПВП. Также врач попросит сдать кровь на маркеры воспаления — С-реактивный белок ультрачувствительный и гомоцистеин. Обязательно надо понять, нет ли у вас дефицита витаминов и микроэлементов — кальция, цинка, меди, витамина А и В6, В12, фолиевой кислоты и витамина С, а также ферритина, сывороточного железа, ОЖСС, ЛЖСС. Также врач-дерматолог-трихолог предложит сдать анализы на гормоны — Т3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.
4. Какие процедуры для роста и улучшения состояния волос существуют?
- Наиболее эффективная процедура в инъекционной трихологии — PRP-терапия (плазмолифтинг), — поясняет Ирина Кошелева. — Это обогащенная тромбоцитами плазма (ее вводят с помощью инъекций в области, где волосяной покров поражен болезнью), которая запускает собственные процессы регенерации и восстановления волосяного фолликула и ростковой зоны волос. Процедура позволяет волосам становиться более крепкими и сильными, получать питание, снимать воспаление с сосудов и более интенсивно стимулирует активацию роста волос. Из приятных бонусов: PRP-терапия также увеличивает плотность волоса за счет стимуляции выработки белка.
Также наиболее физиологичной методикой в аппаратной трихологии является инфракрасное излучение. Оно обладает лечебным эффектом, снимает воспаление, создавая благоприятную среду для стимуляции роста волос.
5. Можно ли делать наращивание в период обострения проблем и выпадения волос?
- Нельзя! — категорична врач-дерматолог. — Наращивание — это всегда стрессовая процедура, потому что так или иначе идет повреждение здоровых волос в прикорневой зоне, утяжеление и ретракция (неестественное загибание волос относительно кожи головы). Поэтому на фоне обострения выпадения волос наращивание в разы усугубит проблему. Важно помнить, что восстановление — это непростой и длительный путь, и между маскировкой проблемы и лечением всегда нужно выбирать второй путь.
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