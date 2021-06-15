Выпадение волос у человека — это нормальное явление. Плохо, если этот процесс по каким-то причинам активизировался и волосы редеют буквально на глазах. На самые важные вопросы о проблемах с волосами отвечает врач-трихолог.

1. Почему могут выпадать волосы?

- В числе самых распространенных причин выпадения волос — стресс, неправильное питание, дефицитное состояние организма и гормональные изменения. Но чаще всего причины кроются в дефицитном состоянии и гормональных изменениях.