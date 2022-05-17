Груз проблем, постоянные стрессы на работе и в повседневной жизни, эмоции, недосказанность — чаще всего причинами бессонницы считают проблемы психологические. Доля правды в этом есть, однако нервное перенапряжение не всегда приводит к нарушениям сна. Врачи считают, что подобные последствия ждут только тех, у кого есть генетическая склонность к гипервозбудимости.

- У таких людей возбуждающие нейромедиаторы синтезируются быстрее обычного, — объяснили эксперты лаборатории KDL. — «Носителей» такой особенности принято называть людьми эмоциональными и чувствительными.