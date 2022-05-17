Груз проблем, постоянные стрессы на работе и в повседневной жизни, эмоции, недосказанность — чаще всего причинами бессонницы считают проблемы психологические. Доля правды в этом есть, однако нервное перенапряжение не всегда приводит к нарушениям сна. Врачи считают, что подобные последствия ждут только тех, у кого есть генетическая склонность к гипервозбудимости.
- У таких людей возбуждающие нейромедиаторы синтезируются быстрее обычного, — объяснили эксперты лаборатории KDL. — «Носителей» такой особенности принято называть людьми эмоциональными и чувствительными.
До излишней чувствительности, в теории, мы можем довести себя сами. Если не будем соблюдать режим отдыха. Недосыпы по ночам не дадут нормально восстанавливаться уровню успокаивающих веществ в организме. Из-за нарушения баланса «возбуждение-торможение», бессонница только усугубится.
Предупреждают врачи и о влиянии «бытовых раздражителей»: экранов смартфонов, волнительных фильмов и программ поздним вечером, яркого освещения, переедания перед сном, духоты, жары. Все это может усиливать наше перевозбуждение и негативно влиять на сон. Но есть еще одна причина, которую врачи винят в бессоннице чуть ли не в последнюю очередь. А встречается она не так уж редко. Речь идет о дисбалансе гормонов.
Врач клинической лабораторной диагностики
- Отклонение концентрации гормонов от нормы может сказаться на качестве сна, его продолжительности, повлиять на режим сна и бодрствования, а возникший систематический недосып уже сам по себе станет усугублять проблему, — считает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Гормональную бессонницу можно заподозрить, если вы пытаетесь ложиться спать в одно время, не перенапрягаете нервную систему гаджетами и эмоциональными фильмами на ночь глядя, обеспечиваете себя всеми «расходниками» для отдыха — витаминами D, В3, В5, В6, В9 и В12, кальцием, магнием, железом, триптофаном, а сон все равно не приходит.
Какие гормоны могут повлиять на сон:
кортизол;
адреналин;
прогестерон;
эстроген;
лептин;
инсулин;
мелатонин;
гормоны щитовидной железы;
СТГ гипофиза — соматотропный гормон, или «гормон роста».
Если у вас недостаточно СТГ, например, тогда ваш сон станет поверхностным, а восстановление некачественным и недостаточным. Все потому, что СТГ вместе с мелатонином поддерживают фазы глубокого сна.
Когда причиной гормонального сбоя становится некорректная работа надпочечников — гиперфункция или опухоли, то в крови резко растет уровень кортизола и адреналина. Они действуют на нервную систему слишком возбуждающе и не дают уснуть.
При переизбытке гормонов щитовидки может появляться раздражительность, тревожность, «суета мыслей». К тому же вы можете почувствовать, что сердце стало биться быстрее, повысилось артериальное давление, начали выпадать волосы. Чаще всего расстройство сна из-за гормонов щитовидной железы появляется у женщин.
- Поэтому, если вы столкнулись с бессонницей, то обращайтесь за консультацией не только к неврологу или сомнологу, но и к эндокринологу, — рекомендуют в лаборатории. — И обязательно придерживайтесь режима сна, откажитесь от гаджетов и скорректируйте питание.
- Не стоит думать, что единственная проблема, с которой сталкиваются люди при бессоннице — это ощущение усталости. Последствия хронического недосыпа на самом деле куда серьезнее, — рассказывает Ольга Малиновская. — Люди, в течение долгого времени страдающие бессонницей, сталкиваются с падением иммунитета, обострением или дебютом хронических заболеваний, чаще страдают тревожными расстройствами