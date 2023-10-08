До еды, во время или натощак? Как принимать лекарства, чтобы они лучше усвоились

Прием большинства препаратов привязан ко времени приема пищи. По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, это важно не только для их лучшего усвоения и более качественного воздействия, но и для безопасности. В идеале о том, как надо принимать назначенные препараты, человеку должен рассказать врач, который их выписывает. Однако, если нет уточняющих вводных, могут возникнуть вопросы. В чем, например, разница — во время или после еды? Или до еды — это когда именно?