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До еды, во время или натощак? Как принимать лекарства, чтобы они лучше усвоились

О способах приема лекарств обычно говорится в инструкции к ним. Но есть и общие правила, соблюдение которых помогает получить от препаратов максимальный эффект и, главное, не сделать себе хуже.

8 октября 2023
как принимать лекарства
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iStockphoto

Прием большинства препаратов привязан ко времени приема пищи. По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, это важно не только для их лучшего усвоения и более качественного воздействия, но и для безопасности. В идеале о том, как надо принимать назначенные препараты, человеку должен рассказать врач, который их выписывает. Однако, если нет уточняющих вводных, могут возникнуть вопросы. В чем, например, разница — во время или после еды? Или до еды — это когда именно?

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Доктор объяснила в своем телеграм-канале, что означают эти формулировки и почему важно им следовать.

  • Натощак — за час-30 минут до завтрака.

  • До еды — за 30-60 минут до приема пищи.

  • Во время еды — в течение 15 минут до и 30 минут после приема пищи.

  • После еды — через 30-60 минут после приема пищи.

По словам специалиста, часто натощак или до еды рекомендуют принимать желчегонные препараты и снижающие кислотность желудка, во время еды — ферментные препараты, в основном нутрицевтики (омега-3, витамины, лецитин), после еды — нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), что позволяет обеспечить защиту слизистой желудка.

Если нет указаний на связь приема лекарства с едой, значит, можно принимать его в любое время.

Врач также напомнила, что запивать лекарства лучше простой водой, желательно комнатной температуры. Никаких кофе, чая или соков. Эти напитки могут помешать усвоению препарата, а иногда и вовсе навредить из-за неожиданного сочетания.

Если пьете сразу несколько лекарств

Здесь важно знать о сочетаемости разных препаратов. Как объясняет врач, есть лекарства, которые связываются с одним «переносчиком» и нарушают усвоение друг друга. К таким, например, относятся препараты железа, цинка, меди, их пить одновременно не стоит.

«Отдельно хотелось бы уделить внимание сорбентам. Они связывают и выводят вещества, встречаемые на своем пути. Стоит выждать не менее двух часов после приема других препаратов, прежде чем принимать сорбент. После его приема выжидаем также не менее двух часов», — уточнила Екатерина Волкова.

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Тоже нередкий вопрос, которым задаются пациенты. По словам Екатерины Волковой, таблетку можно принимать по частям, если на ней есть деления или так называемые рисочки.

«Капсулы и таблетки без деления пьем целыми, в противном случае они либо разрушаются под действием агрессивного воздействия желудочного сока, либо окажут негативное влияние на слизистую желудка», — уточнила специалист.

К слову

Есть и другие ошибки при приеме лекарств, которые могут довести до беды. О девяти главных ошибках, которые совершают те, кто лечится дома, читайте ЗДЕСЬ.

А ЗДЕСЬ можно узнать мнение врача-терапевта о том, когда лучше принимать витамины, а когда — минералы.

Автор текста:Анастасия Романова
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