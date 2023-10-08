До еды, во время или натощак? Как принимать лекарства, чтобы они лучше усвоились

Прием большинства препаратов привязан ко времени приема пищи. По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, это важно не только для их лучшего усвоения и более качественного воздействия, но и для безопасности. В идеале о том, как надо принимать назначенные препараты, человеку должен рассказать врач, который их выписывает. Однако, если нет уточняющих вводных, могут возникнуть вопросы. В чем, например, разница — во время или после еды? Или до еды — это когда именно?
Доктор объяснила в своем телеграм-канале, что означают эти формулировки и почему важно им следовать.
Натощак — за час-30 минут до завтрака.
До еды — за 30-60 минут до приема пищи.
Во время еды — в течение 15 минут до и 30 минут после приема пищи.
После еды — через 30-60 минут после приема пищи.
По словам специалиста, часто натощак или до еды рекомендуют принимать желчегонные препараты и снижающие кислотность желудка, во время еды — ферментные препараты, в основном нутрицевтики (омега-3, витамины, лецитин), после еды — нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), что позволяет обеспечить защиту слизистой желудка.
Если нет указаний на связь приема лекарства с едой, значит, можно принимать его в любое время.
Врач также напомнила, что запивать лекарства лучше простой водой, желательно комнатной температуры. Никаких кофе, чая или соков. Эти напитки могут помешать усвоению препарата, а иногда и вовсе навредить из-за неожиданного сочетания.
Если пьете сразу несколько лекарств
Здесь важно знать о сочетаемости разных препаратов. Как объясняет врач, есть лекарства, которые связываются с одним «переносчиком» и нарушают усвоение друг друга. К таким, например, относятся препараты железа, цинка, меди, их пить одновременно не стоит.
«Отдельно хотелось бы уделить внимание сорбентам. Они связывают и выводят вещества, встречаемые на своем пути. Стоит выждать не менее двух часов после приема других препаратов, прежде чем принимать сорбент. После его приема выжидаем также не менее двух часов», —
Можно ли ломать таблетку
Тоже нередкий вопрос, которым задаются пациенты. По словам Екатерины Волковой, таблетку можно принимать по частям, если на ней есть деления или так называемые рисочки.
«Капсулы и таблетки без деления пьем целыми, в противном случае они либо разрушаются под действием агрессивного воздействия желудочного сока, либо окажут негативное влияние на слизистую желудка», — уточнила специалист.
К слову
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