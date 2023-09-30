Эти лекарства нельзя пить водителям: в списке опасных даже травяные сборы

Все мы иногда грешим тем, что принимаем таблетки, вместо того чтобы обратиться к врачу за рекомендациями. Чаще всего это происходит при простуде, аллергии, головной боли или проблемах с пищеварением.
Но не все препараты могут гарантировать после приема точность движений и скорость реакций. А эти качества важны, если вы водите машину, работаете в сфере, где нужно отвечать за жизни и здоровье людей, или вам просто нужно быть собранным. Александра Филева, дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», с какими лекарственными средствами стоит быть осторожнее.
Перед тем как выпить таблетку
Если вы плохо себя чувствуете, то самое верное решение — остаться дома, проконсультироваться с врачом и постараться устранить недомогание максимально щадящими методами, в том числе приемом определенных медикаментов. Хотя это самый правильный путь, но он подходит далеко не всем и не всегда.
Бывают ситуации, когда нам нужно быть на работе, несмотря на простуду, развитие аллергии или болевой приступ. И если ситуация некритичная, мы привычно тянемся в аптечку за лекарствами. И перед тем, как принять их, стоит посмотреть в инструкции, как они влияют на нервную систему, концентрацию, внимание и общее состояние. В противном случае, устранив одну проблему, можно приобрести массу других.
Что ищем в инструкции
Прежде всего, даже принимая вполне привычные, знакомые препараты, следует внимательно прочитать инструкцию к лекарству и изучить список побочных эффектов. Если среди них значатся:
сонливость,
головокружение,
тошнота,
снижение концентрации и заторможенность,
затуманенность зрения,
то принимать их перед тем, как сесть за руль или управлять сложным механизмом, не стоит, — объясняет врач. Подобный риск не оправдан: вам может казаться, что вы в форме, но ваша нервная система под влиянием препарата может вовремя не среагировать на опасность или внештатную ситуацию. Это опасно для вашей жизни или для окружающих. Порой снижение реакции даже на доли секунд может сыграть роковую роль.
Какие лекарства потенциально опасны
К лекарственным препаратам, способным снизить скорость реакции, прежде всего относят наркотические анальгетики — сильнодействующие обезболивающие. Такие лекарства обычно выписывают тяжелобольным людям — пациентам с онкологией, серьезными ожогами и травмами. Отпускают наркотические анальгетики строго по рецепту. Обычно люди, которые их принимают, осведомлены о побочных эффектах, им редко нужно быть за рулем или на работе, проходя такое лечение.
Если есть проблемы со сном
С осторожностью стоит относиться и к снотворным средствам. Эффект после их приема может сохраниться до утра, так как такие препараты долго выводятся из организма. В результате даже на следующий день человек будет испытывать сонливость, разбитость, рассеянность. Поэтому, если без снотворного обойтись никак нельзя, поговорите с врачом о подборе средств, которые выводятся быстро или имеют минимум побочных эффектов.
Даже безобидные травки и БАДы
Повлиять на скорость реакции могут безобидные на первый взгляд фитосборы и БАДы, в состав которых входят мята, душица, пустырник, валериана, хмель и другие растения.
«После их приема лучше отказаться от вождения автомобиля на 10–12 часов», — рассказывает Александра Филева.
Перед приемом любых снотворных средств следует проконсультироваться с врачом. Он порекомендует наиболее действенный препарат и подберет дозировку таким образом, чтобы минимизировать риск побочных явлений.
Что еще под запретом
«Повлиять на концентрацию внимания могут противоаллергические средства. Иногда после их приема человеку трудно сосредоточиться и сформулировать свои мысли, появляется сонливость. Безусловно, управлять транспортным средством в таком состоянии очень опасно», — подчеркивает врач Александра Филева.
Слабость, снижение скорости реакции также могут вызвать антидепрессанты и миорелаксанты, обезболивающие с кодеином, а также антигипертензивные средства — их назначают при повышенном артериальном давлении.
Ко многим веществам, входящим в состав таких лекарств, организм способен адаптироваться. То есть со временем побочные эффекты будут сходить на нет. Но рисковать не стоит: даже пара секунд может оказаться фатальной, если человек управляет транспортным средством, говорит эксперт.
Правила приема
Чтобы избежать побочных явлений и не подвергать себя и близких опасности, следует соблюдать определенные правила: внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату, не превышать дозировку, обращать внимание на любые нестандартные проявления со стороны организма. Если появились признаки сонливости или замедленной реакции, лучше остановиться и пересесть в такси или на общественный транспорт. Иначе последствия могут оказаться трагичными.