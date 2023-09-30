Эти лекарства нельзя пить водителям: в списке опасных даже травяные сборы

то принимать их перед тем, как сесть за руль или управлять сложным механизмом, не стоит, — объясняет врач. Подобный риск не оправдан: вам может казаться, что вы в форме, но ваша нервная система под влиянием препарата может вовремя не среагировать на опасность или внештатную ситуацию. Это опасно для вашей жизни или для окружающих. Порой снижение реакции даже на доли секунд может сыграть роковую роль.