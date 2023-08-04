Жир из грудного молока хотят использовать для лечения ДЦП, лекарство уже испытали на мышах

Исследователи Университета Дьюка выяснили, что жировая молекула из грудного молока может помочь снизить риск церебрального паралича у недоношенных детей.
Церебральный паралич — одно из самых распространенных двигательных расстройств у детей. Этот диагноз влияет на жизнь человека, вызывает трудности при ходьбе, проблемы с речью и сложности с выполнением простых двигательных задач. Сама болезнь неизлечима полностью, однако улучшить качество жизни можно с помощью физиотерапии, некоторых препаратов и операций.
Как отмечает автор исследования, педиатр Медицинского центра Университета Дьюка Эрик Беннер, лечить детей от этого недуга очень непросто, особенно недоношенных. Слишком много есть противопоказаний.
«Тот факт, что эта молекула уже обнаружена в чем-то, что безопасно для недоношенных детей, — в грудном молоке, — чрезвычайно обнадеживает», — поясняет специалист.
Ученые установили, что жировая молекула помогает создавать новые клетки, из которых состоит белое вещество — сеть нервных волокон, соединяющих различные области мозга.
Молекулу со сложным названием 20-альфа-гидроксихолестерин протестировали на новорожденных мышах. В дальнейшем ее планируют вводить в рамках испытаний детям.
Эта молекула проникает в мозг и связывается со стволовыми клетками. Затем он побуждает эти стволовые клетки производить олигодендроциты, которые синтезируют белое вещество в центральной нервной системе.
Многие младенцы, участвовавшие в исследовании, имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за которых они не могут нормально пить грудное молоко. Однако теперь врачи могут изолировать нужные жиры и разработать терапию, пишет
Причины развития ДЦП
ДЦП развивается на фоне повреждения головного мозга, которое может возникнуть до рождения, во время родов или уже после того, как ребенок появился на свет. Вот несколько распространенных причин диагноза:
дефицит кислорода;
кровоизлияние в мозг;
инфекция в утробе матери;
преждевременные роды;
злоупотребление наркотическими веществами или спиртным женщиной во время беременности;
преждевременная отслойка плаценты;
врожденные пороки развития головного мозга.
Кстати
32-летняя петербурженка с ДЦП практически ничего не видела: на правом глазу ее зрение было -9, на левом -2,5. Откорректировать с помощью очков такую разницу практически невозможно, поэтому врачи решились на операцию. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.