Жир из грудного молока хотят использовать для лечения ДЦП, лекарство уже испытали на мышах

Церебральный паралич — одно из самых распространенных двигательных расстройств у детей. Этот диагноз влияет на жизнь человека, вызывает трудности при ходьбе, проблемы с речью и сложности с выполнением простых двигательных задач. Сама болезнь неизлечима полностью, однако улучшить качество жизни можно с помощью физиотерапии, некоторых препаратов и операций.