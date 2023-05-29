Врачи удаляли безоар из жвачки в желудке мальчика в несколько заходов — через рот, многократными проходами эзофагоскопа.

«Это считалось безопасным вариантом, — заключили врачи. — Растворить массу из жвачки в желудке было бы невозможно. Риска для соседних органов безоар не представлял, поэтому от хирургического вмешательства решили отказаться. Если бы эндоскопическое лечение не помогло, выполнили бы лапароскопию — операцию через небольшие отверстия».

К счастью, врачи смогли удалить всю проглоченную жвачку из желудка малыша. Единственным побочным эффектом стало то, что после манипуляций эндоскопистов мальчик жаловался на боль в горле: его повредили многократными проходами эзофагоскопа. Но в итоге юный любитель жевательной резинки был выписан из больницы без долгосрочных последствий для здоровья.