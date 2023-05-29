Историю болезни 5-летнего мальчика из Огайо описали врачи Кливлендской клиники в медицинском журнале. Ребенок проглотил 40 кусочков жевательной резинки. Он тщательно их разжевывал и сразу же глотал, один за другим.
Тревогу забила мама мальчика: малыш сам рассказал ей о своем «преступлении». У ребенка начался понос, появились сильные боли в животе, но при этом температура не повышалась, и наутро после уничтожения упаковки жвачки малыш даже с аппетитом позавтракал. В больнице мальчика осмотрели врачи, сделали рентген и КТ.
«Ребенок в целом чувствовал себя хорошо, при пальпации отмечалась болезненность живота, —
Отделался болью в горле
Врачи удаляли безоар из жвачки в желудке мальчика в несколько заходов — через рот, многократными проходами эзофагоскопа.
«Это считалось безопасным вариантом, — заключили врачи. — Растворить массу из жвачки в желудке было бы невозможно. Риска для соседних органов безоар не представлял, поэтому от хирургического вмешательства решили отказаться. Если бы эндоскопическое лечение не помогло, выполнили бы лапароскопию — операцию через небольшие отверстия».
К счастью, врачи смогли удалить всю проглоченную жвачку из желудка малыша. Единственным побочным эффектом стало то, что после манипуляций эндоскопистов мальчик жаловался на боль в горле: его повредили многократными проходами эзофагоскопа. Но в итоге юный любитель жевательной резинки был выписан из больницы без долгосрочных последствий для здоровья.
Что такое безоар и чем он опасен
Безоар — это инородное тело, которое формируется в желудке при употреблении определенных продуктов и веществ. Например, описан случай, когда волокнистый камень в желудке вырос из-за увлечения хурмой.
Со временем безоар может расти за счет волокон и остатков пищи и в итоге способен достигнуть таких размеров, что начинает мешать нормальному пищеварению, может вызывать пролежни, ишемические язвы, провоцировать кровотечения, перитонит и сепсис.
А если он чудом «проскочит» из желудка вниз, то далеко все равно не уйдет — вызовет непроходимость кишечника.
Что будет, если проглотить жвачку
Есть мнение, что жвачка сохраняется в организме человека семь лет, но это абсолютный миф.
«Если вы проглотили кусочек жевательной резинки, примерно через 40 часов он появится в вашем стуле», — сказала диетолог Бет Червони,
Врач предупредила, что глотать жвачку — опасная привычка. Она неспособна перевариться в нашем желудке. А это может привести к расстройству и даже закупорке кишечника, потому что препятствует нормальному перевариванию другой пищи.