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Как не разориться на лечении и купить лекарства без хлопот

Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя, поэтому при первых признаках болезни мы идем к врачу и выходим оттуда чаще всего со списком таблеток, порошков и мазей, которыми будем лечиться в ближайшее время. Обычно сумма, которую надо на это выделить, достаточно велика, особенно если болеет вся семья, например в сезон ОРВИ.

28 августа 2023
Как не разориться на лечении и купить лекарства без хлопот
Источник:
https://stock.adobe.com/

Как сократить траты, но при этом быть уверенным в качестве и не бегать из аптеки в аптеку, чтобы поймать скидку?

Аптеки «Эконом» сети «Мелодия здоровья» предлагают широкий ассортимент качественных медикаментов по ценам, которые приятно удивляют покупателей.

Как не разориться на лечении и купить лекарства без хлопот
Аптека «Эконом» сети «Мелодия здоровья»

Покупатель может забронировать лекарства на сайте. Заказ соберут всего за полчаса, Также постоянно действуют акции на разные товары.

В аптеках постоянно действует бонусная программа лояльности, а накопленными за покупки баллами можно оплачивать следующие приобретения — до 50% от стоимости*. Один бонус в программе равен 1 рублю.

При этом карту лояльности можно применять во всех аптеках сети по стране, а их сейчас более 1100. В начале сентября новые торговые точки сети открываются в Великом Новгороде и Старой Руссе, а в октябре — в Волхове.

Реклама, OOO «Мелздрав 3» ИНН: 7811774093
* Подробнее о программе лояльности и скидках на сайте.

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