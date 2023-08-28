Как не разориться на лечении и купить лекарства без хлопот

Как сократить траты, но при этом быть уверенным в качестве и не бегать из аптеки в аптеку, чтобы поймать скидку?
Аптеки «Эконом» сети «Мелодия здоровья» предлагают широкий ассортимент качественных медикаментов по ценам, которые приятно удивляют покупателей.
Покупатель может забронировать лекарства на
В аптеках постоянно действует бонусная программа лояльности, а накопленными за покупки баллами можно оплачивать следующие приобретения — до 50% от стоимости*. Один бонус в программе равен 1 рублю.
При этом карту лояльности можно применять во всех аптеках сети по стране, а их сейчас более 1100. В начале сентября новые торговые точки сети открываются в Великом Новгороде и Старой Руссе, а в октябре — в Волхове.
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* Подробнее о программе лояльности и скидках на сайте.