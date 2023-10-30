Рис, сок и еще 5 продуктов, после которых просыпается зверский аппетит

Йогурт мы обычно воспринимаем как нечто здоровое. Однако если речь идет о продукте с большим количеством сахара и консервантов, то сытости от него будет немного . Кроме того, такой йогурт вызовет все тот же резкий скачок уровня сахара в крови. Если вы хотите получить от пищи больше сытости, выбирайте натуральный йогурт без сахара и с большим количеством белка. Для вкуса в него можно добавить свежие фрукты, ягоды, орехи и семена.