Рис, сок и еще 5 продуктов, после которых просыпается зверский аппетит

Одна из главных задач любой еды — утолить голод. Однако есть продукты, которые не только не дадут вам насыщения, но еще и пробудят аппетит. Из-за них вы будете срываться на бесконечные перекусы и даже можете набрать вес.
Какие продукты сделают вас только более голодным? Вот небольшой список.
1. Выпечка
Кто не любит круассаны и пирожки? Конечно, булочки — это очень вкусно. Однако сладкая выпечка — не самый удачный вариант для сытного завтрака. Дело в том, что в ней много простых углеводов и мало белка и клетчатки. Такая еда провоцирует скачок уровня сахара в крови, за которым следует быстрый спад — и вы снова чувствуете себя голодным и усталым.
2. Йогурт с добавками
Йогурт мы обычно воспринимаем как нечто здоровое. Однако если речь идет о продукте с большим количеством сахара и консервантов, то сытости от него будет немного. Кроме того, такой йогурт вызовет все тот же резкий скачок уровня сахара в крови. Если вы хотите получить от пищи больше сытости, выбирайте натуральный йогурт без сахара и с большим количеством белка. Для вкуса в него можно добавить свежие фрукты, ягоды, орехи и семена.
3. Чипсы
Чипсы — продукт очень калорийный: на 100 граммов — около 500 калорий. В снеке много соли и добавок, которые делают продукт очень вкусным — съесть за один раз можно очень много. Однако в них полно углеводов и практически нет клетчатки. Наесться чипсами не получится точно.
4. Алкоголь
Вряд ли кто-то надеялся утолить голод спиртным, несмотря на его калорийность. Однако очень важно знать, что горячительные напитки еще и пробуждают аппетит. Когда наше тело перерабатывает алкоголь, высвобождение печенью глюкозы замедляется, уровень сахара падает, что и провоцирует желание перекусить. Процесс выведения алкоголя из тела тоже влияет на баланс глюкозы и заставляет человека хотеть съесть что-то с большим количеством углеводов.
5. Белый рис
Белый рис принято считать диетическим продуктом. Но если вы хотите наесться надолго, вам лучше выбирать черный или бурый рис.
Белый рис очищается от отрубей, что лишает его почти всей клетчатки и витаминов группы В. А без пищевых волокон продукт ускоряет реакцию инсулина и опорожнение желудка. Так что после порции риса вы вскоре снова можете ощутить голод.
6. Фруктовый сок
Если напиток сделан из фруктов, это не значит, что он полезен. Во фруктовом соке почти нет клетчатки, а сахара очень много — такое сочетание повышает уровень глюкозы в крови и пробуждает аппетит.
Любите сок — пейте, но если вы пьете его в попытке получить витамины и утолить голод, лучше съесть целый фрукт, пишет издание
7. Картофель фри
Сам по себе картофель неплохо утоляет голод, особенно если есть его в сочетании с белковой пищей и зеленью. А вот к картофелю фри это, увы, не относится. Здесь ситуация напоминает чипсы: в снеке очень мало белка и клетчатки, он очень вкусный и его можно съесть в больших количествах. Но сытости он не даст, несмотря на высокую калорийность.