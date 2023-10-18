5 продуктов, которые надо хранить в холодильнике, но мало кто это делает

Бутылку с соусом многие держат прямо на столе — всегда под рукой. Но это неверно. Даже производители кетчупа уверяют: хранить его надо только в холодильнике. Соответствующий пост, буквально крик души, появился в «Твиттере» (теперь X) производителя одного из самых популярных кетчупов во всем мире: «К вашему сведению: кетчуп. идет. в. холодильник!» В Академии питания и диетологии подтвердили: охлажденный кетчуп может храниться до шести месяцев, а еще это помогает сохранить вкус и свежесть продукта.