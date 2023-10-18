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5 продуктов, которые надо хранить в холодильнике, но мало кто это делает

Держите эти продукты только в прохладном месте, даже если вам это кажется странным. Объясняем, почему так лучше.

18 октября 20233
холодильник
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iStockphoto

Опытные хозяйки иногда удивляют: у них дома все устроено немного не так, как у других. Например, некоторые продукты, которые, казалось бы, хорошо себя чувствуют при комнатной температуре, они хранят строго в холодильнике. И совершенно правы! Вот почему.

1. Лепешки (лаваш)

Магазинные тонкие лепешки обычно кладут в хлебницу, ведь они сделаны из муки. Не важно, кукурузная тортилья это, лепешка из цельнозерновой муки или пресный армянский лаваш, лучше держать их в холодильнике.

Так они будут храниться гораздо дольше, и никакая плесень им не грозит, объяснили эксперты Академии питания и диетологии США.

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2. Цитрусовые

Лимоны, апельсины и лайм тоже лучше держать в прохладном месте, это продлит срок их хранения. При температуре около 5 градусов, которая поддерживается в холодильнике, цитрусовые могут отлично себя чувствовать от трех до шести недель. Грейпфруту, кстати, не нужен такой холод, ему комфортно и при более высоких температурах.

3. Свежая кукуруза

По данным Академии, кукуруза в початках сохраняется гораздо лучше в холодном состоянии, поскольку содержание сахара в ней резко снижается, если оставить ее при комнатной температуре.

Диетологи советуют: если вы не будете варить или запекать кукурузу сразу, положите ее в холодильник прямо в листьях, так она сохранится лучше.

4. Кетчуп

Бутылку с соусом многие держат прямо на столе — всегда под рукой. Но это неверно. Даже производители кетчупа уверяют: хранить его надо только в холодильнике. Соответствующий пост, буквально крик души, появился в «Твиттере» (теперь X) производителя одного из самых популярных кетчупов во всем мире: «К вашему сведению: кетчуп. идет. в. холодильник!» В Академии питания и диетологии подтвердили: охлажденный кетчуп может храниться до шести месяцев, а еще это помогает сохранить вкус и свежесть продукта.

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5. Цельнозерновая мука

Эксперты предупреждают, что уже сразу после помола вкус и аромат цельного зерна начинает исчезать. А если такую муку держать при комнатной температуре, она станет пресной и со временем даже будет горчить, пишет издание New York Post со ссылкой на производителей цельнозерновой муки.

По их словам, чем холоднее и темнее место, где хранится такая мука, тем лучше. Тепло и свет увеличивают скорость окисления. Поэтому подойдет не только самое холодное место на полках, но и морозилка. И даже не удивляйтесь!

Автор текста:Анна Майская
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