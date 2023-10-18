5 продуктов, которые надо хранить в холодильнике, но мало кто это делает

Опытные хозяйки иногда удивляют: у них дома все устроено немного не так, как у других. Например, некоторые продукты, которые, казалось бы, хорошо себя чувствуют при комнатной температуре, они хранят строго в холодильнике. И совершенно правы! Вот почему.
1. Лепешки (лаваш)
Магазинные тонкие лепешки обычно кладут в хлебницу, ведь они сделаны из муки. Не важно, кукурузная тортилья это, лепешка из цельнозерновой муки или пресный армянский лаваш, лучше держать их в холодильнике.
Так они будут храниться гораздо дольше, и никакая плесень им не грозит,
2. Цитрусовые
Лимоны, апельсины и лайм тоже лучше держать в прохладном месте, это продлит срок их хранения. При температуре около 5 градусов, которая поддерживается в холодильнике, цитрусовые могут отлично себя чувствовать от трех до шести недель. Грейпфруту, кстати, не нужен такой холод, ему комфортно и при более высоких температурах.
3. Свежая кукуруза
По данным Академии, кукуруза в початках сохраняется гораздо лучше в холодном состоянии, поскольку содержание сахара в ней резко снижается, если оставить ее при комнатной температуре.
Диетологи советуют: если вы не будете варить или запекать кукурузу сразу, положите ее в холодильник прямо в листьях, так она сохранится лучше.
4. Кетчуп
Бутылку с соусом многие держат прямо на столе — всегда под рукой. Но это неверно. Даже производители кетчупа уверяют: хранить его надо только в холодильнике. Соответствующий пост, буквально крик души, появился в «Твиттере» (теперь X) производителя одного из самых популярных кетчупов во всем мире: «К вашему сведению: кетчуп. идет. в. холодильник!» В Академии питания и диетологии подтвердили: охлажденный кетчуп может храниться до шести месяцев, а еще это помогает сохранить вкус и свежесть продукта.
5. Цельнозерновая мука
Эксперты предупреждают, что уже сразу после помола вкус и аромат цельного зерна начинает исчезать. А если такую муку держать при комнатной температуре, она станет пресной и со временем даже будет горчить, пишет
По их словам, чем холоднее и темнее место, где хранится такая мука, тем лучше. Тепло и свет увеличивают скорость окисления. Поэтому подойдет не только самое холодное место на полках, но и морозилка. И даже не удивляйтесь!