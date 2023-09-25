Повара раскрыли 8 лайфхаков, как они сами экономят на продуктах и питаются вкусно и полезно

Шеф-повар бистро из Нью-Йорка рассказал, что он не составляет длинные списки покупок перед походом в магазин, а делает вид, что у него нет холодильника. Он покупает только еду на этот день. По его словам, покупки на один день помогают вам понять, что именно вы используете на своей кухне и в каких количествах. Макароны, крупы, специи, муку и другие продукты долгого хранения повар закупает отдельно.