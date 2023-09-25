Повара раскрыли 8 лайфхаков, как они сами экономят на продуктах и питаются вкусно и полезно

Когда цены на продукты продолжают расти, возникает резонный вопрос, как сэкономить, но при этом не отказывать себе во вкусной пище и не лишать организм полезных белков, жиров и витаминов. Снизить расходы — самый простой способ не выбиваться из бюджета, если он не становится больше, а продукты не собираются дешеветь. Причем сделать это можно без ущерба для здоровья.
Простыми секретами, как минимизировать расходы на еду, с
Изучите как устроен магазин
Замечали, что когда попадаете в незнакомый магазин, то можете долго блуждать между стеллажей в поисках нужного товара и заодно положить в корзину то, что просто бросается вам в глаза и кажется недорогим? В знакомом же супермаркете пробегаете по рядам и сразу покупаете все необходимое, не отвлекаясь на ненужное.
Отсюда и первое правило, которым делятся повара: ограничьте импульсивные покупки, посещая лишь те магазины, что вам хорошо знакомы. Это позволит сосредоточиться на том, что вам действительно нужно из списка покупок.
Сделайте фото холодильника
Простой совет купить только самое необходимое — сфотографировать перед походом в магазин внутренности вашего холодильника и шкафчика с запасами.
Фото поможет купить только то, что на самом деле вам нужно для кухни прямо сейчас, и не потратить больше запланированного.
Считайте, не доходя до кассы
Магазины устроены так, чтобы побудить вас покупать больше. Уловки супермаркетов многие даже не замечают, а их становится все больше.
Повара дают совет: сразу считайте стоимость того, что вы кладете в корзинку (хоть в уме, хоть на калькуляторе в телефоне). Это позволит выбирать продукты обдуманно и избегать перерасхода средств. А если вы будет округлять сумму каждого товара в большую сторону, то даже сможете немного сэкономить по итогу шопинга.
Возьмите салфетки
Шеф-повар ресторана из центра Чикаго Стив Чиапетти признался, что всегда ходит в магазин со стопкой салфеток. «Это здорово, что овощи опрыскивают водой, чтобы сохранить их свежесть, но при этом продуктам добавляется и веса, — заявил он. — Так, мокрый кочан салата может весить значительно больше, чем сухой».
Не «упирайтесь» в бренды
Если вы стоите перед стеллажом с огромным количеством растительного масла, то автоматически выбираете знакомый по рекламе бренд. Но внутри этой бутылки точно такое же масло, как и в той, название которой вы не знаете, но экономически более выгодной.
Да, есть продукты, которые стоит покупать только у проверенных производителей, признаются шеф-повара. Но в большинстве других случаев любые различия между товарами будут минимальными и не повлияют на качество еды. Так что зачастую стоит обратить внимание на другие марки и сделать выбор в пользу той, у которой самая низкая цена за единицу товара.
Делайте покупки очень рано или очень поздно
Шеф-повара уверяют, что ходят за покупками либо рано утром, либо поздно вечером. Логика очевидна: в магазинах в эти часы чаще всего снижаются цены на товары, особенно те, срок годности которых скоро истекает: деликатесы, хлебобулочные и готовые к употреблению продукты.
Берите товары с задней части полки
Магазины чередуют товары по принципу «первым пришел — первым ушел», поэтому в первых рядах на полках будут стоять товары с более ранней датой изготовления. Покупателю же лучше выбрать продукты с самым длительным сроком годности. Поэтому не поленитесь и достаньте товар из глубины ряда аналогичных.
Притворитесь, что у вас нет холодильника
Шеф-повар бистро из Нью-Йорка рассказал, что он не составляет длинные списки покупок перед походом в магазин, а делает вид, что у него нет холодильника. Он покупает только еду на этот день. По его словам, покупки на один день помогают вам понять, что именно вы используете на своей кухне и в каких количествах. Макароны, крупы, специи, муку и другие продукты долгого хранения повар закупает отдельно.
Эксперт уверяет, что покупка продуктов, которые не используются месяцами или вообще не будут использоваться, купленные только ради скидки по акции, не сэкономят вам деньги.