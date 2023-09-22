Железа больше, чем в яблоках: 5 полезных свойств айвы, о которых вы могли не знать

В свежем виде айву обычно не едят, большинство сортов все-таки слишком твердые и вяжущие. Если только добавлять кусочки фрукта в чай. К тому же свежая айва может раздражать голосовые связки и гортань, вызывая першение в горле и даже рефлекторный кашель (перед публичными выступлениями ее точно есть не стоит). Такое действие оказывает кожура, покрытая пушком, ее лучше срезать с плода полностью. А еще обязательно надо удалять семена айвы. В сыром виде косточки содержат ядовитое вещество — цианид, которое может вызвать отравление.