Железа больше, чем в яблоках: 5 полезных свойств айвы, о которых вы могли не знать

В последнее время айва незаслуженно забыта. А зря. Употребление этого сезонного осеннего фрукта может дать большое количество позитивных эффектов, а для любителей кулинарных изысков — интересное гастрономическое сочетание. К тому же врачи не устают повторять, что для здоровья важно разнообразие рациона.
Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Полина Шубина назвала пять полезных свойств айвы.
Терапевт, гастроэнтеролог Цифровой клиники ВСК, диетолог
1. Помогает при болезнях желудка
За счет содержания пектиновых и дубильных веществ айва используется при лечении некоторых патологий ЖКТ. Так, например, ее можно употреблять при диарее и даже при язвенных заболеваниях желудка: она обладает обволакивающим действием. А вот при склонности к запорам от нее лучше отказаться.
2. Укрепляет сердце и сосуды
В 100 граммах айвы содержится:
13-15 мг витамина С (20-25% от суточной потребности);
3 мкг витамина В9 (фолиевая кислота);
другие витамины группы В;
3 мг железа, необходимого для поддержания нормального уровня гемоглобина. Стоит учитывать, что железо из растительных продуктов усваивается в разы хуже, чем из животных.
Все это вместе позволяет говорить о способностях айвы укреплять стенки сосудов, защищать от болезней сердца, а также от респираторных инфекций.
3. Повышает либидо
Исторически айва считалась афродизиаком. Результаты одного из исследований подтвердили это. Правда, на крысах.
4. Помогает при кровотечениях
Содержащийся в айве витамин К оказывает кровоостанавливающее действие.
В ряде случаев этот фрукт даже используется местно — в форме компрессов и припарок. В такой форме айва используется из-за антисептических и противовоспалительных свойств.
5. Помогает при тошноте и изжоге
Айву рассматривают как средство лечения рецидивирующей рвоты и изжоги у беременных, а также в детской практике при тех же состояниях. Такие эффекты были получены, но пока лишь на небольших выборках пациентов.
Между тем полезные свойства айвы для беременных — не повод увлекаться фруктом в этот период. Он может спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка, поэтому рекомендуется съедать не более одного плода в 2-3 дня. Также айву не советуют давать детям младше 3 лет.
Как есть
В свежем виде айву обычно не едят, большинство сортов все-таки слишком твердые и вяжущие. Если только добавлять кусочки фрукта в чай. К тому же свежая айва может раздражать голосовые связки и гортань, вызывая першение в горле и даже рефлекторный кашель (перед публичными выступлениями ее точно есть не стоит). Такое действие оказывает кожура, покрытая пушком, ее лучше срезать с плода полностью. А еще обязательно надо удалять семена айвы. В сыром виде косточки содержат ядовитое вещество — цианид, которое может вызвать отравление.
Вариантов использования айвы в кулинарии на самом деле немало. Из нее можно варить варенье, делать мармелад, цукаты, сиропы, джем.
Используют айву и в мясных блюдах: она хорошо сочетается с бараниной, уткой, свининой, гусем. Еще попробуйте этот фрукт в сочетании с сыром — получается интересная парочка.