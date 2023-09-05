Яблоки любят многие. И есть за что. В них много витаминов, пищевых волокон, углеводов — и ни капли жира. Да и по цене они, пожалуй, в списке самых доступных фруктов. Поэтому их часто берут с собой на работу для перекуса. Однако, по мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть одни яблоки между едой — так себе идея.
«Перекус из яблока и вообще из любого фрукта — неважнецкий, даже вредный. Все-таки самый важный нутриент нашего рациона — белок. Его нельзя получать ниоткуда, кроме как из еды. Или из собственных мышц, что плохой вариант», — говорит Зухра Павлова.
Кроме того, по словам эндокринолога, перекус одними фруктами:
повышает уровень фруктозы;
сильно повышает аппетит. Это происходит из-за снижения уровня такого вещества, как малонил-КоА — одного из ключевых регуляторов энергетического баланса в гипоталамусе.
«То есть перекусы только фруктами, да и вообще сладким, сильно стимулируют центр голода, и к следующему приему человек может съесть больше, чем планировал», —
Как ранее говорила врач-диетолог Наталья Сычева, «полезные» фруктовые перекусы способны довести даже до жировой болезни печени.
Идеальный перекус
По словам Зухры Павловой, идеальный перекус обязательно должен содержать белок, из которого могут синтезироваться и белки, и углеводы. Например, в перерыве между работой лучше съесть яйцо и только потом, если хочется, уже яблоко.
А лучше все-таки яблоки грызть на десерт, то есть после приема пищи. Заодно и зубы с их помощью почистите.
Три простых правила полезного перекуса
О них рассказывала ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.
Выбирайте правильное время. Специалист рекомендует планировать перекусы в периоды между завтраком и обедом, между обедом и ужином, а также после ужина, но не позднее чем за 1,5 часа до сна.
Делайте перекус из продуктов, богатых белками и сложными углеводами. Такая пища сможет дать продолжительное чувство насыщения.
Не делайте из перекуса полноценный прием пищи. Его калорийность должна быть не более 200 ккал.