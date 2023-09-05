Яблоки любят многие. И есть за что. В них много витаминов, пищевых волокон, углеводов — и ни капли жира. Да и по цене они, пожалуй, в списке самых доступных фруктов. Поэтому их часто берут с собой на работу для перекуса. Однако, по мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть одни яблоки между едой — так себе идея.