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«Хочешь есть — съешь яблоко» — так говорят те, кто желает вам зла

В целом врачи не против яблок и даже очень «за». Однако советуют есть их не в качестве перекуса, а на десерт, после того, как вы съели основное блюдо.

5 сентября 20231
перекус яблоком
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iStockphoto

Яблоки любят многие. И есть за что. В них много витаминов, пищевых волокон, углеводов — и ни капли жира. Да и по цене они, пожалуй, в списке самых доступных фруктов. Поэтому их часто берут с собой на работу для перекуса. Однако, по мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть одни яблоки между едой — так себе идея.

Медицина

Эндокринолог, д.м.н.

«Перекус из яблока и вообще из любого фрукта — неважнецкий, даже вредный. Все-таки самый важный нутриент нашего рациона — белок. Его нельзя получать ниоткуда, кроме как из еды. Или из собственных мышц, что плохой вариант», — говорит Зухра Павлова.

Кроме того, по словам эндокринолога, перекус одними фруктами:

  • повышает уровень фруктозы;

  • сильно повышает аппетит. Это происходит из-за снижения уровня такого вещества, как малонил-КоА — одного из ключевых регуляторов энергетического баланса в гипоталамусе.

«То есть перекусы только фруктами, да и вообще сладким, сильно стимулируют центр голода, и к следующему приему человек может съесть больше, чем планировал», — объясняет эндокринолог в своем телеграм-канале.

Как ранее говорила врач-диетолог Наталья Сычева, «полезные» фруктовые перекусы способны довести даже до жировой болезни печени.

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Идеальный перекус

По словам Зухры Павловой, идеальный перекус обязательно должен содержать белок, из которого могут синтезироваться и белки, и углеводы. Например, в перерыве между работой лучше съесть яйцо и только потом, если хочется, уже яблоко.

А лучше все-таки яблоки грызть на десерт, то есть после приема пищи. Заодно и зубы с их помощью почистите.

Три простых правила полезного перекуса

О них рассказывала ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

  1. Выбирайте правильное время. Специалист рекомендует планировать перекусы в периоды между завтраком и обедом, между обедом и ужином, а также после ужина, но не позднее чем за 1,5 часа до сна.

  2. Делайте перекус из продуктов, богатых белками и сложными углеводами. Такая пища сможет дать продолжительное чувство насыщения.

  3. Не делайте из перекуса полноценный прием пищи. Его калорийность должна быть не более 200 ккал.

Автор текста:Анастасия Романова
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