Ученые из Нидерландов нашли связь между употреблением молока и риском преддиабета

Голландские исследователи решили выяснить, как употребление молочных продуктов влияет на риск развития преддиабета. Это состояние, когда сахарного диабета еще нет, но глюкоза уже не так хорошо усваивается, в крови ее натощак больше нормы — 5,6-6,9 ммоль/л. По словам авторов работы, до сих пор данные о связи «молочки» с преддиабетом были противоречивыми.
Участниками крупномасштабного исследования стали более 74 тысяч человек, средний возраст которых составил 45,5 лет. Чуть больше половины из них — женщины. Авторы работы наблюдали за участниками в среднем 4,1 года. Для анализа фиксировали частоту употребления «молочки» и ее долю в рационе, образ жизни, семейный анамнез по диабету. При последующем наблюдении преддиабет определяли по анализу крови и критериям ВОЗ: уровень глюкозы в плазме натощак составляет 110–125 мг/дл (5,6-6,9 ммоль/л) или концентрация гликированного гемоглобина 6,0–6,5%.
За время наблюдения у 3,7% участников (2746 человек) развился преддиабет. Результаты показали, что употребление обычного коровьего молока, включая молоко с низким содержанием жира, было связано с повышенным риском нарушения углеводного обмена. Зато жирный йогурт, наоборот, снижал вероятность развития преддиабета. Дальнейший анализ выявил закономерность: любители обезжиренного молока часто сочетали его с высококалорийными продуктами — например, хлебом, жирными сортами мяса и сыра. Употребление же йогурта с высоким содержанием жира не имело четкой связи с образом жизни и рационом.
Зато употребление других молочных и кисломолочных продуктов, сыра независимо от жирности, сливок и мороженого в этом исследовании с риском преддиабета связано не было. Результаты работы
Почему именно молоко?
Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что от коровьего молока лучше отказаться или хотя бы ограничить его в своем рационе. Дело в том, что в молоке от самой распространенной породы коров (голштинская) содержится такое вещество, как казеин А1. Попадая в организм человека, оно превращается в белок бета-казоморфин 7.
Как
замедлять перистальтику желудочно-кишечного тракта;
провоцировать воспаление, которое переходит в хроническое и может стать причиной ишемической болезни сердца, болезней эндокринной системы, включая диабет, аутоиммунных заболеваний;
усугублять состояние при бронхиальной астме.
«Я убежденный противник коровьего молока по многим причинам. Хорошей заменой этого продукта станут растительные аналоги. Как минимум, в них точно нет белка-вредителя — бета-казоморфина 7, в отличие от коровьего молока. Кстати, в кисломочке он тоже не обитает — можете спокойно наслаждаться кефиром и йогуртами, —