Ученые из Нидерландов нашли связь между употреблением молока и риском преддиабета

Участниками крупномасштабного исследования стали более 74 тысяч человек, средний возраст которых составил 45,5 лет. Чуть больше половины из них — женщины. Авторы работы наблюдали за участниками в среднем 4,1 года. Для анализа фиксировали частоту употребления «молочки» и ее долю в рационе, образ жизни, семейный анамнез по диабету. При последующем наблюдении преддиабет определяли по анализу крови и критериям ВОЗ: уровень глюкозы в плазме натощак составляет 110–125 мг/дл (5,6-6,9 ммоль/л) или концентрация гликированного гемоглобина 6,0–6,5%.