Врачи уверены: он разрушает желудок и почки. Как избавиться от чайного налета в заварочнике

«В реальности это все те же „сливки“ чая, о которых мы говорили ранее. Хотя возможны и элементы ржавчины, но они связаны не с самой нержавеющей сталью, а с оксидами железа, образующимися в воде. Отмыть ситечко можно при помощи щетки с мыльной водой, затем его нужно сполоснуть проточной горячей водой», — объясняет Елена Парецкая.