Что добавить в чай, чтобы он стал еще полезнее: 5 идей для зимнего вечера

Чашка теплого чая — идеальное завершение зимнего вечера. Зеленый, черный, травяной — выбирайте любой по вкусу, положительное влияние на организм будет у каждого.
А если вы хотите разнообразить напиток и сделать его еще более полезным для здоровья, то вот пять идей, что можно добавить в чашку.
Ягоды облепихи
Терпкая облепиха не всем по вкусу в свежем виде, а вот облепиховый чай нравится многим. Его можно смело считать рекордсменом по содержанию полезных веществ.
В облепиховом чае есть аскорбиновая кислота, витамины группы В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты. Облепиха полезна для ЖКТ, укрепляет иммунную защиту организма, что особенно важно в холодное время года.
Лимон
Чай с лимоном — классическое сочетание. Такой напиток особенно хорош в дни, когда вы простудились или, наоборот, пытаетесь не заболеть. Благодаря витамину С чай с цитрусом укрепит иммунитет.
Вещества, которые есть в лимоне, помогают снижать скорость образования «плохого» холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ соединения.
Для еще более заметного эффекта съешьте дольку фрукта после того, как допьете напиток.
Чабрец
Еще одна нестареющая классика — чай с чабрецом. Необычный вкус и изысканный аромат поднимут вам настроение. В чабреце есть тимол, борнеол, цинеол, фенолы, карвакрол, флавоноиды. Эти вещества укрепляют сосуды и оздоравливают печень. Понравится напиток и тем, кто хочет похудеть: чабрец помогает снизить аппетит.
Чай с такой добавкой особенно хорош при бронхите, простуде и гриппе. Поэтому, если заболели, добавьте эту приправу в чашку.
Мята
В эфирном масле мяты есть ментол, который действует как обезболивающее, антисептическое и общеукрепляющее средство. Кроме того, мятный чай отлично успокаивает и снимает признаки усталости и перенапряжения. Мята полезна для пищеварительной системы, улучшает перистальтику, противостоит процессам брожения. Чай с мятой также сглаживает симптомы менопаузы.
А еще этот напиток улучшает память и когнитивные функции в целом.
Имбирь
Имбирный чай можно смело пить каждый день. Он отлично укрепляет иммунитет, помогает тем, кто страдает от головной боли, снижает уровень стресса и укрепляет пищеварение.
Несмотря на множество полезных свойств продукта, некоторым людям имбирь есть нельзя. Подробнее о противопоказаниях, а также о том, почему чай с имбирем нельзя пить при высокой температуре, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кроме того, чтобы чай с имбирем принес пользу, его нужно правильно готовить. О распространенных ошибках, которые могут убить все полезные свойства, можно узнать ЗДЕСЬ.