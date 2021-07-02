В больницу — со справкой об антителах

С 1 июля плановую медпомощь в Ленобласти будут оказывать только тем, кто покажет либо справку о наличии антител, либо сертификат о вакцинации, либо медотвод от прививки.

Изменения коснутся всех трех зон: «красной», «желтой» и «зеленой». На сегодняшний день распределение районов Ленобласти по зонам выглядит следующим образом:

в «красной» зоне — Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Приозерский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;

в «желтой» зоне — Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;

в «зеленой» зоне — Кингисеппский район.

«Плановая медпомощь в условиях стационара в „желтой“ и „зеленой“ зонах, а также прохождение различных медкомиссий в „красной“, „желтой“ и „зеленой“ зонах ― теперь возможны не только при наличии документа, подтверждающего полный курс вакцинации от COVID-19, но и при наличии заключения иммунологической комиссии о медотводе от вакцинации, или же результата теста на наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не более чем месяц назад», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Кроме того, пациенты, которым исполнилось 18 лет, могут предоставить документ о прививке хотя бы одним компонентом вакцины.

«Во всех трех зонах разрешены профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная, определенных групп взрослого населения, диспансерное наблюдение взрослых и детей и профилактические осмотры несовершеннолетних», — уточняют в правительстве Ленобласти.