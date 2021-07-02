В больницу — со справкой об антителах
С 1 июля плановую медпомощь в Ленобласти будут оказывать только тем, кто покажет либо справку о наличии антител, либо сертификат о вакцинации, либо медотвод от прививки.
Изменения коснутся всех трех зон: «красной», «желтой» и «зеленой». На сегодняшний день распределение районов Ленобласти по зонам выглядит следующим образом:
в «красной» зоне — Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Приозерский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;
в «желтой» зоне — Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;
в «зеленой» зоне — Кингисеппский район.
«Плановая медпомощь в условиях стационара в „желтой“ и „зеленой“ зонах, а также прохождение различных медкомиссий в „красной“, „желтой“ и „зеленой“ зонах ― теперь возможны не только при наличии документа, подтверждающего полный курс вакцинации от COVID-19, но и при наличии заключения иммунологической комиссии о медотводе от вакцинации, или же результата теста на наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не более чем месяц назад», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Кроме того, пациенты, которым исполнилось 18 лет, могут предоставить документ о прививке хотя бы одним компонентом вакцины.
«Во всех трех зонах разрешены профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная, определенных групп взрослого населения, диспансерное наблюдение взрослых и детей и профилактические осмотры несовершеннолетних», — уточняют в правительстве Ленобласти.
Минздрав пообещал, что ограничений не будет
Напомним, 18 июня московские власти сообщили, что плановая медпомощь будет оказываться только вакцинированным пациентам. Исключение сделали для пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, а также для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
30 июня Всероссийский союз пациентов направил обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко, требуя не вводить плановую госпитализацию только для привитых от коронавируса пациентов. Но по словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, отказывать непривитым от коронавирусной инфекции пациентам в плановой госпитализации и санаторно-курортном лечении на федеральном уровне не планируется. Инициатива региональных властей — в данном случае руководства Москвы и Ленинградской области — пока не вышла на федеральный уровень, хотя такая возможность уже обсуждается. В Минздраве уже подготовили проект приказа, обязывающий россиян при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения предоставлять справку о вакцинации от коронавирусной инфекции.
При этом в Минздраве обещают не отказывать не привитым в плановой госпитализации.
«Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии», — заявил Алексей Кузнецов «Интерфаксу».
Помощник министра здравоохранения напомнил, что вакцинация серьезно снижает риски для других пациентов медицинских заведений и позволяет избежать возможных осложнений уже имеющихся заболеваний.
Отказ в экстренной медпомощи — противозаконен
Что думают о решении правительства Ленобласти юристы?
Мария Коробенкова
Юриспруденция
управляющий партнер ООО «Росмедконсалтинг»
«Сложно сегодня оценить законность ограничения оказания плановой медицинской помощи. Федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ не предусматривает таких полномочий для органов власти регионов, — рассказала „Доктору Питеру“ Мария Коробенкóва. — Однако ограничения приняты на основе полномочий, предоставленных регионам в 2020 году путем дополнения Федерального закона „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“. Этот закон на практике может трактоваться крайне широко. Так, в 2020 году суды Москвы признавали законными введенные ограничительные меры, включая даже ограничение свободы передвижения граждан».
Но по мнению Марии Коробенковой, с учетом трендов правоприменительной практики обжалование постановления Правительства Ленобласти кажется делом бесперспективным.
«Вместе с тем обращаю внимание на то, что плановая помощь ограничивается не полностью, — уточняет юрист. — В частности, плановая медицинская помощь в условиях стационара и в амбулаторно-поликлинических подразделениях во всех трех зонах разрешена для всех пациентов, если отсрочка ее оказания может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Иммунный статус пациента в данном случае значения не имеет. Иными словами, с обострением хронического заболевания обратиться к врачу можно.
В то же время плановая помощь, не влекущая вышеуказанных ухудшений, в зоне 1 («красная зона») запрещена даже для привитых. В зонах 2 и 3 («желтая» и «зеленая» зоны) ее могут получить пациенты, которые сделали прививку, имеют медотвод от нее, либо у них обнаружены антитела. Во всех зонах разрешены профосмотры и диспансеризация. Также различаются ограничения в отношении иных видов помощи. То есть говорить о полном закрытии плановой медпомощи для невакцинированных граждан некорректно.
В условиях любых ограничений нужно помнить, что согласно ст. 11 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» запрещается отказ в оказании медицинской помощи в экстренной форме, подчеркивает эксперт.
В Петербурге плановую медпомощь пока оказывают всем страждущим, независимо от их иммунного статуса. Но ключевое слово здесь «пока». Будет ли Северная столица перенимать московский опыт, станет известно в ближайшее время.
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