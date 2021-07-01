Во время прямой линии 30 июня Владимир Путин заявил, что в России COVID-19 заболевает 10% привившихся от коронавируса. Правда, президент почти сразу же уточнил данные у вице-премьера Татьяны Голиковой. Она поправила главу государства, заявив, что речь всего о 2,5%. Путин признался, что верить надо Голиковой, а не ему: «Она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит».

Любопытно, что ранее называлась и третья цифра — от Минздрава и Роспотребнадзора. По данным этих ведомств, после прививки заболевает COVID-19 не более 0,5%.