Во время прямой линии 30 июня Владимир Путин заявил, что в России COVID-19 заболевает 10% привившихся от коронавируса. Правда, президент почти сразу же уточнил данные у вице-премьера Татьяны Голиковой. Она поправила главу государства, заявив, что речь всего о 2,5%. Путин признался, что верить надо Голиковой, а не ему: «Она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит».
Любопытно, что ранее называлась и третья цифра — от Минздрава и Роспотребнадзора. По данным этих ведомств, после прививки заболевает COVID-19 не более 0,5%.
Есть данные, что число заболевающих после вакцинации может отличаться от региона к региону, а в некоторых и вовсе не ведут учет таких пациентов, пишет издание
Процент заболевших от общего числа привитых в регионе:
Самарская область — 0,55%
Санкт-Петербург — 0,5%
«Или не более 1 процента», — уточнили «Доктору Питеру» в комздраве. — «Последний срез делали пару недель назад».
Республика Алтай — 0,37%
Саратовская область — 0,1%
Москва — 0,1%
Архангельская область — 0,06%
Ивановская область — 0,005%
Московская область — 8% госпитализированных, которые были либо вакцинированы, либо болели повторно (совокупно, без разделения по категориям).
В регионах отметили, что заболевшими после прививки считаются и те, кто получил только одну дозу вакцины. Также подтверждается и информация, что привитые, заразившись, крайне редко попадают в больницу и лечатся, в основном, дома. Так, в Саратовской области зарегистрировано 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией после вакцинации, но ни один заболевший не попал на стационарное лечение.
Добавим, что Путин, называя цифру в 10% заболевших после прививки, также отметил, что COVID-19 у таких пациентов протекает достаточно легко и резюмировал, что «коронавирус опасен для жизни, а прививка — нет».
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