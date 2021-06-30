Республика, которая не входит в Евросоюз, подписала соглашение с Россией о поставке «Спутника» в феврале этого года после того, как партии других вакцин, которые она ожидала получить из Италии в рамках программы закупок, в страну так и не поступили.

По официальным данным на конец июня, в республике достигнут показатель — 70% вакцинированного населения.

- Картина «активных положительных результатов» на территории Сан-Марино остается неизменной, — рапортуют ежедневно местные интернет-издания. — На 29 июня новых случаев не зарегистрировано, больницы по-прежнему свободны от ковидных пациентов.

Неделю назад скептики прогнозировали в стране всплеск заражений после масштабной вечеринки, которая прошла в Сан-Марино 19 июня в одном из ночных клубов. На мероприятие, которое назвали «первой ночью без ковида» пришли 2600 человек, они были без масок и веселились, не соблюдая дистанцию, до утра. Главным героем вечеринки стал популярный диджей Свен Вэт.

«Это тест, чтобы доказать, что безопасный перезапуск возможен, —написал он в блоге в Facebook. — Надеюсь, за этим последуют другие позитивные примеры и мы снова сможем танцевать вместе».