Почти все население небольшой республики Сан-Марино на территории Италии, насчитывающее около 34 000 человек, было полностью или частично вакцинировано против COVID-19. Причем подавляющее большинство жителей страны сделали прививку российским препаратом «Спутник V». Единственным минусом кампании по вакцинации в стране стало то, что сан-маринцы теперь невыездные. Вакцина еще не одобрена ЕС.
- Любой, кто сделал прививку от коронавируса и у кого появились антитела, должен иметь максимальную свободу передвижения. Иначе вся глобальная кампания по вакцинации будет проходить в интересах некоторых фармацевтических компаний, — заявил министр здравоохранения страны Роберто Чаватта, пишут
Республика, которая не входит в Евросоюз, подписала соглашение с Россией о поставке «Спутника» в феврале этого года после того, как партии других вакцин, которые она ожидала получить из Италии в рамках программы закупок, в страну так и не поступили.
По официальным данным на конец июня, в республике достигнут показатель — 70% вакцинированного населения.
- Картина «активных положительных результатов» на территории Сан-Марино остается неизменной, —
Неделю назад скептики прогнозировали в стране всплеск заражений после масштабной вечеринки, которая прошла в Сан-Марино 19 июня в одном из ночных клубов. На мероприятие, которое назвали «первой ночью без ковида» пришли 2600 человек, они были без масок и веселились, не соблюдая дистанцию, до утра. Главным героем вечеринки стал популярный диджей Свен Вэт.
«Это тест, чтобы доказать, что безопасный перезапуск возможен, —написал он в блоге в Facebook. — Надеюсь, за этим последуют другие позитивные примеры и мы снова сможем танцевать вместе».
Пропуском на вечеринку служил «зеленый паспорт» — сертификат о вакцинации. Но несмотря на сомневающихся, спустя десять дней после праздника заболевших ковидом в стране так и не фиксируется.
В Сан-Марино решили пойти еще дальше. Страна объявила открытым въезд для вакцинных туристов. Все желающие могут забронировать пакетный тур — три ночи в гостинице — и в подарок получить укол российской вакциной, а затем вернуться на три-четыре дня — за второй дозой.
- Даже в странах, где программа вакцинации развита, люди считают «Спутник» хорошей вакциной, — цитирует
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