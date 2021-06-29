Очередной день приносит очередной конфликт в общественном транспорте. В автобусе 27 маршрута разгорается скандал между пассажирами в масках и теми, кто категорически отказывается натягивать на лицо «намордники». Мужчины уже готовы выйти на остановке, чтобы силой решить, кто прав. Женщины пытаются обсудить вопрос миром, но после нескольких хлестких оскорблений тоже не прочь помахать кулаками.
Такие сцены происходят сейчас повсеместно. Если нет конфликта, то есть принципиальное нарушение введенных мер безопасности. В метро каждый второй стягивает маску, пока этого не замечают сотрудники подземки. А объявления «берегите себя и своих близких», которые нон-стопом звучат в метро, пропускают мимо ушей.
Почему люди не готовы соблюдать правила? «Доктор Питер» узнал у эксперта.
Галина Охотникова
Психология
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Многие люди действительно боятся за свою жизнь. Моменты страха очень часто сопровождаются выбросом агрессии. К тому же в такой ситуации, те, кто не уверен в себе, ищут авторитета, на которого бы они смогли равняться. Кто-то выбирает государство, доверяет решениям чиновников. Кто-то ищет главного из противоположного лагеря. Встречаясь, эти люди готовы вступить в конфликт, но, по факту, они отстаивают не свою позицию, а чью-то точку зрения, которая им показалась привлекательнее.
Уверенные в себе люди способны принимать обе точки зрения. Они четко следуют придерживаются своей позиции, но не вступают в конфликт, допуская разные взгляды на ситуацию.
Есть еще одна категория людей. Они везде ищут конфликт из-за внутренних противоречий. Такие личности пытаются спорить из-за желания выбросить на окружающих свои накопившиеся психологические проблемы.
Существует очень хорошая фраза: «Ты хочешь быть счастливым или правым?» Говорят, что мудрецы отдают предпочтение счастью.
Так как считают правоту практически недостижимой, а еще провоцирующей нетерпимость и конфликт. Уверенные в себе люди способны принимать обе стороны. И сохранять мир.
Если вы оказались в эпицентре конфликта, банальный совет — не реагируйте. Попытайтесь не раздражаться, переключите свое внимание на что-то другое. Мысленно задайте себе и ответьте на вопросы: «что я делаю?», «почему раздражаюсь?» Контролируйте дыхание. Чтобы не слышать ругань, можно надеть наушники. Еще вариант, представить себе ситуацию в комическом стиле. Например, мысленно перенести всех участников конфликта в бассейн или на детскую площадку.
Запомните, наше здоровье для нас — самое важное. И оно невозможно без здоровья психологического.
А вы носите маски?
- Да, всегда. Я ведь могу быть носителем - не хочу никого заразить%
- Ношу, переживаю за свое здоровье%
- Когда как - иногда забываю%
- Ношу для галочки на подбородке, чтобы контролеры не цеплялись%
- Не ношу и не собираюсь. Мое здоровье - мое дело%
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