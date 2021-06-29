Очередной день приносит очередной конфликт в общественном транспорте. В автобусе 27 маршрута разгорается скандал между пассажирами в масках и теми, кто категорически отказывается натягивать на лицо «намордники». Мужчины уже готовы выйти на остановке, чтобы силой решить, кто прав. Женщины пытаются обсудить вопрос миром, но после нескольких хлестких оскорблений тоже не прочь помахать кулаками.

Такие сцены происходят сейчас повсеместно. Если нет конфликта, то есть принципиальное нарушение введенных мер безопасности. В метро каждый второй стягивает маску, пока этого не замечают сотрудники подземки. А объявления «берегите себя и своих близких», которые нон-стопом звучат в метро, пропускают мимо ушей.