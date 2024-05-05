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На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка: когда ждать последствий на Земле

Астрономы регистрируют на Солнце «исключительно высокую» активность, которую называют крупнейшей за несколько лет. Череда мощных вспышек продолжается, утром 5 мая произошел новый взрыв высшего балла Х.

5 мая 2024
солнце магнитные бури
Источник:

iStockphoto

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за последние сутки на звезде произошло более 20 вспышек, из них почти каждой второй присвоили уровень M — четвертый уровень по 5-балльной шкале событий на Солнце.

«Полная энергия, высвобожденная Солнцем в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за 5-6 лет», — говорят эксперты лаборатории, отмечая, что в научном сообществе обсуждается высокая вероятность Солнца выйти на пик цикла в течение 2-3 месяцев.

Сегодня же утром, 5 мая, зафиксирована новая вспышка, но уже высшего балла Х. Она стала второй такой мощнейшей вспышкой за двое суток. Предварительно ей присвоили балл Х1.2. По словам астрономов, последствия уточняются.

«Событие происходит прямо в данный момент. Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце — Земля. Выброс в сторону Земли пока не наблюдается. Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня», — предупредили в 9 утра в воскресенье эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка: когда ждать последствий на Земле
Источник:

xras.ru

Согласно онлайн-графику, геомагнитная ситуация пока находится в «зеленой зоне». Но прогноз на ближайшие дни уже показывает сильные магнитные бури, которые могут продлиться минимум два дня — 6 и 7 мая. Возмущение же магнитосферы возможно уже сегодня ближе к ночи.

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Автор текста:Анастасия Романова
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