На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка: когда ждать последствий на Земле

« Полная энергия, высвобожденная Солнцем в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за 5-6 лет », — говорят эксперты лаборатории, отмечая, что в научном сообществе обсуждается высокая вероятность Солнца выйти на пик цикла в течение 2-3 месяцев.