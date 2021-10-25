Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели ковидом в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, заявил
«Если вакцинированные якобы „Спутником V“ тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — сказал он.
Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».
Теперь эксперты гадают, что хотел сказать Гинцбург, так как специальных зарегистрированных тестов, способных распознать, привился человек от ковида или нет, не существует. Откуда появилась информация о том, что у «у 80% людей отсутствуют маркеры препарата», также непонятно — никаких достоверных данных на это счет нет. Кроме того, остается большой загадкой, что имел в виду академик Гинцбург, говоря про маркеры препарата.
«Пометили маркерами, не предупредив», — возмущаются теперь противники вакцинации.
Подобные заявления опасны, считают эксперты «Доктора Питера», потому что они сильно дезориентируют людей.
Алена Макарова
Биология
молекулярный биолог, кандидат биологических наук, администратор телеграм-чатов, посвященных вакцинации от COVID-19
- На самом деле, отличить вакцинированного от невакцинированного не очень сложно, — рассказывает молекулярный биолог, администратор сайта V1V2 Алена Макарова. — «Спутник V» содержит «простудные» аденовирусы Ad26 (первый компонент) и Ad5 (второй компонент), которые не могут размножаться в организме (не могут встроиться в ДНК), но доставляют в клетки ген белка-шипа коронавируса, работая «такси».
После вакцинации у человека появляются не только антитела к белку шипа (S-белку) SARS-CoV2, но и антитела к белкам аденовирусов Ad26 и Ad5. То есть, вакцинация заодно защищает нас и от аденовирусной ОРВИ. Ученые могут сделать анализ на эти антитела и понять, был ли человек вакцинирован.
Кроме того, при болезни и при вакцинации сначала появляются антитела IgM, а затем вырабатываются антитела IgG, а IgM исчезают. У вакцинированного человека при болезни IgM уже не вырабатываются, будет расти только уровень IgG к S белку, а у невакцинированного человека сначала появятся IgM, IgG будут отсутствовать или их будет мало. По наличию и динамике антител к аденовирусам Ad26, Ad5 и IgM/IgG к S белку ученые могут достаточно точно сказать, был ли человек вакцинирован или купил сертификат.
Через несколько дней от вакцины не остается никакого следа, но остается иммунная память о введенном антигене.
По словам Алены Макаровой, есть небольшой процент людей, у которых не вырабатываются антитела после вакцинации «Спутником V» и мРНК вакцинации, но таких людей всего около 5%.
- Обычно это пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, принимающие препараты-иммуносупрессоры, — уточняет эксперт.
Николай Крючков
Медицина
Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании
- Уже долгое время мы добиваемся открытия официальной статистики по заболеваемости ковидом и нежелательным явлениям после вакцинации, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Такая статистика у Минздрава и Росдравнадзора есть. Но гриф «секретно» не снимают до сих пор, я думаю, что такое решение — показывать или нет эти цифры — принимаются на уровне правительства страны. Сейчас идут некие внутренние процессы, которые, я надеюсь, позволят обнародовать хотя бы часть этой статистики. Возможно, что данные, которые мы там увидим, опровергнут заявленную разработчиками 95-процентную эффективность «Спутника V». В самом этом факте ничего страшного нет, недавние исследования Пфайзера показали 73% эффективности — и это защита только от заболевания дельта-варианта ковида, защита от тяжелых форм и летальных исходов составляет больше 90%.
В России, кроме «Спутника V», используются еще две отечественные вакцины — «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», чья эффективность вызывает у ученых большие сомнения. Немало свидетельств, что привившиеся этими вакцинами люди заболевают, причем тяжело. Гинцбург своим заявлением «о 80% с купленными сертификатами» по сути опроверг информацию о том, что привитые могут болеть тяжело, обозначив их непривитыми, полагает эксперт.
- К сожалению, в России существует проблема покупки сертификатов о вакцинации без самой вакцинации, — говорит молекулярный биолог Алена Макарова. — Это очень печально. Невакцинированные люди заболевают тяжело, попадают в статистику как вакцинированные и искажают данные по эффективности вакцин. Редко кто признается коллегам в покупке сертификатов и антипрививочники распространяют слухи о таких случаях в соцсетях и среди знакомых. Падает доверие к вакцинации, другие люди покупают сертификаты. Создается порочный круг.
- Можно обмануть работодателя или госуслуги, но обмануть вирус нельзя, c вирусом встретятся все. Я очень прошу всех, кто купил сертификаты, одуматься, перестать слушать псевдоэкспертов и привиться по-настоящему, — призывает Алена Макарова. — Если вы нашли способ купить сертификат, скорее всего, вы сможете найти способ и привиться.
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