Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели ковидом в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если вакцинированные якобы „Спутником V“ тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — сказал он.

Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».

Теперь эксперты гадают, что хотел сказать Гинцбург, так как специальных зарегистрированных тестов, способных распознать, привился человек от ковида или нет, не существует. Откуда появилась информация о том, что у «у 80% людей отсутствуют маркеры препарата», также непонятно — никаких достоверных данных на это счет нет. Кроме того, остается большой загадкой, что имел в виду академик Гинцбург, говоря про маркеры препарата.

«Пометили маркерами, не предупредив», — возмущаются теперь противники вакцинации.

Подобные заявления опасны, считают эксперты «Доктора Питера», потому что они сильно дезориентируют людей.