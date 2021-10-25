Несмотря на то, что штаммов коронавируса становится все больше, индийская «Дельта» по-прежнему остается самой заразной и опасной. Некоторые считают, что именно он спровоцировал такую тяжелую третью волну в стране. В России он изначально появился в Петербурге, затем попал в Москву, а дальше — пошел по регионам.
Новосибирский центр «Вектор», который разработал вторую вакцину от коронавируса — «ЭпивакКорону», — впервые опубликовал фотографии дельта-штамма. Их удалось сделать с помощью камеры электронного микроскопа.
«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки», — пояснили
Ультратонкие срезы клеток залиты в эпоксидные смолы и окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Самое первое изображение коронавируса ученым удалось получить в январе этого года. Его тоже сфотографировали исследователи «Вектора». Это был британский штамм — одна из самый первых мутаций, его выделили от пациента в декабре 2020 года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новосибирские ученые сделали это первыми в мире.
Заразная «Дельта» продолжает разлетаться по миру, провоцируя все более тяжелое течение заболевания. Ее боятся как переболевшие, так и вакцинированные. У многих возникает вопрос: сколько нужно антител, чтобы иммунная система смогла отразить атаку опасного штамма? Биолог Анча Баранова объяснила, при каких показателях вы можете чувствовать себя защищенным.
Индийский штамм сильно отличается по симптомам от предыдущих вариантов, говорят врачи. Поэтому после положительного ПЦР-теста у многих возникает вопрос: «А какой именно штамм атаковал меня?» Чтобы это выяснить, заболевшие активно обсуждают в группах в социальных сетях свои симптомы, делятся историями о том, как именно они переносят инфекцию, какие бывают осложнения, что говорят медики. Поэтому особенно интересен опыт тех, кто уже болел ковидом дважды, и может сравнить свои ощущения с учетом нового варианта «дельта».
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