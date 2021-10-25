Несмотря на то, что штаммов коронавируса становится все больше, индийская «Дельта» по-прежнему остается самой заразной и опасной. Некоторые считают, что именно он спровоцировал такую тяжелую третью волну в стране. В России он изначально появился в Петербурге, затем попал в Москву, а дальше — пошел по регионам.

Новосибирский центр «Вектор», который разработал вторую вакцину от коронавируса — «ЭпивакКорону», — впервые опубликовал фотографии дельта-штамма. Их удалось сделать с помощью камеры электронного микроскопа.