К сожалению, ни одна из существующих сегодня вакцин от коронавируса пожизненного иммунитета не дает. Дело в том, что уровень антител после первичной вакцинации со временем снижается, а вместе с ним снижается и готовность иммунной системы справиться с вирусом. Поэтому со временем нужно пройти ревакцинацию. «Доктор Питер» отвечает на вопросы, связанные с этим процессом.

Когда стоит пройти ревакцинацию

В Минздраве РФ советуют делать прививку через полгода после перенесенного COVID-19, спустя такое же время — ревакцинироваться после первой прививки. Это — на время пандемии: в «мирное время», обещают в ведомстве, достаточно будет ставить укол раз в год. При этом нужно отметить, что QR- код вакцинированного будет работать год, потом для получения нового кода придется ревакцинироваться — старый окажется недействителен.