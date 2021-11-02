Повторная прививка может вызывать не самые приятные побочные эффекты, однако можно сделать все для того, чтобы смягчить последствия повторного укола.
К сожалению, ни одна из существующих сегодня вакцин от коронавируса пожизненного иммунитета не дает. Дело в том, что уровень антител после первичной вакцинации со временем снижается, а вместе с ним снижается и готовность иммунной системы справиться с вирусом. Поэтому со временем нужно пройти ревакцинацию. «Доктор Питер» отвечает на вопросы, связанные с этим процессом.
Когда стоит пройти ревакцинацию
В Минздраве РФ советуют делать прививку через полгода после перенесенного COVID-19, спустя такое же время — ревакцинироваться после первой прививки. Это — на время пандемии: в «мирное время», обещают в ведомстве, достаточно будет ставить укол раз в год. При этом нужно отметить, что QR- код вакцинированного будет работать год, потом для получения нового кода придется ревакцинироваться — старый окажется недействителен.
Можно ли использовать для ревакцинации «Спутник V»?
Повторно вакцинироваться можно, по утверждению специалистов Оперативного штаба по борьбе с пандемией, любым доступным на территории РФ препаратом, вне зависимости от того, что человек колол в первый раз. Тут, как и в случае с первой прививкой, лучше ориентироваться на советы лечащего врача.
Ранее ряд специалистов говорили о том, что «Спутником» якобы нельзя ревакцинироваться: мол, у получивших вакцину появляется иммунитет к белковой оболочке, что мешает вторичной вакцинации. Однако это заблуждение развеял директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург: он пояснил, что ревакцинация после первоначального применения «Спутника V» возможна тем же препаратом, в том числе в форме «Спутника Лайт». Последний, кстати, рекомендуется использовать исключительно для ревакцинации, однако, как писал ранее «Доктор Питер», эту рекомендацию в регионах часто не соблюдают — колют всем подряд вопреки рекомендациям Минздрава.
Как подготовиться к ревакцинации
Подготовка к ревакцинации в целом тоже не сильно отличается от подготовки к первой прививке. Вопреки распространенному мнению, пить антигистаминные препараты перед прививкой нельзя: медикаменты могут только навредить и снизить иммунный ответ. А вот успокоительные принять можно, да и лекарства от повышенного давления не запрещены. Перед прививкой лучше отказаться от употребления спиртных напитков хотя бы на день.
Никаких дополнительных обследований делать не обязательно — перед прививкой и так предстоит осмотр у терапевта. Он проверит, нет ли у пациента признаков ОРВИ, измерит давление и проверит температуру. При желании можно сдать перед тем, как отправиться за прививкой, тест на антитела к коронавирусу, но это тоже не обязательно. При этом стоит отложить вакцинацию при плохом самочувствии или во время обострения хронических болезней.
Чего нельзя делать после ревакцинации
Уже после ревакцинации лучше отказаться от посещения бани и сауны, не мерзнуть, не перегреваться, избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок.
В случае, если самочувствие после инъекции все-таки ухудшилась и поднялась температура, можно выпить жаропонижающее — какое именно, скажет врач после прививки. При температуре выше 38 градусов стоит обратиться за помощью ко врачу.
С какими побочными эффектами можно столкнуться при ревакцинации
В целом, как утверждают в Минздраве, при ревакцинации возможны все те же побочные эффекты, что и при первом уколе. Это:
озноб;
повышение температуры;
ломота в теле;
боль в месте укола;
головная боль;
слабость.
Стоит ли делать прививку от коронавируса как можно чаще
Будет ли человек защищен от коронавируса еще лучше, если решит проходить ревакцинацию гораздо чаще — каждый месяц, например? Такие случаи, кстати, есть: прививаются «КовиВаком», потом делают инъекцию зарубежной вакциной, а потом проходят ревакцинацию еще и «Спутником». Владимир Жириновский, например, привился уже пять раз, а вдобавок прошел вакцинацию еще и от гриппа. Стоит ли так делать?
Оксана Курбачева
Иммунология
Доктор медицинских наук, заведующая отделением бронхиальной астмы Института иммунологии ФМБА России.
В беседе с «Доктором Питер» ведущий научный сотрудник института иммунологии Оксана Курбачева пояснила: точно сказать, что произойдет с человеком после таких экспериментов, никто не может, ведь никто еще не пробовал ставить прививки так часто.
Однако, подчеркнула специалист, никакого смысла частить с вакцинацией нет — лучше следовать рекомендациям Минздрава.
- Как правило, к любому препарату есть инструкция к применению. Вот как там написано — так и надо делать. Точно также и с препаратами для вакцинации, — подчеркнула Курбачева.
Как переносится ревакцинация
Как и в случае с первичной вакцинацией, реакция тут у каждого своя. Кто-то переносит ревакцинацию легче, чем первый укол.
- Первый раз я вакцинировалась «Спутником V», ревакцинацию проходила «Лайтом». Ощущения прекрасные. После первой вакцинации и у меня, и у мужа были небольшие «спецэффекты» (сонливость, боль в месте укола при движении рукой), ревакцинация прошла без побочек вообще, — рассказывает «Доктору Питеру» Екатерина.
- После первой прививки не лучшее состояние было и очень болела рука, а вот при ревакцинации такого уже не было, — сообщает Дарья.
Кто-то, напротив, легко переносит первый укол, но сталкивается с неприятными последствиями после ревакцинации.
- Первый укол я вообще легко перенесла, никаких странных ощущений не было. А вот после ревакцинации температура немного подскочила и в целом состояние было как у заболевшей. Настроение еще очень сильно упало. А потом все резко прошло, — рассказывает Мария.
Иммунолог Николай Крючков рассказывал «Доктору Питеру», с чем могут быть связаны такие изменения. По его словам, более тяжелые побочные эффекты от ревакцинации могут быть вызваны обострением хронических болезней, началом другого вирусного заболевания и изменением статуса иммунитета к коронавирусу.
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