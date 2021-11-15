С 8 декабря в Сингапуре лечение новой коронавирусной инфекции станет платным. Конечно же, не для всех, а для тех, кто добровольно отказался от вакцинации. Это не касается тех людей, у которых есть медотвод и детей до 12 лет, так как в этой стране после 12 лет уже можно сделать прививку. И Сингапур — государство с достаточно дорогой медициной, поэтому решение отказаться от вакцинации может стать достаточно серьезной финансовой нагрузкой. «Мое тело — мои правила», как говорят часто антиваксеры прирастет еще фразой «мой кошелек».
Что думают эксперты по поводу решения Сингапура обсудили в проекте
Кристина Заславская
Врач-онколог приемного отделения онкологической клиники (Израиль)
Я не эпидемиолог, я врач, который работает в приемном покое онкологического отделения. У людей есть право принимать решение, но как только они начинают приносить риск пожилому населению, нашим детям, для которых еще нет вакцины, они этого права лишаются. У меня есть страх за своих близких, за своих родственников. Давно доказано действие прививки. Можно сказать, что это выбор каждого человека, но вы приносите ущерб для тех людей, которые хотят жить.
Смысл вакцинации не в том, чтобы предотвратить заражение. Она понижает тяжелое течение болезни. И мы видим, что большинство пациентов, которые лежат у нас в отделении интенсивной терапии, подключенные к аппаратам ЭКМО — непривитые. Ковид-пациенты заполняют больницы настолько, что у нас нет возможности лечить других пациентов. Даже пациент в средней тяжести, который выживет и останется без последствий — он занимает койку.
Мы скоро увидим в статистике то, насколько ухудшился статистический прогноз пациентов с другими болезнями.
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
Даже в России есть данные об эффективности вакцинации. Мы можем посмотреть сравнительную статистику по разным странам. Там, где высокий процент вакцинации, там очередная волна проходит с гораздо меньшими издержками в плане смертности, даже если заболеваемость выше, чем в прошлые волны.
В России данные не публикуются, но я видел закрытую статистику больниц. В госпиталь могут поступать до 25 процентов вакцинированных, но соотношение невакцинированных и вакцинированных в отделении интенсивной терапии примерно 20 к 1. Это может означать, что вакцина действует.
Я смотрю на данные по Израилю. Довольно хорошо видно, что в стране масштабная волна. В ней заболеваемость намного выше, чем в другие подъемы. На 25 процентов больше заболеваемость, чем в третью. А смертность гораздо ниже, почти в два раза. Это хорошие данные в плане предотвращения тяжелого ковида и смерти.
Игорь Гундаров
Медицина
Эпидемиолог
Вы курите? Все контакты по линии здравоохранения вам с наценкой в 300 процентов. Потому что курение негативно влияет на здоровье: вы будете обращаться по поводу гипертонии, заболевания сосудов головного мозга. Я бы даже 500 процентов сделал. А еще можно наложить штраф на те компании, которые выбрасывают вредные вещества в атмосферу, за то, что они мне отравляют воздух.
Да просто то, что вы существуете, вы накладываете определенный риск на экологию, плюс туалет… Мне никто не доказал, что вакцинация защищает меня от заболевания.
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