С 8 декабря в Сингапуре лечение новой коронавирусной инфекции станет платным. Конечно же, не для всех, а для тех, кто добровольно отказался от вакцинации. Это не касается тех людей, у которых есть медотвод и детей до 12 лет , так как в этой стране после 12 лет уже можно сделать прививку. И Сингапур — государство с достаточно дорогой медициной, поэтому решение отказаться от вакцинации может стать достаточно серьезной финансовой нагрузкой. «Мое тело — мои правила», как говорят часто антиваксеры прирастет еще фразой «мой кошелек».

Что думают эксперты по поводу решения Сингапура обсудили в проекте «Независимые» .