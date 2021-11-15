«Вектор» показал фотографии дельта-штамма коронавируса
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Иммунолог, специалист по особенно опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о трех возможных сценариях развития коронавируса SARS-CoV- 2.

В интервью радио Sputnik Жемчугов подчеркнул: виновник пандемии, вирус COVID-19 продолжает постоянно мутировать. Возможные варианты его эволюции можно просчитать, используя знания о других вирусах.

По словам специалиста, порой вирусы исчезают бесследно: так произошло, например, с атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом. У них не получилось мутировать так, чтобы продолжить распространяться: скорей всего, они просто погибли.

Вирусы также могут переходить на новых носителей, у которых заражение не будет вызывать болезни: вирус не будет убивать это животное, а иммунитет хозяина не станет уничтожать вирус. Именно так выживает вирус Эбола, переносчиком которого часто являются летучие мыши. Вирус щадит мышей, их иммунитет его тоже не трогает, однако если с кровью зараженной особи вступит в контакт человек, то он заболеет.

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3 возможных сценария эволюции коронавируса

На базе всех имеющихся данных, можно предположить три сценария развития коронавируса, отметил специалист.

  1. SARS-CoV-2 перейдет к хозяину, с которым произойдет «иммунный консенсус» — то есть вирус и носитель смогут сосуществовать также, как сосуществуют Эбола и летучие мыши.

  2. Коронавирус может исчезнуть также, как это произошло с SARS и MERS.

  3. Вирус так и будет паразитировать на человеке, подобно гриппу. Этот вариант можно считать самым плохим.

При этом самым верным способом защитить себя от заражения COVID эксперт считает вакцинацию.

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Кстати

Большинство ученых и врачей считают, что остановить пандемию коронавируса может только повсеместная вакцинация. Так, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что для того, чтобы победить COVID в России, прививки должны получить 70-75% населения страны.

При этом в мире продолжают появляться новые, все более опасные и заразные штаммы коронавируса. Например, в октябре в Великобритании зафиксировали случаи заражения новым, еще более опасным вариантом дельта-штамма.

Дарья Балясникова