Иммунолог, специалист по особенно опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о трех возможных сценариях развития коронавируса SARS-CoV- 2.
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По словам специалиста, порой вирусы исчезают бесследно: так произошло, например, с атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом. У них не получилось мутировать так, чтобы продолжить распространяться: скорей всего, они просто погибли.
Вирусы также могут переходить на новых носителей, у которых заражение не будет вызывать болезни: вирус не будет убивать это животное, а иммунитет хозяина не станет уничтожать вирус. Именно так выживает вирус Эбола, переносчиком которого часто являются летучие мыши. Вирус щадит мышей, их иммунитет его тоже не трогает, однако если с кровью зараженной особи вступит в контакт человек, то он заболеет.
3 возможных сценария эволюции коронавируса
На базе всех имеющихся данных, можно предположить три сценария развития коронавируса, отметил специалист.
SARS-CoV-2 перейдет к хозяину, с которым произойдет «иммунный консенсус» — то есть вирус и носитель смогут сосуществовать также, как сосуществуют Эбола и летучие мыши.
Коронавирус может исчезнуть также, как это произошло с SARS и MERS.
Вирус так и будет паразитировать на человеке, подобно гриппу. Этот вариант можно считать самым плохим.
При этом самым верным способом защитить себя от заражения COVID эксперт считает вакцинацию.
Кстати
Большинство ученых и врачей считают, что остановить пандемию коронавируса может только повсеместная вакцинация. Так, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что для того, чтобы победить COVID в России, прививки должны получить 70-75% населения страны.
При этом в мире продолжают появляться новые, все более опасные и заразные штаммы коронавируса. Например, в октябре в Великобритании зафиксировали случаи заражения новым, еще более опасным вариантом дельта-штамма.
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