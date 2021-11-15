Кстати

Большинство ученых и врачей считают, что остановить пандемию коронавируса может только повсеместная вакцинация. Так, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что для того, чтобы победить COVID в России, прививки должны получить 70-75% населения страны.

При этом в мире продолжают появляться новые, все более опасные и заразные штаммы коронавируса. Например, в октябре в Великобритании зафиксировали случаи заражения новым, еще более опасным вариантом дельта-штамма.