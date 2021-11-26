О бесконечных мутациях SARS-CoV-2 говорят постоянно. К ним настолько привыкаешь, что есть ощущение волка и овец: когда придет действительно опасный штамм, никто даже не дернется, чтобы что-то сделать. Ведь сколько их таких уже было. С В.1.1.529 есть довольно серьезная вероятность, что этот штамм не просто страшилка, а вполне реальная угроза. На утро 26 ноября Великобритания и Сингапур уже запретили въезд на свою территорию приезжающим из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Эсватини и Мозамбика (только в Сингапур). Всех приехавших из этих стран отправят на карантин.
ВОЗ собирает срочно совещание по поводу новой мутации вируса. А штамм, тем временем, покинул Африку и успешно добрался до Гонконга (2 случая) и Израиля (1 случай), там у туристов, вернувшихся из поездок, обнаружили и подтвердили В.1.1.529. Очередной штамм пока почти никак не изучен, ученым известно лишь, что в нем 32 мутации, и некоторые из них произошли в спайковом белке. А это означает, что он получил значительную устойчивость к вакцинам. Кроме того, этот штамм значительно заразнее Дельты — а ведь она гораздо заразнее своего предшественника.
Дмитрий Прусс
Генетика
Ученый-генетик
- Я неоднократно писал о разных вариантах, значение которых было непомерно раздуто, доказывая, что волноваться не надо, — говорит генетик Дмитрий Прусс. — В большинстве случаев у штамма коронавируса были действительно замечательные способности уклоняться от иммунитета, но только больше ничего он не умел.
Все мутации не обходятся вирусу даром, большинство из них мешает нормальной работе шипов вируса. И получается малозаразный вариант.
Штаммы учились прятаться от антител в организме человека, но при этом вирус потерял способность передаваться.
- Поэтому у Дельты в S-белке не прижились дополнительные мутации противодействия иммунитету: для этого штамма было в приоритете со сверхскоростью передаваться от человека к человеку, чем прятаться от антител, — объяснил Дмитрий Прусс коварность Дельты.
Другое дело с новым штаммом В.1.1.529. Он не только по всем признакам быстро передается, но еще и умеет уходить от антител.
- Этот вирус из организма хронического больного, наверняка со СПИДом, — предположил генетик. — При этом мутаций в S-белке у него огромное количество, что, по идее, должно снижать его заразность. Но этот штамм, очевидно, придумал какой-то принципиально новый способ подстегнуть заразность, потому что распространяется он с нешуточной скоростью.
Он затмил и отправил Дельту к праотцам за считанные недели.
Дмитрий Прусс считает, что с этим штаммом у нас будет много серьезных проблем. За неполных три недели он смог полностью вытеснить Дельту в районе Йоханнесбурга (ЮАР). В провинции Гаутенг видят только новый штамм.
- Технически это может означать, что новый штамм примерно в 5 раз заразнее Дельты, — говорит Прусс.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
Аналитик Александр Драган предполагает, что со дня на день новому штамму В.1.1.529 присвоят новую букву: ню.
- С большой вероятностью В.1.1.529 лучше передается и прекрасно ускользает от иммунного ответа, от этого варианта следует ожидать ухода от большинства моноклональных антител и резкое ухудшение эффективности вакцин, — предположил Александр Драган.
Впервые В.1.1.529 обнаружили в Ботсване. Причем произошло это меньше месяца назад. Потом штамм «попался» в ЮАР и Гонконге. В одном случае это был младенец, во втором — привитый взрослый, в третьем — турист, вернувшийся в ЮАР из Гонконга. Сейчас вирус распространяется в нескольких провинциях ЮАР. Учитывая, что там находятся международные аэропорты, штамм легко может преодолевать тысячи километров, чтобы распространиться по всему миру. При этом уже подтверждено более 100 случаев В.1.1.529.
- В провинции Квазулу-Натал на новый вариант приходится 20 процентов случаев нового штамма, — подчеркнул Александр Драган.
А в это время
«Русскому» штамму коронавируса дали официальное название
Эта разновидность SARS-CoV-2 наиболее распространена в России, однако проявилась она впервые в январе 2021 года в Словакии. Также распространена в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. Теперь у нее есть официальное название — AY.122. Ее внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin. AY в ней означает принадлежность к Дельта варианту, 122 — порядковый номер ветви.
Кстати, в Израиле существует разновидность «русского» штамма — АY.122.1.
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