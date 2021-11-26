О бесконечных мутациях SARS-CoV-2 говорят постоянно. К ним настолько привыкаешь, что есть ощущение волка и овец: когда придет действительно опасный штамм, никто даже не дернется, чтобы что-то сделать. Ведь сколько их таких уже было. С В.1.1.529 есть довольно серьезная вероятность, что этот штамм не просто страшилка, а вполне реальная угроза. На утро 26 ноября Великобритания и Сингапур уже запретили въезд на свою территорию приезжающим из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Эсватини и Мозамбика (только в Сингапур). Всех приехавших из этих стран отправят на карантин.

ВОЗ собирает срочно совещание по поводу новой мутации вируса. А штамм, тем временем, покинул Африку и успешно добрался до Гонконга (2 случая) и Израиля (1 случай) , там у туристов, вернувшихся из поездок, обнаружили и подтвердили В.1.1.529. Очередной штамм пока почти никак не изучен, ученым известно лишь, что в нем 32 мутации, и некоторые из них произошли в спайковом белке. А это означает, что он получил значительную устойчивость к вакцинам. Кроме того, этот штамм значительно заразнее Дельты — а ведь она гораздо заразнее своего предшественника.