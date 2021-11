Исследование ученых из Катара по статистике повторных заражений коронавирусом и о том, как тяжело может протекать COVID-19 второй раз, опубликовано в американском The New England Journal of Medicine. Это старейший и влиятельный медицинский журнал.

Были изучены данные 353 326 жителей Катара, заразившихся коронавирусом в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года. Повторно болевшими считались те, кто имел два положительных ПЦР-теста, сделанных с разницей не менее 90 дней.