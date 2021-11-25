Исследование ученых из Катара по статистике повторных заражений коронавирусом и о том, как тяжело может протекать COVID-19 второй раз, опубликовано в американском
Были изучены данные 353 326 жителей Катара, заразившихся коронавирусом в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года. Повторно болевшими считались те, кто имел два положительных ПЦР-теста, сделанных с разницей не менее 90 дней.
Заразившимися коронавирусом второй раз оказались 1304 человека. Это 0,3% от уже перенесших COVID-19. В среднем, люди заболевали повторно через 9 месяцев.
Среди тех, у кого зарегистрирована повторная инфекция, было только четыре пациента с COVID-19, которым понадобилась госпитализация. Но ни один из них не попал в отделение интенсивной терапии на ИВЛ. Из повторно заболевших ковидом не умер ни один человек.
- Повторные заражения были редкими и, как правило, протекали легко, возможно, из-за уже «настроенной» иммунной системы после перенесенного заболевания, — делают выводы ученые.
Вероятность госпитализации или смерти у тех, кто заразился коронавирусом второй раз, на 90% ниже, чем у тех, кто заболел впервые.
- Когда из 353 000 человек заразились коронавирусом повторно всего 1300, и только у 4 человек был тяжелый COVID-19, это весьма показательные цифры, — прокомментировал данные исследования Джон Алкорн, иммунолог Университета Питтсбурга,
Но у исследования есть несколько нюансов, отмечают эксперты. Оно проводилось, когда причиной заражения были, в основном, альфа- и бета-штаммы коронавируса. Но сейчас планету захватил дельта-вариант. Он считается преобладающим. И этот факт может повлиять на количество повторных инфекций.
Другие исследования
Важно, что ученые в мире до сих пор не знают, какой уровень антител защищает от заражения коронавирусом. Заболеть можно как с высоким титром антител, так и остаться здоровым при встрече с вирусом при низком.
Доктор Ками Ким, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Южной Флориды, не имеющий отношения к исследованию ученых из Катара, отмечает, что тем, кто переболел ковид, все равно стоит быть очень осторожными.
- Это ложное впечатление, что вы не заразитесь повторно, если переболели, и поэтому не нужно вакцинироваться, — заявила Ками Ким. — Это все равно, что задать вопрос, нужны ли вам подушки и ремни безопасности в автомобиле. То, что у вас есть подушки безопасности не означает, что вам не понадобятся ремни безопасности, и наоборот. Хорошо иметь защиту и ту, и другую. Кроме того, вакцинация защищает не только человека от болезни, но и общество.
Ким напомнила, что перенесенный СOVID-19 может быть причиной долгосрочных проблем со здоровьем. И риск их получить гораздо выше, чем побочные эффекты после прививки от коронавируса.
В России доля повторно переболевших коронавирусом — 0,74%. Эти цифры озвучила 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее «Доктор Питер» опросил врачей, работающих с ковидными пациентами. Их оценки, как часто заражаются коронавирусом повторно, разнились. Так, врач-терапевт Станислав Демин заявил, что люди болеют ковидом и в третий, и в четвертый раз.
- Люди, которые переболели ковидом год назад, восемь месяцев назад, они прекрасно заражаются тем штаммом, который на данный момент есть. И второй, и третий раз заболевают. И то, как болел первый раз, никак не влияет на второй, — рассказал московский доктор.
Петербургский семейный врач Борис Шеляпин, напротив, отмечает, что несмотря на довольно обширную практику, не встречался с повторными случаями заражения коронавирусом
- Имеется в виду, не было тяжелых пациентов, с клиническими проявлениями, которых нужно было лечить, — пояснил врач.
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