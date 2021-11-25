Другие исследования

Более ранние исследования также показали, что естественный иммунитет от коронавируса снижает риск заражения. Так, исследование, проведенное в Дании, опубликованное в Lancet в марте, показало, что у большинства людей с COVID-19, похоже, была защита от повторного заражения — как минимум, на шесть месяцев. Причем, риск заболеть ковид второй раз был выше у тех, кому больше 65 лет.

Важно, что ученые в мире до сих пор не знают, какой уровень антител защищает от заражения коронавирусом. Заболеть можно как с высоким титром антител, так и остаться здоровым при встрече с вирусом при низком.

Доктор Ками Ким, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Южной Флориды, не имеющий отношения к исследованию ученых из Катара, отмечает, что тем, кто переболел ковид, все равно стоит быть очень осторожными.

- Это ложное впечатление, что вы не заразитесь повторно, если переболели, и поэтому не нужно вакцинироваться, — заявила Ками Ким. — Это все равно, что задать вопрос, нужны ли вам подушки и ремни безопасности в автомобиле. То, что у вас есть подушки безопасности не означает, что вам не понадобятся ремни безопасности, и наоборот. Хорошо иметь защиту и ту, и другую. Кроме того, вакцинация защищает не только человека от болезни, но и общество.

Ким напомнила, что перенесенный СOVID-19 может быть причиной долгосрочных проблем со здоровьем. И риск их получить гораздо выше, чем побочные эффекты после прививки от коронавируса.