Знаменитости-антиваксеры, которых врачи московских ковидных госпиталей пригласили посетить «красную зону» и морг, прокомментировали открытое письмо медиков. Кто-то отказался от звания антипрививочника, а кто-то заявил, что не планирует отрекаться от своих убеждений.
О чем идет речь
Главврачи московских больниц опубликовали открытое письмо к известным людям, которые высказывались против вакцинации от коронавируса. Среди этих людей были глава КПРФ Геннадий Зюганов и глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, актер Егор Бероев и его коллега Оскар Кучера, музыкант Юрий Лоза, рокер Константин Кинчев, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель. Все эти знаменитости так или иначе выступали с критикой прививочной компании. Медики призвали звезд своими глазами увидеть, как лечат больных коронавирусом.
Что ответили звезды
Те, к кому обратились врачи, уже успели отреагировать на приглашение.
Так, Зюганов подчеркнул, что не является антиваксером и сам успел трижды привиться. Однако он все еще против обязательной вакцинации. Лидер КПРФ также рассказал
С ним солидарен и Миронов: он тоже заявил, что не является антипрививочником и только лишь осуждает принудительную вакцинацию.
Ответил в своем Instagram на приглашение и рок-музыкант, фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев. По его словам, он больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и хорошо знает, что и как там происходит. Он поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь, но заявил, что не будет менять своего мнения по поводу деления людей на «чистых» и «нечистых», и по поводу принудительных медпроцедур.
Лоза тоже высказался по поводу письма.
Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой, — заявил музыкант.
Ехать в «красную зону» он отказался из-за риска заразиться.
Мария Шукшина в своем Instagram отреагировала на приглашение бурной тирадой: она пригласила медиков в «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова».
Кроме того, она предложила написать письмо президенту страны Владимиру Путину с требованием прекратить «вакханалию в СМИ»:
«Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!»
Егор Бероев не стал выдумывать изящного ответа на письмо и просто написал в своем аккаунте, что с Шукшиной согласен.
Актер Оскар Кучера сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что не является противником вакцинации — ему просто не нравится идея ставить прививки в принудительном порядке, он, мол, за свободу действий со своим телом.
- Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в «красные зоны» больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше, — заявил Кучера, возмутившись, что его позвали в ковидные госпитали.
Кстати
Кампания по вакцинации от коронавируса в России очевидно провалилась. Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, почему так получается. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.
Комментарии35