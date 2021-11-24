Что ответили звезды

Те, к кому обратились врачи, уже успели отреагировать на приглашение.

Так, Зюганов подчеркнул, что не является антиваксером и сам успел трижды привиться. Однако он все еще против обязательной вакцинации. Лидер КПРФ также рассказал РБК , что уже неоднократно был и в «красных зонах», и в моргах.

С ним солидарен и Миронов: он тоже заявил, что не является антипрививочником и только лишь осуждает принудительную вакцинацию.

Ответил в своем Instagram на приглашение и рок-музыкант, фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев. По его словам, он больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и хорошо знает, что и как там происходит. Он поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь, но заявил, что не будет менять своего мнения по поводу деления людей на «чистых» и «нечистых», и по поводу принудительных медпроцедур.

Лоза тоже высказался по поводу письма.

Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой, — заявил музыкант.

Ехать в «красную зону» он отказался из-за риска заразиться.