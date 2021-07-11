«По мере того как в вирусах возникают мутации, те, которые сохраняются, облегчают распространение вируса в популяции», — сказал CNN Эндрю Пекош, микробиолог и иммунолог из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга.

«Каждый раз, когда вирусы меняются, это дает вирусу другую платформу для добавления новых мутаций. Теперь у нас есть вирусы, которые распространяются более эффективно.»

Варианты коронавирусы курсируют по всему миру. Вариант B. 1.1.7 или Альфа был впервые замечен в Англии. B. 1.351 — Бета-вариант- был впервые обнаружен в Южной Африке. Дельта-вариант, также называемый B. 1.617.2, был впервые замечен в Индии. В США есть несколько своих собственных вариантов, включая линию B. 1.427 или Эпсилон, впервые замеченную в Калифорнии, и вариант B. 1.526 или Eta, впервые замеченный в Нью-Йорке

Популяции непривитых людей дают вирусу возможность не только распространяться, но и изменяться, считают ученые.

«Все, что требуется, — это одна мутация у одного человека», — говорит доктор Филип Ландриган, педиатр и иммунолог из Бостонского колледжа.