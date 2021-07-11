«Непривитые люди-это потенциальные фабрики вариантов», —
По словам профессора, сейчас единственным источником распространения коронавируса является организм человека.
«Любые вирусы мутируют и, хотя COVID-19 делает это не слишком быстро, нам известно, что он подвержен эволюции. И чем больше людей без иммунитета, тем больше возможностей у патогена», — говорит Шаффнер.
Многие мутации вообще не влияют на вирус, другие могут его ослабить, но вполне может появиться и вариант, способный заражать еще больше людей. Если мутация окажется успешной, вирусу нужно будет воспроизвести ее, и тут ему пригодится непривитый человек. «Вирус изменяется, и новая мутация может стать более опасной», — уточняет Шаффнер.
«По мере того как в вирусах возникают мутации, те, которые сохраняются, облегчают распространение вируса в популяции», — сказал CNN Эндрю Пекош, микробиолог и иммунолог из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга.
«Каждый раз, когда вирусы меняются, это дает вирусу другую платформу для добавления новых мутаций. Теперь у нас есть вирусы, которые распространяются более эффективно.»
Варианты коронавирусы курсируют по всему миру. Вариант B. 1.1.7 или Альфа был впервые замечен в Англии. B. 1.351 — Бета-вариант- был впервые обнаружен в Южной Африке. Дельта-вариант, также называемый B. 1.617.2, был впервые замечен в Индии. В США есть несколько своих собственных вариантов, включая линию B. 1.427 или Эпсилон, впервые замеченную в Калифорнии, и вариант B. 1.526 или Eta, впервые замеченный в Нью-Йорке
Популяции непривитых людей дают вирусу возможность не только распространяться, но и изменяться, считают ученые.
«Все, что требуется, — это одна мутация у одного человека», — говорит доктор Филип Ландриган, педиатр и иммунолог из Бостонского колледжа.
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