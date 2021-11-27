Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, на свет появляется все больше и больше новых штаммов. Если раньше ученые и врачи считали, что самым опасным и смертоносным можно назвать африканскую «Дельту», то теперь мнения экспертов изменились. У нашумевшей «Дельты» появился серьезный конкурент — штамм В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения уже дала ему название — «Омикрон».
«Омикрон» может угрожать человечеству с такой же силой, что и смертельный вирус Эбола. Об этом заявил сегодня, 27 ноября, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — сказал он в интервью медиагруппе Funke. Его цитируют
Точный данных о том, насколько опасен новый штамм пока нет, но если учитывать, как быстро он распространяется, то риски очень серьезные.
Монтгомери считает, что такое обилие мутаций появилось из-за того, что изначально эксперты не оценили всей опасности пандемии.
«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился „Дельта“ — крайне заразный штамм», — заявил он.
Новый штамм «Омикрон» на первых этапах выявили в шести африканских странах. Изначально он появился в Ботсване. Мутация уже покинула Африку и, судя по последним данным, успешно добралась до Гонконга и Израиля. ВОЗ уже созвала экстренное совещание, «Омикрон» вызывает серьезное беспокойство у врачей и ученых.
Известно, что у штамма целых 32 мутации, некоторые из них произошли в спайковом белке. А это означает, что он получил значительную устойчивость к вакцинам. Кроме того, этот штамм значительно заразнее Дельты — а ведь она гораздо заразнее своего предшественника.
Как рассказал «Доктору Питеру» генетик Дмитрий Прусс, все опасения не пустые. «Омикрон» действительно вызывает серьезные опасения. «Этот вирус из организма хронического больного, наверняка со СПИДом. Он не только быстро передается, но еще и умеет уходить от антител», — пояснил эксперт.
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