«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — сказал он в интервью медиагруппе Funke. Его цитируют РИА Новости.

Точный данных о том, насколько опасен новый штамм пока нет, но если учитывать, как быстро он распространяется, то риски очень серьезные.

Монтгомери считает, что такое обилие мутаций появилось из-за того, что изначально эксперты не оценили всей опасности пандемии.

«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился „Дельта“ — крайне заразный штамм», — заявил он.