«Появление новых вариантов SARS-CoV-2 замедлило прогресс в борьбе с пандемией тремя различными способами, а именно за счет увеличения трансмиссивности и числа размножения вируса, за счет увеличения иммунного выхода и снижения эффективности вакцины и за счет повышения вирулентности инфекции SARS-CoV-2», — говорят авторы
Вирулентность (от лат. virulentus «ядовитый») — степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм. Показателями вирулентности являются летальная и инфицирующая дозы. Вирулентность измеряется в количестве вирусных частиц инфекционного агента, необходимых для заражения организма.
В когорту канадского исследования вошли 212 326 человек, которые заболели ковидом с февраля по июнь 2021 года.
Оказалось, что риск при заражении вариантами с мутацией Альфа, Бета и Гамма составило 52% для госпитализации, 89% для попадания в ОРИТ и 51% для смерти. Повышение рисков при заражении дельтой оказалось еще более выраженным: 108% для госпитализации, 235% для ОРИТ, 133% для смерти.
«Растущая вирулентность SARS-CoV-2 приведет к значительно большей и более смертоносной пандемии», — делают вывод исследователи.
Алексей Кондрашов
Биология
эволюционный биолог, доктор биологических наук, профессор Мичиганского университета и факультета биоинженерии и биоинформатики МГУwww.facebook.com/alexey.kondrashov.142
- Если правда — а на то похоже — это очень плохая новость, — считает профессор Алексей Кондрашов. — Сменяющие друг друга распространенные штаммы коронавируса не только более заразны (это и так ясно — иначе не сменяли бы), но и более вирулентны. Альфа и его родственники повышали смертность в полтора раза, а дельта — аж в два. Разрозненные данные об этом уже были — а теперь появился аккуратный анализ. Тем самым зависимость между заразностью и вирулентностью положительная.
Ничего удивительного — вирус передается рано в ходе болезни, и ему нисколько не плохо от того, что больной через 2-3 недели умрет.
Я неоднократно говорил, что глобальный идиотизм гомосапиенсов может привести к кошмарному результату — выработке штамма с >10% летальностью, который к тому же будет успешно убивать детей (сейчас их не прививают, так что отбор на способность вируса поражать детей особенно силен). И похоже, что на сегодня все идет именно в этом направлении. Предсказать, что именно случится, мы достоверно не можем — так как неизвестен адаптивный ландшафт вдоль будущей траектории вируса. Но если он будет продолжать двигаться, как двигается сейчас, то нам будет плохо — его эволюция приведет к дальнейшему повышению вирулентности.
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