В когорту канадского исследования вошли 212 326 человек, которые заболели ковидом с февраля по июнь 2021 года.

Оказалось, что риск при заражении вариантами с мутацией Альфа, Бета и Гамма составило 52% для госпитализации, 89% для попадания в ОРИТ и 51% для смерти. Повышение рисков при заражении дельтой оказалось еще более выраженным: 108% для госпитализации, 235% для ОРИТ, 133% для смерти.

«Растущая вирулентность SARS-CoV-2 приведет к значительно большей и более смертоносной пандемии», — делают вывод исследователи.