Как появился «омикрон»

- Этот штамм на самом деле более необычный, чем все, что мы видели до этого, — отмечает Ирина Якутенко. — В нем всего около 80 изменений в разных генах по сравнению с исходным уханьским штаммом и порядка 30 изменений в спайк-белке, который помогает вирусу проникать в клетки (именно на основе его сделаны все вакцины). И все они возникли как будто бы «вдруг», то есть, мы не можем проследить его предков.

Что важно — «омикрон» не является потомком «дельты». И он ни в коем случае не создан искусственно в лаборатории.

О возможности появления такого рода мутантов коронавируса говорили с самого начала пандемии, обращает внимание микробиолог. Но чаще звучали версии, что новые варианты появятся на основе дельта-штамма, поскольку это наиболее вероятный сценарий — ведь дельта вытеснила все остальные варианты вируса.

- Коронавирус всех обхитрил и образовался именно этот вариант, — говорит Ирина Якутенко. — Мы, конечно, еще не знаем, насколько «успешным» он окажется, но пока он выглядит довольно неприятно. Это вариант появления нового штамма в организме человека с иммунодефицитом.

Иммунодефицит — это неспособность иммунной системы нормально реагировать на инородные вторжения — либо плохо вырабатываются антитела, либо их мало, либо они недостаточно эволюционируют. Таким образом, некоторые патогены в организме таких людей могут персистировать — то есть долгое время размножаться.

- Основная проблема с коронавирусом — его высокая летальность, около 1%, а в некоторых группах людей — среди пожилых, с хроническими заболеваниями, лишним весом — и до 50%. И главная проблема — основной патогенез коронавируса связан не с самим вирусом, не с каким-то его ужасным действием, а с тем, как на него реагирует иммунная система. Основная причина смерти — цитокиновый шторм. То, что убивает людей, заразившихся коронавирусом — это главным образом гиперреакция иммунной системы на вторжение вируса. Он вмешивается в работу иммунной системы и не дает ей сработать нормально на клеточном уровне.

У людей с иммунодефицитом гипервоспаление, возникающее на фоне заражения коронавирусом не происходит из-за плохой работы иммунной системы. Она не может до такой степени разогнаться, чтобы привести к такой гиперреакции. А это означает, что возможна ситуация, когда вирус недели и месяцы существует в организме таких людей, размножается, персистирует новые частицы. В итоге такие люди, заболев ковидом, могут месяцами не выздоравливать. И даже если их лечат (чаще моноклональными антителами), помогают организму бороться с вирусом, полностью избавиться от коронавируса такие люди не могут. Эта ситуация опасна и для общества.

В организме этих людей вирус получает уникальную возможность — эволюционировать на сверхзвуковых скоростях.

- В организме человека с иммунодефицитом все происходит очень быстро — вирус живет постоянно, иммунная система не в состоянии с ним справиться, но при этом постоянно его атакует, часть коронавирусов при этом погибает, но некоторые — выживают, те, которые устойчивы к антителам, — продолжает Ирина Якутенко. — И дальше размножение происходит на основе этих коронавирусов. Человек с иммунодефицитом — идеальный реактор для производства вирусов, уходящих от иммунитета. И судя по тому, что мы знаем о новом коронавирусе, это именно так и произошло.