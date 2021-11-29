В ЮАР был обнаружен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный «омикрон», имеющий потенциально опасные свойства. По словам вирусологов, огромное количество мутаций, возникших в новом штамме одновременно, грозят сделать бесполезным иммунитет, приобретенный в результате вакцинации или болезни. Кроме того, многие изменения могут способствовать большей заразности вируса. Многие страны мира уже закрыли границы с ЮАР и соседними государствами, но «омикрон» уже нашли в Израиле, Бельгии, Германии, Британии, Гонконге и других странах.
Ирина Якутенко
Микробиология
молекулярный биолог
- Возможно, эта мера (закрытие границ с ЮАР — ред.) и замедлит распространение вируса, но она, как и в первую волну пандемии, введена довольно поздно, —
По словам эксперта, в ЮАР и Ботсване, где «омикрон» выявлен у большого числа жителей, налажено тестирование, диагностика и даже расшифровка генома вируса — и именно поэтому у нас есть данные оттуда. А в большинстве других африканских стран просто не выявили «омикрон», поскольку там попросту нет такой возможности.
Омикрон — это новая Эбола?
- Чиновники от здравоохранения уже выступили с заявлением, что «омикрон» — это новая Эбола. Это крайне безответственное заявление, честно говоря, возникает вопрос о профнепригодности чиновника, который это заявил, в ситуации, когда об «омикроне» практически еще ничего не известно, — считает Ирина Якутенко. — Поднимать панику такими заявлениями крайне неправильно. Поэтому делите все на 15. Пока ничего категоричного сказать нельзя, у нас слишком мало данных.
Как появился «омикрон»
- Этот штамм на самом деле более необычный, чем все, что мы видели до этого, — отмечает Ирина Якутенко. — В нем всего около 80 изменений в разных генах по сравнению с исходным уханьским штаммом и порядка 30 изменений в спайк-белке, который помогает вирусу проникать в клетки (именно на основе его сделаны все вакцины). И все они возникли как будто бы «вдруг», то есть, мы не можем проследить его предков.
Что важно — «омикрон» не является потомком «дельты». И он ни в коем случае не создан искусственно в лаборатории.
О возможности появления такого рода мутантов коронавируса говорили с самого начала пандемии, обращает внимание микробиолог. Но чаще звучали версии, что новые варианты появятся на основе дельта-штамма, поскольку это наиболее вероятный сценарий — ведь дельта вытеснила все остальные варианты вируса.
- Коронавирус всех обхитрил и образовался именно этот вариант, — говорит Ирина Якутенко. — Мы, конечно, еще не знаем, насколько «успешным» он окажется, но пока он выглядит довольно неприятно. Это вариант появления нового штамма в организме человека с иммунодефицитом.
Иммунодефицит — это неспособность иммунной системы нормально реагировать на инородные вторжения — либо плохо вырабатываются антитела, либо их мало, либо они недостаточно эволюционируют. Таким образом, некоторые патогены в организме таких людей могут персистировать — то есть долгое время размножаться.
- Основная проблема с коронавирусом — его высокая летальность, около 1%, а в некоторых группах людей — среди пожилых, с хроническими заболеваниями, лишним весом — и до 50%. И главная проблема — основной патогенез коронавируса связан не с самим вирусом, не с каким-то его ужасным действием, а с тем, как на него реагирует иммунная система. Основная причина смерти — цитокиновый шторм. То, что убивает людей, заразившихся коронавирусом — это главным образом гиперреакция иммунной системы на вторжение вируса. Он вмешивается в работу иммунной системы и не дает ей сработать нормально на клеточном уровне.
У людей с иммунодефицитом гипервоспаление, возникающее на фоне заражения коронавирусом не происходит из-за плохой работы иммунной системы. Она не может до такой степени разогнаться, чтобы привести к такой гиперреакции. А это означает, что возможна ситуация, когда вирус недели и месяцы существует в организме таких людей, размножается, персистирует новые частицы. В итоге такие люди, заболев ковидом, могут месяцами не выздоравливать. И даже если их лечат (чаще моноклональными антителами), помогают организму бороться с вирусом, полностью избавиться от коронавируса такие люди не могут. Эта ситуация опасна и для общества.
В организме этих людей вирус получает уникальную возможность — эволюционировать на сверхзвуковых скоростях.
- В организме человека с иммунодефицитом все происходит очень быстро — вирус живет постоянно, иммунная система не в состоянии с ним справиться, но при этом постоянно его атакует, часть коронавирусов при этом погибает, но некоторые — выживают, те, которые устойчивы к антителам, — продолжает Ирина Якутенко. — И дальше размножение происходит на основе этих коронавирусов. Человек с иммунодефицитом — идеальный реактор для производства вирусов, уходящих от иммунитета. И судя по тому, что мы знаем о новом коронавирусе, это именно так и произошло.
В чем «эффект» мутаций
- В «омикроне» есть ряд мутаций в спайковом белке, которые мы уже видели в других штаммах коронавируса (в «бета» и «гамме»), — поясняет Ирина Якутенко. — Так, в этом варианте есть мутации, которые помогают ему лучше проникать в клетки. Но про некоторые мутации «омикрона» мы вообще ничего не знаем, в том числе, как эти многочисленные мутации будут вести себя в сочетании друг с другом. Но уже понятно, что этот вирус достаточно сильно отличается от исходного уханьского варианта и «дельты» тоже. Новый вариант и его спайк-белок могут оказаться незнакомыми для антител — как у переболевших, так и у вакцинированных.
Иммунитет, возникший у заразившегося дельта-штаммом или уханьским вирусом, будет менее эффективен, чем возникший после «омикрона». Но и наоборот — иммунитет заразившихся штаммом «омикрон», возможно, будет хуже узнавать «дельту». И в перспективе мы сможем заражаться разными вирусами.
Эксперт обращает внимание, что эти данные — предположения, теория, информации пока мало. В ближайшие пару недель появятся результаты лабораторных экспериментов, которые проводят ученые.
Насколько заразен «омикрон»
- Похоже, «омикрон» действительно распространяется быстрее, но точно говорить, что он крайне заразен, пока нельзя. Здесь нужно разобраться с эпидемиологией, и для этого также нужно время, — поясняет Ирина Якутенко. — Но есть плохая новость. У некоторых людей, прилетавших из Африки, до отлета был отрицательный ПЦР, а спустя два дня — уже положительный. И кроме того, у них обнаруживалась очень высокая вирусная нагрузка — большое количество вируса в верхних дыхательных путях. Это очень плохой признак, говорящий о том, что вирус быстро размножается и эти люди высокозаразны.
Хорошая новость про «омикрон»
Т-клеточный иммунитет — вторая линия защиты от вирусов. Этот иммунитет убивает зараженные клетки. Эксперт отмечает, что все вакцины, даже те, которые плохо предотвращают заражение, хорошо защищают от тяжелого течения ковида. Потому что оно предотвращается за счет именно клеточного иммунитета.
- Эта защита связана не только со спайк-белком, но и другими белками коронавируса, — говорит Ирина Якутенко. — И в них у «омикрона» изменений не так много. Есть основание полагать, что даже если антитела будут намного хуже узнавать» омикрон», то клеточный иммунитет будет сохраняться как после болезни, так и после вакцинации. Точно это станет известно не раньше, чем через месяц, когда мы поймем, как будет протекать заболевание у заразившихся «омикроном». Но уже ясно, что пока нет резкого ухудшения состояния заболевших. И смертность там, где распространен штамм, не растет. Это внушает осторожный оптимизм.
Симптомы при «омикроне»
- По тем данным, которые озвучили в ЮАР, симптомы заразившихся «омикроном» отличаются, — говорит микробиолог. — Чаще встречаются общая слабость, усталость, мышечная боль. Но реже — температура и потеря обоняния. Статистики пока мало. Если же окажется, что «омикрон» дает легкое течение ковида, то это будет хорошо. Можно будет снимать маски, открывать границы. Но не все так просто — если он станет превалирующим штаммом, то вполне вероятно, сможет мутировать и в худшую сторону.
Эффективны ли вакцины против нового африканского штамма
- Данные о вакцинах мы получим спустя некоторое время, — пояснила Ирина Якутенко. — Но это будут данные об эффективности против заражения. О том, насколько хороши вакцины для предотвращения тяжелого течения ковида, можно будет говорить, проанализировав эпидемиологичекую ситуацию. Это несколько дольше. Возможно, окажется, что против заражения вакцина неэффективна, а против тяжелого течения сохраняет эффективность. Это станет понятно, когда штамм начнет распространяться в Европе.
Появление «омикрона» не означает, что с нуля придется вакцинироваться. Полного ухода от иммунитета после вакцины не будет. Система все равно будет запускаться быстрее, чем у непривитых.
Что еще известно про африканский штамм коронавируса
ВОЗ считает высокой вероятность дальнейшего распространения штамма на глобальном уровне.
ВОЗ также утверждает, что в будущем могут произойти всплески СOVID-19, которые могут иметь серьезные последствия.
В Австралии 2 из 4 заразившихся штаммом «омикрон» были полностью вакцинированы.
На данный момент не зарегистрировано ни одной смерти от нового штамма.
В ЮАР (откуда и идет новый вариант ковида) заболевают многие переболевшие. По предварительным данным, у переболевших более высокий риск заражения.
Израиль и Япония закрыли границу для всех иностранцев. Канада, Турция, ОАЭ, США, ЕС и Россия ввели запрет на въезд граждан ЮАР (и соседних стран).
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