По миру продолжает разлетаться новая мутация коронавируса — очень заразный штамм, который получил название «Омикрон». Как говорят эксперты, штамм вызывает сильное беспокойство что у врачей, что у ученых. Накануне Всемирная организация здравоохранения созывала экстренное совещание из-за новой мутации.
«Омикрон» вызывает необычные симптомы, рассказала газете
Такие нехарактерные для коронавируса симптомы появились и у четырех членов семьи врача — они говорили о том, что разбиты и очень сильно устали. Других жалоб не было. Тогда врач и заподозрила, что в стране появился новый штамм. Однако такие жалобы были у молодых и здоровых, а как будет протекать инфекция у пожилых и людей с хроническими заболеваниями пока неизвестно, добавила медик.
О том, что «Омикрон» очень опасен заявил и глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери. Он сравнил новую мутацию с вирусом Эбола.
Однако биолог Анча Баранова заявила, что у болезней разная степень опасности, поэтому сравнивать их нет смысла.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«У молодого населения в Африке врачи наблюдали вирус, были очень странные симптомы, но не ужасные. В основном это проявлялось в чудовищной усталости, которая потом проходила, повышении температуры. Это не как Эбола», — пояснила она
Уже известно, что вирус может передаваться бесконтактно. В Гонконге несколько человек заболели при странных обстоятельствах: два человека находились в одной гостинице достаточно далеко друг от друга — через коридор. Они не встречались лично. Один из них просто прошел по коридору, через другое время прошел другой. В итоге оба заражены. Выходит, что уровень передачи может быть довольно высоким.
Анча Баранова также считает, что «Омикрон», как и «Дельта», будет распространяться также быстро и может поражать вакцинированных. То есть для защиты потребуется еще больше антител.
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