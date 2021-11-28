По миру продолжает разлетаться новая мутация коронавируса — очень заразный штамм, который получил название «Омикрон». Как говорят эксперты, штамм вызывает сильное беспокойство что у врачей, что у ученых. Накануне Всемирная организация здравоохранения созывала экстренное совещание из-за новой мутации.

«Омикрон» вызывает необычные симптомы, рассказала газете The Daily Telegraph председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. Она работает с ковидными пациентами в столице ЮАР Претории. Несколько дней назад к ней стали обращаться молодые люди — они все жаловались на сильную усталость. При этом других жалоб у них не было, они не теряли обоняния, продолжали чувствовать вкус пищи. У заболевшего ребенка к сильной усталости прибавились высокая температура и учащенный пульс.