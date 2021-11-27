Южная Африка, Гонконг, Израиль, 26 ноября о первом заболевшем новым штаммом SARS-CoV-2 заявила Бельгия. Вирус выявили у женщины, которая вернулась в страну из путешествия. Пока неизвестно, откуда она приехала и насколько тяжело она переносит заболевание, но Еврокомиссия уже настоятельно рекомендует не только отдельным государствам, но и всему Евросоюзу остановить авиасообщение с Южной Африкой .

Под запрет попадают 6 стран — Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, ЮАР и Эсватини. С ними уже ограничили сообщение Великобритания, Сингапур. Вероятно, в ближайшее время это коснется и других стран.

У России прямого сообщения с Южной Африкой нет. Но это вовсе не означает, что новый штамм не сможет пробраться в нашу страну.