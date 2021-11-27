Южная Африка, Гонконг, Израиль, 26 ноября о первом заболевшем новым штаммом SARS-CoV-2 заявила Бельгия. Вирус выявили у женщины, которая вернулась в страну из путешествия. Пока неизвестно, откуда она приехала и насколько тяжело она переносит заболевание, но Еврокомиссия уже настоятельно рекомендует не только отдельным государствам, но и всему Евросоюзу остановить авиасообщение с Южной Африкой.
Под запрет попадают 6 стран — Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, ЮАР и Эсватини. С ними уже ограничили сообщение Великобритания, Сингапур. Вероятно, в ближайшее время это коснется и других стран.
У России прямого сообщения с Южной Африкой нет. Но это вовсе не означает, что новый штамм не сможет пробраться в нашу страну.
- Делать прогнозы относительно того, когда B.1.1.529 появится в России, пока сложно, — говорит аналитик Александр Драган. — С одной стороны, у нас нет авиасообщения со странами южной Африки, турпоток туда минимален, и это сильно снижает вероятность проникновения к нам нового варианта оттуда. Более вероятно, что он попадет к нам из других стран.
С другой стороны, турпоток все равно сохраняется, люди летают в ЮАР и соседние страны, пусть и с пересадками, а в России хватает турфирм, которые организуют туры в ЮАР, Ботсвану, Малави, где уже был обнаружен этот вариант коронавируса. Да и в другие африканские страны туристы летают — за экзотикой.
То есть, вирус, вполне возможно, попадет к нам из другого государства, в которых уже начали регистрировать случаи заболевания новым штаммом. Но есть и теоретическая вероятность, что «приедет» он в Россию с пересадками.
Некоторые туроператоры предлагают туры в ЮАР на ближайшее время, в маршрут входит, в том числе, Йоханнесбург. Есть регулярные туры по субботам и воскресеньям. Страна открыта для туристов из России, на въезде потребуют только отрицательный ПЦР. Так что особых преград для поездки нет.
Правда, подобные предложения все же не рассчитаны на массовых туристов, так как за недельное путешествие пара туристов заплатит около 400 тысяч рублей (с учетом билетов, внутренних перелетов, питания и страховки). Но вирусу не очень важно, в чьем организме распространяться по миру.
- Пока предварительные оценки таковы, что вариант B.1.1.529 существенно заразнее Дельты, — предполагает Александр Драган. — Так, в южноафриканских регионах, где он сейчас доминирует, на вытеснение Дельты у нового варианта ушло несколько недель, в то время как Дельте на это требовалось пару месяцев.
Если первые оценки хотя бы наполовину верны, это значит, что попадание B.1.1.529 в Россию и его распространение у нас — это вопрос месяца-двух, и тогда можно ждать нового подъема уже в январе-феврале.
Если учесть количество мутаций, дающих ему способность ускользать от иммунитета, он затронет многих — и привитых, и ранее переболевших. Но пока данных недостаточно, чтобы давать надежные прогнозы, а к самому варианту еще много вопросов. И главный из них в том, окажется ли он в состоянии вытеснить Дельту.
В ЮАР он справляется с этим вопросом вполне успешно. В провинции Гаутенг, где еще в октябре на Дельту приходилось 83 процента сиквенсов (прочитанных последовательностей генетического кода — прим. ред.), уже сейчас остался только B.1.1.529. Единственное, что может обнадеживать — это то, как вирус проявит себя в других странах.
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