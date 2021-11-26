Германия стала новым эпицентром коронавируса в Европе. В стране — огромный скачок числа ежедневных случаев заболевания и смертей.
26 ноября зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки — 76 414. Умерших с начала пандемии —
- Это очень печальный день, когда мы должны оплакивать 100 000 жертв коронавируса, — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.
К перевозке в больницы заразившихся коронавирусом подключены даже ВВС Германии. Минздрав страны говорит, что ситуация очень серьезная, и призывает ввести новые ограничения.
По словам министра здравоохранения страны, к концу зимы немцы будут «вакцинированы, выздоровеют или умрут».
При этом, в Германии число смертей от COVID-19 остается ниже, чем, например, в Швеции и в Британии. И несмотря на то, что число заразившихся в стране выше, чем во время предыдущей волны, количество смертей в процентном пересчете — меньше. Эксперты
На карте страны визуализированы 100 тысяч смертей от ковида, которые уже зарегистрированы в Германии. Каждая из этих точек — конкретный человек, у которого были семья, друзья и мечты.
На фоне роста заболеваемости, комитет Германии по вакцинации (STIKO)
И особенно тем, кому старше 70 лет, персоналу медучреждений и беременным после второго триместра, чтобы избежать заражения в четвертую волну коронавируса.
Ревакцинацию рекомендуется делать через шесть месяцев после последней прививки. Однако этот срок можно сократить и до пяти месяцев.
Власти страны также
Ранее соседняя Австрия заявила, что вакцинация в стране будет обязательной с 1 февраля.
В настоящее время 67,8% населения Германии полностью вакцинировано. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Граждане страны, в которой создана так называемая сверхразумная демократия, на удивление
По мнению молекулярного биолога Ирины Якутенко, чтобы остановить рост заражений коронавирусом, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80%.
- Дело в том, что у нас пандемия дельта-штамма, — пояснила эксперт. — Он имеет другие свойства (в первую очередь, он гораздо более заразный). И поэтому, чтобы начал работать коллективный иммунитет (такое состояние, когда иммунитет в обществе настолько высок, что вспышки затухают сами собой, потому что на кого вирус не перепрыгнет, у всех есть иммунитет), он должен составлять больше 80%. Практически ни в одной стране Европы не достигнут этот уровень. Это значит, что вирус будет распространяться. Ему хватает «кормовой базы», чтобы делать это без замедления. И уровня менее 80% недостаточно, чтобы нужный эффект глобально проявился.
В мире вызывает тревогу новый вариант вируса из Южной Африки. Официального названия у него пока нет — только буквенно-цифровое обозначение по классификации — B.1.1.529. Возможно, его назовут «ню».
Из-за нового штамма собирается внеплановое заседание ВОЗ, а Израиль, Великобритания, Малайзия и Сингапур отменили авиасообщение с Южной Африкой и несколькими соседними странами.
Причина тревоги из-за нового штамма — необычно большое количество мутаций как в гене спайк-белка, так и в генах других белков B.1.1.529. Только в спайке их больше 30, и с ними может быть связана, например, повышенная инфекционность вируса или способность уходить от иммунного ответа.
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